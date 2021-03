Walldürn. (jam) Die grüne Branche darf ihre Türe wieder aufsperren – pünktlich zur Frühlingszeit, wo alles wächst und gedeiht. Für die erwartungsgemäß hohe Nachfrage in den ersten Tagen sind Händler wie das Blumenhaus Kaufmann in Walldürn gerüstet. Seit Montag können Freunde von Tulpen, Gerbera, Orchideen und Co. dort wieder spontan vorbeikommen – und von dieser Möglichkeit haben an Tag eins gleich zahlreiche Kunden Gebrauch gemacht.

In dem Familienunternehmen mit eigener Gärtnerei ist die Freude groß, dass man nun die Pforte wieder öffnen darf. Während des Lockdowns hatte sich das Walldürner Blumenhaus, in dem drei Generationen der Familie Kaufmann Hand in Hand arbeiten, mit einem Lieferservice und später zusätzlich mit einem Abholangebot über Wasser gehalten. "Das lief gut, wir hatten großes Glück", zieht Inhaberin Edeltraud Thoma nach dem Ende der angeordneten Ladenschließung eine erste Bilanz. Gegenüber "normalen Jahren" habe der Lockdown dennoch "wahnsinnige Einbußen" mit sich gebracht. Denn ohne den Vorortverkauf falle ein wichtiger Aspekt weg: "Unsere Kunden schlendern durch den Laden und entscheiden sich dann spontan."

Doch die Öffnung kommt zum richtigen Zeitpunkt. "Wir haben unsere Zwiebelpflanzen schon im Juli in Holland geordert, Anfang Februar kamen bereits die ersten Lieferungen", sagt Edeltraud Thoma. Hätte das Blumenhaus noch länger schließen müssen, ein Großteil davon wäre wohl auf dem Kompost gelandet. Diesem Schicksal sind die Blumen nun wohl entkommen. "Die Bestellung ist gerettet", freut sich Edeltraud Thoma.

Corona macht sich bemerkbar: Aufgrund der Pandemie wartet der Walldürner Betrieb seit Wochen auf eine Lieferung mit Keramik. Ansonsten ist im Laden alles für Kunden gerichtet. Foto: Mayer

Dabei musste die Inhaberin, die gemeinsam mit ihren beiden Schwestern, einer Tochter, einer Enkelin, einer Floristin und vier Gärtnern den Betrieb führt, zunächst lange bangen. So etwas wie Planungssicherheit gab es trotz der komplexen Produktions- und Lieferkette bei Blumen und Pflanzen nicht. Und, das merkt ein Kollege Thomas an: "Es gibt wohl keine Garantien, dass wir nach zwei Monaten nicht wieder dichtmachen und erneut alle Blumen wegschmeißen müssen."

Mit dieser Sorge im Hinterkopf kann das Blumenhaus Kaufmann nun dennoch in das so wichtige Frühjahrsgeschäft starten. März, April und Mai gelten in der Branche als die umsatzstärksten Monate, weil die Menschen dann anfangen, ihre Balkone, Terrassen und Gärten neu zu bepflanzen. Schätzungen zufolge erwirtschaften die rund 1200 Blumenläden im Ländle in diesen drei Monaten mehr als die Hälfte ihres Jahresumsatzes.

Dementsprechend hart war der Schlag, als vor einem Jahr plötzlich der Walldürner Blumenladen schließen musste. "Wir hatten im März einen sehr schlechten Monat mit Kurzarbeit", erinnert sich Edeltraud Thoma. Auf dieses letzte Mittel, mit dem ein Arbeitgeber betriebsbedingte Kündigungen in Notzeiten abwenden kann, musste die Inhaberin seitdem nicht mehr zurückgreifen. Denn ausgerechnet menschliche Tragödien brachten zuletzt die finanzielle Rettung für das Blumenhaus, das Arrangements für Trauerfeiern anbietet. "Die vielen Beerdigungen im Januar haben es herausgerissen. Ich hätte sonst für alle Kurzarbeit anmelden müssen", erklärt Edeltraud Thoma.

Etwas Entlastung brachte dann der Valentinstag im Februar, mit dem sich die Walldürnerin – den Umständen entsprechend – zufrieden zeigt. Dabei verdeutlichte gerade dieser wichtige Blumenschenktag für viele Händler, dass zuletzt andere das große Geschäft machen. Bei einer Befragung hatte mehr als die Hälfte der Konsumenten angegeben, die Blumen für den Valentinstag im Lebensmittelhandel oder online zu kaufen. 2020 hatten sich einer Umfrage zufolge noch fast zwei Drittel für den Blumenstrauß an ihren lokalen Blumenhändler gewandt. "Wir können nur zuschauen, wie die Konkurrenz unser Geschäft übernimmt", hatte das der Floristenverband kommentiert.

Diese Erfahrung hatte auch Edeltraud Thoma während der Schließung gemacht. Als es die warmen Temperaturen vor einigen Tagen erlaubten, erstmals Blumen im Freien auszustellen, wandte sie sich an das Gesundheitsamt und verwies auf den örtlichen Rewe-Markt, der so sein Blumenangebot präsentierte. Die Antwort der Behörde war für

Im Blumenhaus erfreuen Orchideen das Auge des Betrachters. Bei einigen Blumenhändlern fanden sie dagegen aufgrund der langen Schließung ein unrühmliches Ende in der Tonne. Foto: Mayer

Thoma zwar nicht unbedingt überraschend, aber dennoch ernüchternd: "Das Rausstellen haben sie erlaubt, aber den Verkauf nicht." Letztlich verzichtete das Walldürner Geschäft komplett auf diese Möglichkeit, um Kunden nicht zu verwirren.

Für Verwirrung sorgte bis zuletzt dann noch die grün-schwarze Landesregierung, die zwar eine Öffnungserlaubnis aussprach, dann aber mit der geänderten Corona-Verordnung auf sich warten ließ. Erst in der Nacht auf Samstag wurde das Dokument mit den Hygieneauflagen dann veröffentlicht – wenig Zeit für Thoma und ihr Team, um den Laden bis zum Montagmorgen für die ersten Kunden vorzubereiten. "Unsere Männer sind dann noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Holland gefahren, um Topfpflanzen zu holen", sagt sie. Daraufhin galt es, diese auszuzeichnen, einzuräumen und generell alles im Laden zu richten. Nach der Marathonschicht am Sonntag stand dann in der Nacht auf Montag in aller Frühe noch eine Fahrt nach Frankfurt auf dem Programm, um Primeln zu kaufen.

Während auf Blumenseite alles geklappt hat, musste das Blumenhaus in Sachen Keramik einige Abstriche hinnehmen. "Wir warten schon seit Wochen auf unsere Bestellung", erklärt Michaela Kaufmann, warum es noch einzelne weiße Flecken im sonst so farbenprächtig dekorierten Ladengeschäft gibt. Für Leute, die sich nun für die Pflanzzeit entdecken wollen, lohnt sich der Besuch aber allemal. Zum Zeitpunkt der Eröffnung blüht und duftet es bereits im Blumenhaus, saftiges Grün und Blumen in allen erdenklichen Farben erfreuen das Auge des Betrachters. "Wir hoffen, dass die Leute nun wieder zu uns kommen, statt zum Discounter zu gehen", sagt Inhaberin Edeltraud Thoma.