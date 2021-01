In zahlreichen Fotoshootings hat Fotograf Maximilian Huber Ausrüstung und Personal in Szene gesetzt. Foto: Maximilian Huber

Walldürn. (jam) Um 13 Uhr am Neujahrstag sollte es so weit sein: Die Walldürner Feuerwehr wollte ihren überarbeiteten Internetauftritt einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Das Web-Team um die Oberfeuerwehrmänner Dennis Meidel, Maximilian Huber und Timo Hollerbach hatte gemeinsam mit weiteren Helfern mehr als ein Jahr lang Bilder gesammelt, Texte überarbeitet und programmiert.

Mit dementsprechender Freude fieberte das Team natürlich diesem "Relaunch" im neuen Jahr entgegen – und "dann funktionierte erst einmal gar nix", erinnert sich Maximilian Huber. Doch der gelernte IT-Kaufmann und seine Mitstreiter blieben hartnäckig, saßen zum Teil bis Mitternacht an ihrem Projekt und schafften es schließlich, alle Probleme, die der Umzug der Internetseite verursacht hat, zu beheben: Seitdem erstrahlt das "Sprachrohr" der Feuerwehr in neuem Glanz.

Mit Bildern wie diesem bietet der vollkommen neu überarbeitete Internetauftritt der Walldürner Feuerwehr einen faszinierenden Einblick in die wichtige Tätigkeit der Floriansjünger. Ein dreiköpfiges Web-Team und weitere Helfer haben mehr als ein Jahr lang daran gearbeitet. Foto: Maximilian Huber

Dabei war diese "Nachtschicht" zum Startschuss natürlich kein Einzelfall. Das umfangreiche Projekt, das das dreiköpfige Web-Team gemeinsam mit den Floriansjüngern Clemens Heffner, Daniel Gramlich und Markus Stäudinger rein ehrenamtlich gestemmt hat, verlangte allen Beteiligten viel ab. "Es gab viele lange Nächte, und viel viel Kaffee", erzählt Maximilian Huber der RNZ. Denn das Gros der Arbeit erledigten die drei nach Feierabend. Meidel und Hollerbach arbeiten in der Industrie, Huber im Rettungsdienst. Nach monatelangem Aufwand und "so vielen Online-Meetings, das ich sie gar nicht mehr zählen kann", lagen die Nerven schon einmal blank, berichtet Huber. Zumal er und seine Kollegen weiter an der Homepage schrauben, Kleinigkeiten beheben und aktuelle Bilder einspielen. Umso mehr freuen sich die web-affinen Feuerwehrleute bereits über die ersten durchweg sehr positiven Rückmeldungen.

Überhaupt hat das Web-Team, das im November 2019 für die Öffentlichkeitsarbeit der Walldürner Feuerwehr aufgestellt wurde, bereits viele Akzente gesetzt. Sie bespielen zeitnah nach Einsätzen die Homepage sowie die sozialen Medien wie Facebook und Instagram, werfen bei sogenannten "Throwbacks" einen Blick in die Archive der Wehr, geben Sicherheitstipps und ermöglichen einen Einblick in das Feuerwehrleben rund um Ausbildungen und den Alltag in der Wache.

Dabei haben Hollerbach, Huber und Meidel schnell gemerkt, dass die ursprüngliche Internetseite der Walldürner Wehr "komplett verbugged" – also voller Fehler – war. Schnell fassten sie daher das Ziel ins Auge, einen "schlüssigen und konsequenten Internetauftritt" zu gestalten. "Unser Kommandant Sascha Dörr hat uns dafür einen großzügigen Handlungsspielraum eingeräumt", sagt Maximilian Huber dankbar.

Doch zunächst lief das Großprojekt schleppend an: "Die Motivation war nicht immer riesig", so Huber. Den entscheidenden Schub brachten sowohl die Corona-Krise mit zusätzlicher Freizeit als auch ein Hacker-Angriff im Mai auf die alte Seite. "Da hat uns der Ehrgeiz gepackt: Egal, was kommt – wir müssen die Webseite noch in diesem Jahr fertigbekommen", beschreibt Huber die neue Einstellung im Web-Team. Doch die Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen hatte natürlich auch für die Zusammenarbeit im Web-Team negative Konsequenzen. "Wir hätten noch viel mehr Bilder gebraucht", sagt der für die Fotografie zuständige Maximilian Huber. Immerhin vier oder fünf Shootings waren bereits vor Corona eingetütet.

Die sehr professionell anmutenden Aufnahmen bereichern Rubriken wie das "Über uns" mit Informationen zu Personal und Ausrüstung, die "Abteilungen" mit nützlichen Statistiken, die "Jugend" mit Auskünften zum Feuerwehrnachwuchs und das "Wissenswerte" mit Einblicken in die Alarmierung und – besonders schön aufbereitet – die mehr als 180 Jahre lange Historie der Brandbekämpfung in Walldürn.