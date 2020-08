Von Georg Hussong

Walldürn. Seinen späteren Mörder hat der Landwirt Wilhelm Mehl aus Hornbach wenige Stunden vor seinem brutalen Ableben bei einem Bier kennengelernt. Der 17 Jahre alte Tagelöhner August Arnold lauerte dem Landwirt im Hornbacher Tal auf und rammte ihm sein Messer mehr als 40 Mal in den Körper. Das zweite Opfer, der 17 Jahre alte Wilhelm Hilpert aus Hettigenbeuern, stolperte per Zufall über die grausame Tat und besiegelte damit sein Schicksal. Arnold ermordete ihn rücksichtslos mit einem Stich in den Hals. Der Doppelmord im Hornbacher Tal, der noch am selben Tag großes Entsetzen bei der Walldürner, Hornbacher und Hettigenbeuerer Bevölkerung auslöste, jährt sich am heutigen Sonntag zum 125. Mal.

"Kein Wunder, wenn die jungen Leute moralisch verkommen"

Für zwei Tage blieben die Begleitumstände im Unklaren. Dann aber klärte die Polizei die Morde restlos auf und überstellte den Mörder nach Mannheim ins Gefängnis. Die Ordnungshüter rekonstruierten, dass sich Arnold und Mehl im Walldürner Gasthaus "Rose" begegnet waren. Dort genehmigte sich Wilhelm Mehl ein Bier, nachdem er zuvor Geld für ein verkauftes Schwein im "Römischen König" abgeholt und bereits im "Löwen" dem Alkohol zugesprochen hatte.

Auf dem Nachhauseweg durchs Hornbacher Tal traf er seinen Mörder, der ihn dort auf brutalste Weise mit über 40 Messerstichen tötete. In diesem Augenblick kam der 17-jährige Wilhelm Hilpert am Tatort vorbei, der seine Eltern in Hettigenbeuern besuchen wollte, um seinen Lohn zu überbringen. Arnold setzte Hilperts jungem Leben ein jähes Ende. Nach dem Doppelmord flüchtete der Täter nach Hainstadt, kaufte sich eine Fahrkarte nach Seckach, kehrte dort in der Bahnhofswirtschaft ein und fuhr mit dem Zug wieder zurück nach Walldürn. Für sein auffälliges Benehmen gab es mehrere Zeugen, die Polizei verhaftete ihn nur einen Tag später. Tags darauf gestand der Tagelöhner den Raubmord.

Rund eine Woche nach der Tat, am 24. August 1895, arbeitete der "Walldürner Stadt- und Landbote", der bereits die Tage vorher den Doppelmord in der Zeitung kommentiert hatte, die tragischen Ereignisse auf – und fand in der "Vergnügungssucht" der Jugend einen geeigneten Sündenbock, dem man die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Der Redakteur echauffierte sich zudem darüber, dass Musiker in zwei Gasthäusern zum Tanz aufspielten, während die Polizei noch nach dem Doppelmörder fahndete:

Forscht man nach der Ursache, welche zu diesem traurigen Schritte führen konnte, so sind dies Genußsucht und Vergnügungssucht. Die jungen Leute wollen eben sonntags ihr Bier trinken, rauchen, Karten spielen, überhaupt den Großen spielen. Wenn dazu das verdiente Geld nicht reicht, so wird es auf jede Weise zu beschaffen versucht. Statt in Amt und Predigt zu gehen, strolchen halberwachsene Bürschchen mit brennender Zigarre in Wald und Feld herum und begehen Unarten und Feldfrevel. Schon vor dem Nachmittagsdienst sind die jungen Herren in den Wirtshäusern und verlassen dieselben erst mit der Polizeistunde. Was am Sonntag nicht alles durch die Kehle zu jagen ist, das wird am blauen Montag verputzt!

Nach dem Doppelmord tanzte die Jugend

Kein Wunder, wenn Körperverletzungen und Unfug aller Art das ganze Jahr hindurch an der Tagesordnung sind, wenn Bosheit und Unfriede in der Familie herrschen, kein Wunder auch, wenn die jungen Leute körperlich und moralisch verkommen und frühzeitig ins Grab oder Zuchthaus wandern! Nirgends trifft man so wie hier nach dem Aveläuten noch die Kinder auf der Straße an; nirgends wird aber auch so wenig gegen diesen Unfug eingeschritten wie hier in Walldürn!

