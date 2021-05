Walldürn. (jam) Für seine Gäste sind er und sein griechisches Restaurant genauso untrennbar mit Walldürn verbunden wie die Wallfahrt. Die Rede ist von Konstantinos "Costa" Pantelidou und dem "Akropolis". Doch auch was lange währt, muss irgendwann einmal enden. Spätestens Ende August öffnet Costa die Pforten seines Restaurants und Hotels zum letzten Mal. Der Kaufvertrag für das "Akropolis" und den "Ritter" ist bereits unterschrieben, der neue Besitzer stammt aus dem Raum Heilbronn. Welche Pläne er für das Gebäudeensemble im Herzen Walldürns hat, ist noch nicht bekannt.

Sulla und Costa haben mehr als die Hälfte ihres Lebens als Gastronomen gearbeitet. Nun haben sie einen Schlussstrich gezogen, sind aber wohl noch bis Ende August für ihre Gäste da.

"Irgendwann muss man einen Strich ziehen"

Dass Costa und seine Frau Kerasa – besser bekannt als Sulla – ihr Lebenswerk ausgerechnet jetzt verkaufen, ist nicht etwa der Pandemie geschuldet. "Wir wollten schon vor Corona verkaufen", erzählt der Wirt im Gespräch mit der RNZ. Dass es nun trotz Krise geklappt hat, einen neuen Eigentümer zu finden, freut den Griechen und seine Frau, die mit Leib und Seele für Restaurant und Hotel gelebt haben. "Wir sind jetzt seit 32 Jahren Gastronomen." Es sei an der Zeit, einmal wieder etwas Freizeit und vor allem die Wochenenden zu genießen: "Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Da muss man irgendwann einen Strich ziehen, damit man noch etwas vom Leben hat."

Ganz so weit ist es aber noch nicht. Das Restaurant "Akropolis" ist nach Aussage von Costa und Sulla im Mai und Juni noch "voll da", wahrscheinlich auch im Juli und eventuell noch im August. So lange bieten die beiden ihre griechischen Spezialitäten – natürlich abhängig von der Corona-Verordnung – von freitags bis sonntags zum Abholen an. "Ich weiß aber selbst noch nicht, was kommt", berichtet der Gastwirt. Deshalb empfiehlt er allen Gästen, ihre Gutscheine für das "Akropolis" zeitnah einzulösen.

Hintergrund > Das Gasthaus "Ritter": Als nach 1600 die Walldürner Bauern, Handwerker, Schmiede und Wagner in die Untere Vorstadtstraße siedelten, wurde zeitnah – bereits 1605 – das Gasthaus "Ritter" erbaut. > Costa und Sulla: Kostantinos und Kerasa Pantelidou eröffneten 1989 in Walldürn das Lokal "Deutscher Hof" und übernahmen zwei Jahre später das Gasthaus "Zum Kreuz" an der Basilika. Später wechselte die Familie Pantelidou nach Buchen und betrieb dort das Restaurant "Gambrinus", bevor sie 2003 das Hotel "Ritter" in Walldürn übernahm und dort das Restaurant "Akropolis" etablierte. > Essen to go: Speisen aus der griechischen und deutschen Küche gibt es unter www.hotelritter-walldürn.de im Internet. Geöffnet ist freitags bis sonntags ab 17 Uhr. Kontakt: Tel. 06282/928940.

"Das alles wird mir fehlen", sagt Costa, der gerne mit seinen Gästen geplaudert und auch ein Bier oder einen Wein mit ihnen getrunken hat. "Wir haben für unsere Gäste immer das Beste gegeben und bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen", sind sich die Wirtsleute einig. Sie bezeichnen das Lob und die Anerkennung ihrer Gäste als "größte Belohnung für Gastwirt und Koch". Zwar habe Costa bereits ein Angebot erhalten, woanders zu arbeiten, aber sowohl er als auch Sulla fühlen sich mit der Region verbunden. "Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir bleiben. Wir haben hier viele Freunde gewonnen."

Auch deshalb blicken Konstantinos und Kerasa Pantelidou nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft. Ihrem Nachfolger wollen sie ein paar Tipps an die Hand geben, "damit die Ecke in der Unteren Vorstadtstraße weiterhin als "Anlaufpunkt" für die Walldürner dient: "Ich hoffe, dass der ,Ritter‘ weiterhin existiert und ein Aushängeschild für Walldürn bleibt, aber – das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand." Eines aber möchte der griechische Wirt seinen Stammgästen noch mit auf den Weg geben: "Costa ist immer für eine Überraschung gut."