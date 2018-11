Die Backstube Müssig vergrößert ihren Verkaufsraum. Peter Müssig hat das benachbarte Haus in der Oberen Vorstadtstraße gekauft und will sein Café nun bis zur Hofdurchfahrt des Sandsteingebäudes ausdehnen. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Die Backstube Müssig in der Oberen Vorstadtstraße wächst: Inhaber Peter Müssig hat das angrenzende Gebäude gekauft, um es mit der bestehenden Bäckerei und Café zu verbinden. "Das wird ein riesiger Aufwand. Es soll einen einzigen großen Verkaufsraum mit Café geben", erklärt Müssig auf Nachfrage der RNZ. "Wir sind derzeit noch am Planen mit dem Architekten", so Müssig. Die Bauarbeiten selbst könnten dann Mitte 2019 beginnen, mit der Eröffnung rechnet der Bäckermeister im Jahr 2020 - natürlich ohne Gewähr. Der neue Verkaufsraum mit Café soll dann bis zur Hofdurchfahrt des benachbarten Sandsteingebäudes reichen. Rechter Hand wird das Erdgeschoss als barrierefreie Wohnung modernisiert, im Obergeschoss sollen weitere Wohnungen entstehen.

Dass Peter Müssig offen für Neues ist, beweist er damit nicht mehr nur in der Backstube, wo er ständig eigene Rezepte kreiert. Als Grund für die Erweiterung nennt Müssig unter anderem, dass die Nachfolge bereits gesichert ist. Sein Sohn Felix ist "frisch gebackener Bäckermeister", den Meisterkurs hat er in Weinheim absolviert.

Der Ursprung der Backstube findet sich im Jahr 1900, als Peter Müssigs Vorfahren die Bäckerei gründeten. Inzwischen befindet sich der Familienbetrieb in der vierten Generation. Die fünfte, Sohn Felix, steht schon in den Startlöchern. Inhaber Peter Müssig hat ebenso seinen Meister gemacht - allerdings schon 1992. Sechs Jahre später hat er dann den elterlichen Betrieb übernommen. 2002 haben die Müssigs die Backstube vergrößert und das Caféhaus angebaut.

Besonders stolz ist Peter Müssig auf seine Angestellten in der Backstube: "Manche von den Mitarbeitern sind schon ewig hier, einige sogar schon länger als ich." Unter seiner Regie wurde die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt - 24 Angestellte arbeiten inzwischen in der Bäckerei, darunter zwei Azubis. Acht Bäckereifachverkäuferinnen hat er schon ausgebildet, daneben bietet er Schulpraktika und Backkurse für Kinder an.

Inzwischen ist die Bäckerei aus dem Walldürner Leben nicht mehr wegzudenken. Zuletzt feierte Peter Müssig das 20-jährige Bestehen seines Geschäfts. Für das Musik- und Kneipenfestival "Nightgroove" öffnet er jedes Jahr wortwörtlich seine Backstube: "Da spielt immer eine Band hinten in der Backstube, die dann voll mit Gästen ist - da dampft es!"

Um Peter Müssig bei seinen Erweiterungsplänen zu unterstützen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag das Sanierungsgebiet "Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse" erweitert. Obwohl die Backstube nicht an das ursprüngliche Gebiet angrenzt, winken Müssig so Bezuschussungen und steuerliche Sonderabschreibungen. Zuvor hatte die Stadt vergeblich versucht, das stadtbildprägende, aber leerstehende Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen.