Walldürn. (jam) Aus Feinden werden Freunde. Diese Völkerverständigung "von unten" war nach den Weltkriegen das erklärte Ziel der Städtepartnerschaften – in Walldürn waren persönliche Kontakte nach 1945 aber überhaupt erst der Motor für die heute bestehende Freundschaft zwischen der Wallfahrtsstadt und ihrem Gegenstück in Frankreich. Die RNZ hat sich mit Bürgermeister Markus Günther über die Beziehungen zu Montereau-Fault-Yonne und später zusätzlich zum ungarischen Szentgotthárd unterhalten.

Herr Günther, Walldürn schloss vor mehr als 50 Jahren einen Partnerschaftsvertrag mit Montereau. Wie kam es dazu?

Die seit 52 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zur Stadt Montereau in Frankreich – sie liegt südlich von Paris – hatte ihren Ursprung in Freundschaften während der Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Beginnend mit losen Freundschaftsbesuchen in den 60er Jahren hat sie sich dann zu einer Städtepartnerschaft im Jahr 1970 verfestigt. Die Städtepartnerschaft wurde dann offiziell am 21. Juni 1970 mit einer Urkunde besiegelt. Im Jahr 2020 wollte man die 50-jährige Städtepartnerschaft feiern, was dann allerdings aufgrund der Corona-Pandemie trotz Planung nicht möglich war.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert: Haben sich die Ziele, die man sich damals gesetzt hat, erfüllt?

Wichtig war von Anfang an, dass die Menschen aus Frankreich und Deutschland zusammengeführt wurden. Dies war unter dem Gesichtspunkt der Völkerverständigung fundamental und war Konsequenz aus den historischen Erfahrungen der Weltkriege. Dies ist gut gelungen, da sich über die Jahrzehnte hinweg zum einen Freundschaften zwischen den Menschen, aber auch zwischen Institutionen entwickelt haben. So kam es immer wieder zu sportlichen und musikalischen Veranstaltungen oder Austauschbegegnungen von Vereinen, die sich gegenseitig besuchten.

Können Sie einige Beispiele nennen?

Eine sehr intensive Freundschaft entwickelte sich zwischen der Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn und einer gleich gelagerten Schule in Montereau. Auch haben sich fast jährlich Austauschbegegnungen zwischen den Musikschulen der beiden Städte ergeben. Bis zum heutigen Tage dauern diese Begegnungen an.

Und wie ist es beim ungarischen Szentgotthárd? Wie kam da die Beziehung zustande?

Die Städtepartnerschaft mit Szentgotthárd hat einen anderen Hintergrund. Sie ist eine Fortführung der Kreispartnerschaft mit dem Komitat Vas in Ungarn. Es war die Idee, dass sich aus dieser Kreispartnerschaft auch Städtepartnerschaften ergeben könnten. Seit 17 Jahren besteht nun diese Städtepartnerschaft. Sie wird weitgehend davon geprägt, dass Delegationen der beiden Gemeinderäte sich gegenseitig bei örtlichen Festivitäten besuchen.

Welchen Eindruck haben Sie bei diesen gegenseitigen Besuchen zwischen den drei Partnerstädten erhalten?

Aus diesen gesamten Begegnungen ergab sich für alle der Eindruck, dass durchaus in der hohen Politik zwischen den verschiedenen Ländern gewisse Differenzen vorhanden sind, zwischen den Partnerstädten jedoch eine sehr einhellige Partnerschaft auf hervorragender Ebene besteht. Über alle politischen Gegensätze hinweg ist der Austausch zwischen den Menschen ganz wichtig – und zwar innerhalb des gemeinsamen europäischen Hauses.

Aber es gibt doch bestimmt Aspekte, in denen sich Walldürn und seine Partnerstädte klar unterscheiden?

Gerade in der Behandlung der Pandemie hat sich bei den Ländern Frankreich, Deutschland und Ungarn eine Vielzahl von Unterschieden ergeben. Teilweise waren gerade in Montereau die Vorschriften des Lockdown viel stringenter und länger zu bemerken als in Deutschland. Die Zugangsbeschränkungen nach Ungarn in der Abschottung zu den Nachbarländern waren während der Pandemie ebenfalls ähnlich streng, was ich selbst bei einem versuchten Besuch in Szentgotthárd erfahren durfte. Dieser war nämlich gescheitert, da ein spontaner Besuch in der Urlaubszeit nicht möglich war: Die sich treffenden Personen hätten längere Zeit in Quarantäne gehen müssen. Zu diesem Zeitpunkt waren zwar die Pandemievorschriften sowohl in Österreich als auch in Deutschland schon wieder gelockert worden, in Ungarn waren sie aber aufgrund einer neuen Welle schon wieder verschärft.

Im Zuge der Corona-Krise sind die Kontakte nach Frankreich und Ungarn also eher eingeschlafen, die Jubiläumsfeier musste – wie von Ihnen erwähnt – ausfallen. Gab es trotz Pandemie Möglichkeiten, die Freundschaft zu zelebrieren?

Man hat von allen Seiten versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. So haben wir im Jahr 2021 eine kulinarische Weinprobe zelebriert, bei der man sich mit den Delegationen gemeinsam virtuell getroffen hat und kulinarische Spezialitäten und Weine der jeweiligen Partnerstädte bzw. Regionen ausprobiert hat. Dabei ergaben sich wiederum Gespräche über die Situationen der Gemeinden und der Bürgerinnen und Bürger während der Pandemie.

Gibt es konkrete Ziele, das Verhältnis mit dem Abflauen der Pandemie zu intensivieren?

Von allen Seiten der Städtepartner ist gewünscht, nach dem Ende der Pandemie die ursprünglichen Begegnungen wieder aufzunehmen und das gemeinsame Jubiläum zusammen zu feiern. Es ist geplant, dass der Jubiläumsfestakt im Jahr 2022 im September im Rahmen des geplanten "Lichderfeschdes" stattfindet und sich dann alle Partner gemeinsam zum Feiern zusammenfinden. Die parallel in Frankreich stattfindende Feier des 50-jährigen Jubiläums soll im Juli mit einer Delegation im Austausch in Montereau stattfinden. Ebenso ist geplant, die intensive Freundschaft zwischen der Konrad-von-Dürn-Realschule und der Schule in Montereau wieder aufleben zu lassen. Eine Fahrt nach Montereau ist schon vonseiten der Schule mit einer Vielzahl von Schülerinnen und Schülern geplant. Auch die Musikschule der Stadt Walldürn will den regelmäßigen Austausch wiederaufnehmen.

Und wie sieht es mit weiteren Städtepartnerschaften aus?

Bei der virtuellen Weinprobe war eine weitere potenzielle Partnerstadt, nämlich Paredes aus Portugal in der Nähe von Porto, dabei, und es wurden erste Kontakte zur Begründung einer neuen Partnerschaft geknüpft.

Dann ist das Konzept der Städtepartnerschaft für Walldürn also ein Erfolg? Hält das Modell, was es verspricht?

Alles in allem darf man durchaus resümieren, dass die Städtepartnerschaften sowohl nach Montereau als auch nach Szentgotthárd ein erfolgreiches Modell auch für andere Städtepartnerschaften sind. Sie haben viel zu der Verständigung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern innerhalb Europas beigetragen. Sie haben auch langfristige Freundschaften und Beziehungen begründet. Gerade solche erfolgreichen Städtepartnerschaften haben die EU bei der letzten Reform auch dazu motiviert, gerade die Modelle der Städtepartnerschaften weiter zu fördern und zu unterstützen.