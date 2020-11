Walldürn. (pm/jam) Weil der Walldürner Weihnachtszauber rund um die Basilika in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, hat sich die Stadtverwaltung eine virtuelle Alternative für alle Altersklassen einfallen lassen. "Die Corona-Pandemie lässt die Welt stillstehen und dadurch neue Wege für Selbstverständliches wie den alljährlichen Weihnachtsmarkt finden", beschreibt Tanja Naas, die Leiterin der Tourist- und Freizeitinformation, die Motivation dahinter, den ersten "Walldürner Online-Weihnachtsmarkt" anzubieten. Er soll wie gewohnt vom 4. bis 6. Dezember stattfinden. Für das übliche Programm – wie zum Beispiel die Eröffnung oder die Wunschzettelziehung des Nikolaus – müssen die Walldürner jedoch nicht in der Kälte zum Wallfahrtsplatz pilgern, sondern können das Geschehen bequem von der heimischen Couch verfolgen.

Für die weihnachtliche Atmosphäre im Eigenheim halten die Walldürner Geschäfte passende Angebote bereit. So gibt es unter anderem ab dem 30. November beim Wein- und Süßwarenhändler Scheurich La Fleur eine Walldürner Weihnachtsmarkttasche mit original Walldürner Glühweintassen und Weihnachtsmarktzubehör. Zudem möchte die Metzgerei Kaufmann eine spezielle Weihnachtsmarktbratwurst anbieten, die sich frisch daheim im Garten, auf dem Balkon oder in der Pfanne zubereiten lässt. "Weitere Angebote koordinieren wir aktuell noch mit dem Walldürner Einzelhandel", erklärt Sina Berberich aus der Stabsstelle des Bürgermeisters. Einem gemütlichen Abend bei Kinderpunsch und Glühwein mit der Familie zuhause steht demnach nichts im Weg.

Interessierte können also "live" dabei sein, wenn Bürgermeister Markus Günther den virtuellen Weihnachtsmarkt mit einer Ansprache eröffnet. Anschließend geben Familienchöre ein Adventskonzert. Am Samstagabend liest dann Rezitatorin Ann-Kathrin Schneider besinnliche Adventsgeschichten, ehe der Nikolaus Gerhard Friedrich bei der Wunschzettelziehung Kinderherzen höherschlagen lässt. Ihren Wunschzettel können sich Kinder zuvor in den Bäckereien und Metzgereien der Walldürner Innenstadt abholen. Zu gewinnen gibt es "ganz besondere Preise, welche sich größtenteils nicht selbst verwirklichen lassen würden", erklärt Tanja Naas. So winkt dem glücklichen Gewinner unter anderem eine abenteuerliche Fahrt mit dem Feuerwehrauto, sobald dies coronabedingt wieder möglich ist. Schließlich bringt am Samstagabend noch Organist Sven Geier bei einem festlichen Orgelkonzert weihnachtliche Klänge aus der Basilika in die Wohnzimmer.

Hintergrund Freitag, 4. Dezember: > 17 Uhr: Eröffnung des ersten "Walldürn weihnachtet virtuell"-Weihnachtsmarkts mit einer Ansprache von Bürgermeister Markus Günther sowie einem Adventskonzert der Familienchöre. Samstag, 5. Dezember: > 16 Uhr: Lesung "Besinnlicher Advent" mit der Rezitatorin Ann-Kathrin-Schneider. > 17 Uhr: spannende Wunschzettelziehung mit dem Nikolaus Gerhard Friedrich. > 18 Uhr: festliches Orgelkonzert aus der Basilika mit Organist Sven Geier. Sonntag, 6. Dezember: > 15 Uhr: Märchenzeit mit Märchenerzählerin Caroliné Semma. > 16 Uhr: "Lustige Weihnacht" mit dem Comedian Ralf "Zack" Zang. > 17 Uhr: "Weihnachtsflair" mit dem Duo Chris und Denise. pm

Weiter geht es dann am Sonntagnachmittag mit Märchenerzählerin Caroliné Semma, die ihre jungen Zuhörer auf das Weihnachtsfest einstimmt. Anschließend beschert der Comedian Ralf "Zack" Zang allen Zugeschalteten eine "lustige Weihnacht", ehe das Duo Chris und Denise "Weihnachtsflair" verbreiten.

Während der Adventszeit können die Walldürner außerdem in einem virtuellen Kunsthandwerkermarkt nach passenden Geschenken suchen und sich "von den Weihnachtsangeboten unseres Einzelhandels und unserer Gastronomie verführen lassen", die Tanja Naas derzeit zusammenträgt und ab dem 29. November übersichtlich auf dem Internetauftritt der Stadt Walldürn (www.wallduern.de) veröffentlicht.

Nicht fehlen darf natürlich der "Dürmer Lichterzauber", bei dem die Innenstadt in der kompletten Adventszeit die Innenstadt mit besonderen Licht- und Dekoakzenten erstrahlt. "Wir wünschen allen virtuellen Weihnachtsmarktbesuchern schon heute viel Vergnügen und eine besinnliche Adventszeit", sagt Bürgermeister Markus Günther.

Info: www.wallduern.de