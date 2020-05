In Walldürn üben Atemschutzgeräteträger aus dem ganzen Landkreis für den Ernstfall. Fotos: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Die zentrale Atemschutzübungsanlage für den Neckar-Odenwald-Kreis zieht in ein neues Gebäude. Der Neubau soll für rund 1,36 Millionen Euro auf einer Grünfläche errichtet werden, die an die bestehende Anlage angrenzt. Das alte Gebäude des Atemschutzzentrums soll aber anschließend nicht etwa abgerissen werden, sondern bietet dann Platz für die Atemschutzwerkstatt des Kreises, die bisher im Keller untergebracht war.

"Wir betreiben die zentrale Atemschutzübungsanlage und die Atemschutzwerkstatt seit 1989 für alle Feuerwehren des Kreises", erklärte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag in der Gemeinderatssitzung. Sogar einige Feuerwehren von außerhalb haben Verträge unterzeichnet, damit sie die Anlage nutzen können. Da Feuerwehreinsätze unter Atemschutz besondere körperliche Fitness erfordern, müssen alle Atemschutzgeräteträger einmal jährlich ihre Tauglichkeit auf einer anspruchsvollen Teststrecke unter Beweis stellen – natürlich in voller Montur.

Auf dieser Grünfläche hinter dem Walldürner Feuerwehrgerätehaus wird der Neubau für die Atemschutzübungsanlage errichtet. Fotos: Janek Mayer

Weil sich innerhalb der vergangenen 30 Jahre die räumlichen und technischen Anforderungen geändert haben, mussten Stadt- und Kreisverwaltung nun reagieren. "Eine Änderung im Bestand ist aufgrund der Auflagen nicht sinnvoll", sagte Hotzy. Deshalb habe man sich mit dem Kreis auf einen Neubau samt neuem Inventar geeignet. "Die Verhandlungen waren nicht einfach, aber wir haben sehr gute Lösungen erzielt", ist sich der Hauptamtsleiter der Stadt Walldürn sicher.

Ein Zuschuss des Landes reduziert die veranschlagten Kosten in Höhe von 1.356.000 auf 1,2 Millionen Euro. Davon übernimmt der Neckar-Odenwald-Kreis gemäß einer Fördervereinbarung 90 Prozent, also aktuell 1,08 Millionen Euro. Bei der Stadt Walldürn bleibt damit ein Eigenanteil von 120.000 Euro. Sollte das Projekt teurer werden, beteiligt sich der Kreis mit bis zu 1,13 Millionen Euro. Alle weiteren Mehrkosten gehen zulasten der Stadt Walldürn. "Es ist daher für uns sehr wichtig, im Kostenrahmen zu bleiben", betonte Hotzy.

Das Modell zeigt unten den geplanten Neubau und rechts das bestehende Atemschutzzentrum. Foto: Link Architekten

Architekt Thomas Link, dessen Büro die Architektenleistungen für ein Honorar in Höhe von rund 103.394 Euro übernimmt, hob hervor, dass die Arbeiten die bestehenden Funktionen nicht beeinträchtigen: "Der Neubau ist nach seiner Fertigstellung völlig unabhängig nutzbar vom bestehenden Gebäude der Feuerwehr."