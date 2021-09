Walldürn. (pm) Um "ein Zeichen zu setzen gegen das Vergessen, gegen das Wiederaufkeimen von Rassismus und Ausgrenzung und gegen Intoleranz", holt die Initiative "Herz statt Hetze" in Zusammenarbeit mit dem Walldürner Bücherladen und der Stadtbibliothek den international bekannten Schriftsteller und Publizisten Peter Prange in die Wallfahrtsstadt. Er liest am Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in der Nibelungenhalle – anlässlich der Vertreibung der letzten jüdischen Mitbewohner aus dem Altkreis Buchen vor exakt 81 Jahren – aus seinem neuesten Roman "Der Traumpalast – Im Bann der Bilder".

Thematik des Buchs ist die UFA-Traumfabrik der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Erzählt wird die Geschichte von Tino und Rahel sowie ihrem Freund Erich Pommer. Pommer war eine zeitgeschichtliche Person und jüdischer Abstammung, wurde in Hildesheim geboren und hat als Filmproduzent maßgeblich die Geschicke der UFA beeinflusst. Er gilt als Entdecker von Marlene Dietrich und hat namhafte Filme wie "Das Cabinet des Dr. Caligari", "Metropolis", "Der letzte Mann" und "Der blaue Engel" produziert. Bis 1933 lebte Pommer in Berlin-Steglitz und emigrierte dann auf Druck der Nazis in die USA.

Peter Prange, geboren 1955 in Altena im Sauerland, promovierte mit einer Arbeit zur Philosophie und Sittengeschichte der Aufklärung. Nach Zwischenstationen in der Wirtschaft gelang ihm 1989 der Durchbruch als Schriftsteller mit der deutsch-deutschen Familiengeschichte "Das Bernstein-Amulett". Er lebt mit seiner Familie in Tübingen.

In seinen zahlreichen Werken, die neben Romanen Sach- und Drehbücher ausmachen und in viele Sprachen übersetzt wurden, stellt der Autor mit seinen Romanfiguren immer wieder Fragen nach Schuld und Verantwortung. So beleuchtet er in der Trilogie "Unsere besten Jahre: Ein deutsches Märchen" kritische Gesellschaftsthemen.

Prange hat ein feines Gespür für geschichtliche Hintergründe und deren Wirkweise entwickelt. Schon in früher Jugend stellte er sich die Frage: "Was für ein Mensch wäre wohl aus mir geworden, hätte ich in der Nazi-Zeit gelebt? Hätte ich mitgemacht? Mich gebeugt? Widerstanden? " Dieser Betrachtung geht er in seinem zweiteiligen Roman "Eine Familie in Deutschland – Zeit zu hoffen, Zeit zu leben" und "Am Ende die Hoffnung" nach. Diese Geschichte spielt in der Zeit von 1933 bis 1945 und handelt von einer Familie im Wolfsburger Land und der Erfindung des Volkswagens. Es geht um Unrechtsherrschaft, Verfolgung und Manipulation sowie, so Prange, um die Verführbarkeit von Menschen (in dunkler Zeit).

Mit seinem neuesten Werk "Der Traumpalast – Im Bann der Bilder" beleuchtet er die Dekadenz der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und die Unfähigkeit der Gesellschaft mit der jungen Demokratie umzugehen, was letztlich zum Scheitern der Weimarer Republik geführt hat. Unter diesen geschichtlichen Hintergründen betrachtet er die Schicksale seiner Romanfiguren auf tiefgründige Weise und lässt eine spannende Erzählung entstehen, die Raum schafft, Geschichte verstehen zu lernen und zu reflektieren.

Info: Karten gibt es im Walldürner Bücherladen unter Tel. 06282/95509 im Vorverkauf und an der Abendkasse.