Von Janek Mayer

Altheim. Das Dörntalloh bei Altheim verdankt seinen Namen der Gerberlohe. Damit ist die gerbstoffreiche Baumrinde der Eiche gemeint, die unsere Vorfahren einst dafür nutzten, rohe Tierhäute zu Leder zu verarbeiten. Wenn Revierleiter Stefan Michel aber aktuell das Waldgebiet an der südlichen Gemarkungsgrenze von Walldürn betritt, kommt ihm ein ganz anderer Ausdruck in den Sinn. Er bezeichnet das Areal, auf dem vor den letzten Hitzesommern noch 60-jährige Douglasien und Fichten stockten, nur noch als "Tal der Tränen". Denn die anhaltende Dürre bedeutete für die Nadelbäume das Aus – im Fall der Douglasien 50 Jahre vor ihrer Zeit. Nun sollen es Laubhölzer richten.

Revierleiter Stefan Michel präsentiert eine Douglasie, die sich im Altheimer „Tal der Tränen“ natürlich verjüngt hat. Foto: jam

"Jedes Mal, wenn ich hier herauskomme, sehe ich wieder eine neue trockene Ecke", berichtet Revierleiter Stefan Michel. Und tatsächlich: Saftig sieht dort kein Baum aus. Der Kalkverwitterungslehm gilt als schwieriger Standort, der Förster immer wieder vor Herausforderungen stellt. "Die Bäume fühlen sich hier nicht wohl", sagt Michel, "nicht einmal die deutsche Buche." Das gilt offensichtlich auch für Douglasie und Fichte: Nach den zuletzt extrem trockenen Sommern war das Schicksal der Nadelbäume besiegelt.

Von dem großflächigen Einschlag zur Weihnachtszeit blieben nur einige wenige vitale Douglasien verschont. Doch mit diesen exponierten Überlebenden haben nun starke Winde leichtes Spiel. Denn im Altheimer Waldgebiet treibt sogar diese eigentlich sturmstabile Baumart nur flache Wurzeln, wie eine kürzlich umgestürzte Douglasie offenbart. Es ist also allerhöchste Zeit für einen Waldumbau wie vor 60 Jahren, als die damaligen Förster "einen unförmigen Wald in einen Forst mit Douglasie und Fichte" umgewandelt haben. Das war lange Zeit gut gegangen, denn mit einem sich langsam verändernden Klima kamen die Nadelbäume zurecht. "Aber das, was wir aktuell erleben, ist vom Ausmaß und von der Geschwindigkeit her anders als alles, was in der Vergangenheit stattgefunden hat", erklärt Stefan Michel. Die Klima-Krise bringt die Baumarten an die Grenze ihrer Anpassungsfähigkeit.

Foto: jam

Dementsprechend "einschneidend" müssen die Förster heute auf die Kalamität reagieren. "Ein großes Loch hacken und zwei Hektar aufforsten? Das ist auch für einen Revierleiter nichts Alltägliches", kommentiert Stefan Michel die ungewöhnlich große Einschlagsfläche bei Altheim.

Dort sind aktuell rumänische Arbeiter der Firma LKS-Forstarbeiten zugange und setzen den Grundstock für einen gesunden Wald. Mit den Wäldern um Walldürn – und ihren Eigenheiten – sind sie bestens vertraut. "Klassisch Altheim", ruft da einer der Männer, der mit dem ersten Stich seines Spatens auf einen Stein gestoßen ist. "Dieselben Leute kommen schon seit 20 Jahren hier raus", sagt Stefan Michel. Der Revierleiter weiß: "Sie helfen uns aus der Patsche." Denn so arbeitsintensive Projekte wie die Wiederaufforstung bei Altheim können die vier festangestellten Waldarbeiter der Stadt Walldürn nicht alleine leisten. Die Helfer aus Rumänien sind allein mit der Pflanzung etwa vier bis sechs Wochen beschäftigt, schätzt Michel.

Nur mit Spaten und Muskelkraft bewaffnet, arbeiten sie sich Reihe um Reihe vorwärts und setzen die vor kurzem angelieferten Forstpflanzen aus der Altheimer Saatschule in festgelegten Abständen. Dabei greifen sie auf "Erfahrungswerte aus der Forstwissenschaft" zurück, erläutert Forstbetriebsleiter Patrick Halbauer. Das Ziel ist es, den Bäumen wenig Platz zu geben, damit sie nach oben wachsen und möglichst keine Wasserreißer bilden, also unfruchtbare Zweige, die dem Baum Kraft entziehen.

Forstbetriebsleiter Patrick Halbauer begutachtet die Pflanzung bei Altheim: Aus der Reisigmatratze wächst eine junge Linde. Foto: jam

Doch nicht nur der Abstand zwischen den Bäumen, sondern natürlich die Baumarten an sich sind entscheidend, ob sich der Bestand auf lange Sicht im Walldürner Süden wohlfühlt. "Bei der Kulturbegründung geht es neben der klimatischen vor allem um die standörtliche Eignung", sagt Patrick Halbauer. "Beides muss passen, damit die Pflanzen gut anwachsen können und langfristig einen stabilen, klimaresilienten Mischbestand bilden."

Denn die Naturverjüngung hat bereits einige Jungdouglasien aus dem Waldboden hervorgebracht, die Förster wollen sie aber nicht als führende Baumart. Diese Rolle sprechen sie langfristig der Eiche zu. Aktuell gehört nur jede vierte der ausgebrachten Forstpflanzen dieser trockenresistenten Baumart an. Mit der richtigen Pflege soll dieser Anteil in den nächsten Jahrzehnten aber auf rund 80 Prozent anwachsen. Die weiteren künstlich eingebrachten Forstpflanzen wie Linde, Feldahorn, Elsbeere, Walnuss, Spitzahorn und Baumhasel, die sich zur Eiche gesellen, dienen ihr als Bäume zweiter Ordnung und werden später ausgedünnt.

Mit dem Setzen der Forstpflanzen hat die Arbeit für die Walldürner Forstverantwortlichen also erst so richtig begonnen. Bereits im Mai geht es der Konkurrenzvegetation an den Kragen: Traditionell mit der Sichel soll der Bereich um die Jungbäume freigemäht werden. Außerdem ziehen es Michel und Halbauer in Betracht, erstmals im Wald zu gießen, um mögliche Dürreschaden eines neuerlichen Extremsommers abzumildern.

Die frische Kultur kann also bei ihrem Wachstum gen Himmel auf die Unterstützung der Walldürner Forstexperten zählen. Und zumindest vorerst brauchen sich die jungen Pflanzen nicht vor einem Verbiss zu fürchten: Für die ersten sieben bis zehn Jahre schützt ein Zaun gegen den Zugriff des Wilds.