Walldürn. (jam) Viele Steine - wenig Leben: Steingärten werden in ganz Deutschland immer beliebter. In Walldürn ist der Trend längst angekommen - mit Konsequenzen für die Artenvielfalt. Modern, unkrautfrei und pflegeleicht sind die Schlagworte, mit denen Unternehmen für die Steingärten werben.

Das Problem dabei ist: Viele dieser Gärten enthalten wenig oder gar keine Pflanzen. Häufig pflanzen Eigentümer zudem Neophyten, die sich außerhalb des Gartens ausbreiten und die heimischen Pflanzen verdrängen und hiesigen Tieren kaum oder gar keine Nahrung bieten. Im schlimmsten Fall stammen die Steine nicht einmal aus regionalen Steinbrüchen, sondern aus China oder Indien.

Marja Rottleb: "Wer seinen Garten standortgerecht plant, trägt zur Artenvielfalt bei." Foto: Janek Mayer

Dass dieses Phänomen in der "Blumen- und Lichterstadt" angekommen ist, zeigte unlängst ein Antrag der Freien Wähler, die eine "Gestaltung von Grünflächen gemäß Bebauungsplänen" fordern. Denn: Wie Anwohner ihren Garten anlegen, regelt zu einem gewissen Grad die Kommune mit ihren Bauleitplänen. So heißt es zum Beispiel für das Neubaugebiet "Lindig": "Grundstücksflächen, die nicht als Arbeits-, Lager-, Abstell-, Park- und Verkehrsflächen dienen, sind als Grünflächen oder landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten."

Denn jede kleine Grünfläche leistet ihren Beitrag zur Artenvielfalt und zum Klima in der Stadt. Bepflanzte Vorgärten bilden ökologische Trittsteine für Pflanzenarten, Insekten und Vögel, die auf der Suche nach Nahrung und Nistplätzen umherziehen. Außerdem liefern Grünflächen saubere, frische Luft. Kies- und Steinflächen heizen sich dagegen stärker auf, speichern Wärme und strahlen sie wieder ab. Dadurch beeinflussen sie das Stadtklima.

Gartenexperten rufen dazu auf, innerhalb von Städten mit heimischen Pflanzen im Vorgarten ökologische Trittsteine für Flora und Fauna zu schaffen. Foto: Janek Mayer

"Immer seltener finden sich abwechslungsreiche Bepflanzungen, heimische Hecken und Sträucher oder Bäume, die nicht nur den Betrachter erfreuen, sondern auch ein wichtiger Beitrag für Lebensqualität und Stadtklima sind", mahnen die Freien Wähler in ihrem Antrag und fordern "geeignete und zügige Maßnahmen gegen die Steinwüsten". So soll die Stadt Walldürn unter anderem ein Informationsblatt erstellen, das zum Bestandteil jeder Bauvoranfrage und Baugenehmigung werden soll.

Dass "moderne Schottergärten in aller Regel biologisch tot" seien, hatte bereits der Landesnaturschutzbund angemahnt. "Für Tiere und Pflanzen ist ein Schottergarten in etwa so attraktiv wie der asphaltierte Parkplatz vor dem Aldi", sagt der Vorsitzende Dr. Gerhard Bronner, der sogar so weit geht zu behaupten: "Schottergärten sind illegal. Tausende Gärten in Baden-Württemberg widersprechen geltendem Recht." Tatsächlich schreiben nicht nur Walldürner Bebauungspläne, sondern auch die Landesbauordnung vor, dass unbebaute Flächen als Grünflächen anzulegen oder anderweitig zu begrünen sind. "Graue Schottergärten erfüllen diese Vorgabe nicht", schätzt Bronner die Lage ein.

Rückenwind erhalten Besitzer von Steingärten dagegen vom Wirtschaftsministerium, das diese "nicht per se für unzulässig" hält, wie eine Sprecherin sagte. Die Vorschrift zum Anlegen von Grünflächen gelte nur, "soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden", wie es in der Landesbauordnung heißt. "Letztlich hängt es vom Einzelfall ab, ob ein Steingarten eine zulässige Nutzung der Fläche ist oder ob damit bereits eine unzulässige reine Versiegelung der zu begrünenden Flächen vorliegt." Allerdings soll der Gesamteindruck vorwiegend von Grün und nicht von Steinen geprägt sein.

Unabhängig von der rechtlichen Seite sollten "Häuslebauer", die noch vor einer Entscheidung stehen, die Konsequenzen für die Artenvielfalt und das Stadtklima berücksichtigen und sich bewusst sein, dass die Schotterflächen nur vermeintlich die pflegeleichtere Variante darstellen. "Sobald organisches Material - wie Samen oder Blätter - zwischen die Steine und den Splitt fällt und dort verrottet, bildet sich eine Humusschicht. Auf dieser siedeln sich Unkräter an, die ungehindert wachsen können und vor dem Grau der Steine zudem besonders in Auge springen", sagt Achim Kluge vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

"Da hilft auch das Unkrautvlies unter den Steinen nichts." Und effektives Jäten ist in der Steinwüste quasi unmöglich. Wer stattdessen Unkrautvernichtungsmittel einsetzt, macht sich sogar strafbar: Denn der Einsatz von Pestiziden ist verboten.

Auch von standortfremden Pflanzen wie Thuja oder Kirschlorbeer halten Gartenexperten wenig. "Heimische Pflanzen brauchen weniger Pflege. Außerdem locken sie Schmetterlinge, Hummeln und Vögel in den Garten", sagt etwa Nabu-Gartenexpertin Marja Rottleb. "Wer seinen Garten standortgerecht plant, schafft ein Stück Natur und trägt zur Artenvielfalt bei."

In anderen Städten, die Schottergärten per Bebauungsplan ganz aus ihren Neubaugebieten verbannt haben, zeigt sich, dass Verordnungen nicht alle Probleme lösen können. Es müsste stärker kontrolliert werden, ob Bauherren sich an die Auflagen halten, heißt es aus den betroffenen Stadtverwaltungen: "Was die Leute auf ihrem Privatgrund machen - da ist unser Einfluss endlich."