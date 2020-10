Walldürn. (lra) Eigentlich fließt das Wasser des Marsbachs von seiner Quelle in der Nähe des ehemaligen römischen Badhauses in Walldürn über den Main und den Rhein in die Nordsee – doch nicht so seit dem Hochsommer 2020. Ab der Marsbachbrücke in der Seestraße bis zur Kläranlage ist das Bachbett trocken. Das wenige ankommende Wasser versickert im Untergrund. Kommen als Verursacher die Biber, die seit 2018 im oberen Marsbachtal heimisch sind und mit ihren Dämmen den Bach anstauen, in Frage? Nein, lautet die Antwort, die das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises als Untere Wasserbehörde in Zusammenarbeit mit dem bestellten Biberberater Martin Kuhnt nach mehreren Wochen der Recherche geben kann.

Indem sie Dämme bauen, können Biber kleinere Fließgewässer anstauen. An den Dämmen bilden sich dann – abhängig vom Gewässerprofil – sogenannte Biberteiche. Da Biberdämme aus Holz, Schlamm, Steinen und weiteren organischen Materialien bestehen, sind sie trotz ihrer stauenden Wirkung durchlässig. Vereinfacht gesagt fließt die Menge Wasser, die dem Gewässerabschnitt, den die Biber besetzen, zugeführt wird, unterhalb des Biberreviers wieder im Gewässer weiter – abzüglich der Verdunstungs- und Versickerungsmenge. So verhält es sich auch beim Marsbach.

Es stellte sich somit die Frage, ob der Anstau des Marsbachs im Quellbereich einen Einfluss auf die Quellschüttung – also die austretende Wassermenge – hat. Um dies herauszufinden, hat ein Mitarbeiter des Walldürner Bauhofs einen Biberdamm im Bereich des Marsbach-Brunnenfelds fachmännisch geöffnet. Da es sich bei dem Damm um einen sogenannten Erschließungsdamm und nicht um einen den Biberbau schützenden Damm handelte, konnte der Biberberater diese Maßnahme veranlassen. "Denn Biberdämme dürfen nicht einfach geöffnet oder beseitigt werden", wie das Landratsamt klarstellt.

Je nach Dammtyp ist die Genehmigung der Unteren beziehungsweise Höheren Naturschutzbehörde – vertreten durch die Biberberater (Landkreis) und Biberbeauftragten (Regierungspräsidium) – erforderlich. Die Öffnung des Dammes führte dazu, dass sich der Biberteich absenkte, so dass sich der Aufstau im Bereich der Quellaustritte reduzierte. Über mehrere Wochen kontrollierte ein Bauhofmitarbeiter die Dammöffnung in regelmäßigen Abständen und öffnete den Damm – wenn nötig – wieder. Denn Biber reagieren auf Eingriffe in ihr angelegtes Dammsystem in der Regel unmittelbar mit Reparaturen.

Messungen der Wasserpegel zeigten, dass der Quellaustritt des Marsbachs freilag. Zu einer Veränderung der austretenden Wassermenge führte dies allerdings nicht. "Somit ist kein unmittelbar erkennbarer Einfluss der Biberaktivitäten im oberen Marsbachtal auf die Quellschüttung festzustellen", lautet die Bilanz des Landratsamts. Die Untere Wasserbehörde betreibt nun weitere Untersuchungen zu den Ursachen der geringen Quellschüttung und zum Trockenfallen des genannten Marsbachabschnitts.

Info: Nähere Informationen erteilen die Untere Wasserbehörde des Landratsamts oder der zuständige bestellte Biberberater für den Bereich Hardheim, Höpfingen und Walldürn, Martin Kuhnt, unter Telefon 06282/248452 oder per E-Mail (biberberater@kuhnte.eu).