Geht man sonntags nachts auf den Bahnhof, so kommt man nicht durch vor lauter christenlehr- und schulpflichtigen Buben und Mädchen, die hier ihr Stelldichein abhalten und Unfug aller Art treiben. Hier müsste die Axt an den Baum gelegt werden, um gründlich Wandel zu schaffen!

Wir ermahnen die zuständigen Behörden dringend, gegen diesen Unfug energisch zu steuern. Während noch die Schrecknisse der letzten Tage auf allen Gemütern wie ein Alp lasten und man noch nicht offiziell wußte, dass der Mörder schon bekannt sei, geschah das Unglaubliche, dass in zwei Wirtshäusern Tanzmusik abgehalten wurde!

Wohl blieben die jungen Leute der besseren Familien und die bäuerliche Bevölkerung fern; aber getanzt musste werden; das Vergnügen geht eben jeder Rücksicht auf die Zeitumstände vor. Wir haben überhaupt hier zu viel Vergnügen! Es vergeht kein Monat, wo nicht mindestens einmal ein Karussell oder sonstige Künstler hier sind und Gelegenheit zum Geldausgeben und zum Zusammenkommen für die vergnügungssüchtige Jugend geben. Während für den Geschäftsmann um 4 Uhr die Sonntagsruhe beginnt, fängt für die Nachbarschaft die Sonntagsruhe in des Wortes verwegenster Bedeutung an. Hier ist es abermals die unreife und schulpflichtige Jugend, die bis spät in die Nacht hinein auf öffentlichen Plätzen Unfug treibt.

Sache der Eltern, Lehrer, geistlicher und weltlicher Behörden muss es sein, diesem Unwesen durch Ermahnung und Belehrung und namentlich durch Beschränkung der Erlaubnis zu solchen Gelegenheiten ein Ziel zu setzen.

Die in den vorstehenden Ausführungen gerügten Missstände müssen leider als bestehend zugegeben werden. Bezüglich des Herumschwärmens der Kinder am späten Abend brachte die hiesige Zeitung während der letzten Wallfahrtszeit, in welcher über diesen Unfug geklagt wurde, eine Notiz von Schwetzingen, die besagte, dass dort die Eltern derjenigen Kinder, welche abends nach dem Aveläuten noch auf der Straße betroffen werden, eine empfindliche Strafe zu gewärtigen haben; diese Notiz war mit der Bemerkung versehen, dass derartige Maßregeln auch für Walldürn am Platze seien.

Dass hierauf etwas zur Steuerung des Übelstandes geschehen wäre, davon hat man nichts gemerkt. Jetzt, nachdem Schmach und Schande über die Stadt hereingebrochen ist, soll ja, wie man hört, ein strengeres Regiment eingeführt werden. (Hoffentlich!)

Auf einen im vorigen Herbst ausgesprochenen Wunsch, den Gewerbeschulunterricht auf abends oder früh morgens zu verlegen, wie es früher gewesen sei, erfolgte die geistreiche Entgegnung, die Lehrherren hätten nur die Ausnützung der Lehrlinge im Auge. Freilich! Der Unterricht muss vormittags von 7 bis 11 Uhr erteilt werden, damit die jungen Leute morgens auch gehörig Zeit zum Ausschlafen haben, um abends umso länger auf der Straße oder anderswo herumtreiben zu können. Es gibt hier solche

"Wir haben überhaupt hier zu viel Vergnügen!"

Buben, die sich schon als Herren gerieren, welche oft bis Mitternacht außer der elterlichen Behausung zubringen. Wenn der Unterricht morgens um 5 Uhr begänne oder abends stattfinden würde und bis 9 oder 10 Uhr währte, das würde natürlich den Schüler an der Gesundheit schaden: den Meistern würden sie auch zu viel Arbeit leisten und dann könnte das ehrsame Handwerk, das ja sowieso schon auf Rosen gebettet ist, doch zu üppig werden. Nur immer dafür gesorgt, dass die jungen Leute recht viel freie Zeit haben, damit sie gehörig Unfug treiben können und umso früher zu Strolchen herangebildet sind.

An den oben aufgezählten Missständen trägt zum nicht geringen Teil der Mangel der elterlichen Zucht und der väterlichen Autorität die Schuld. Bei manchem Vater vermisst man eben den steifen Nacken, der jedem M a n n e nicht nur als Familienvorstand, sondern auch in seinen übrigen Lebensstellungen eigen sein sollte. Hoffen wir, dass nunmehr mit dem alten Schlendrian gründlich aufgeräumt und ernstlich Wandel zum Bessern geschaffen wird.