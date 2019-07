Im Rahmen des Sommerfests überreichte die KFD Spenden an das Frauen- und Kinderschutzhaus des Kreises sowie an die vier Walldürner Kindergärten. Fotos: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Sich "chic" kleiden, gemeinsam stilvoll speisen und das ganz in Weiß – dieser Verlockung folgten am Freitagabend bei hochsommerlichem Wetter rund 120 Frauen der Katholische Frauengemeinschaft Walldürn sowie einige wenige Männer. Alle hatten sich in Schale geworfen und kamen mit Körben bepackt in die für den Verkehr gesperrte Hauptstraße, die eine ideale Kulisse für das zweite "Sommerfest in Weiß" bot.

Alles strahlte in blütenreinem Weiß: Kleider, Hüte, Tücher, Schuhe, Perlen, Fächer, Tischdecken, Geschirr, Besteck, Stoffservietten, Blumen, Kerzen, Lampions, und auch vieles von dem, was kulinarisch im Verlauf eines kalten Drei-Gänge-Menüs genossen wurde.

Doris Hamberger aus dem KFD-Vorstand begrüßte zunächst die Gäste und ging dann mit Sieglinde Fach auf die Entstehung des "Dîner en Blanc" ein. Nachdem Bürgermeister Markus Günther das soziale Engagement der Frauengemeinschaft gewürdigt und das Sommerfest als würdigen Beitrag zum Stadtjubiläum bezeichnet hatte, las Brunhilde Marquardt die Geschichte "Gmütlich sitze" von Harald Hurst vor: einen echten Klassiker, der wie wohl kein anderes Lesestück das Gelingen von Ausflügen und Gesellschaften so treffend interpretiert. Anschließend schwenkten die Damen ihre weißen Stoffservietten in der Luft, um den ersten Gang einzuleiten.

Zum weiteren Programm zwischen den drei Gängen zählten ein Vortrag von Brunhilde Marquardt und Ramona Paar mit dem Thema "Bedeutung der Farbe Weiß in Europa" sowie der Tanz "Rasputin" der Jazztanzgruppe des TV 1848 unter der Leitung von Sabine Tschollar mit den Tänzerinnen Thea Englert, Gitte Gehrig, Marion Günther, Heike Hefner, Sonja Hofmann, Elke Leis, Brunhilde Marquardt, Margot Münig, Conny Parisi, Jutta Schmieder, Simone Stich, Christine Straub, Silke Trunk, Lara Tschollar, Sabine Tschollar und Doris Weger. Viel Applaus erhielten auch die sechs talentierten Amateurmodels Marleen Farrenkopf, Nadine Farrenkopf, Aline Imhof, Jenny Kreis, Emily Müssig und Hanna Weinmann, die Hutkreationen des Modisten Richard Lang präsentierten.

Der Erlös des Abends kommt dem Frauen- und Kinderschutzhaus des Neckar-Odenwald-Kreises sowie den vier örtlichen Kindergärten zugute, wie Sieglinde Fach bekannt gab. In der KFD seien viele Frauen das ganze Jahr über aktiv – zum Beispiel beim Kuchenbacken an verkaufsoffenen Sonntagen, bei der Gewürzbüschelaktion an Mariä Himmelfahrt sowie beim Frauenwallfahrtstag. Deshalb wolle man den Betrag großzügig aufstocken. Einen symbolischen Scheck über 1000 Euro nahm daher Angelika Bronner-Blatz als Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung für das Frauen- und Kinderschutzhaus entgegen, jeweils 500 Euro gingen an die Leiterin Sonja Huslig für den Kindergarten St. Georg, Leiterin Nicole Geib von St. Martin, Erzieherin Claudia Meder vom evangelischen Kindergarten und an St. Marien.

Danach dankten Doris Hamberger und Sieglinde Fach allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. So hatte zum Beispiel Clara Hamberger am E-Piano das Sommerfest musikalisch umrahmt. "Eine noble Party und einzigartige Atmosphäre", bestätigten nach dem Dessert einige Damen und prosteten genießerisch ihrer weißen Tischgesellschaft zu. Die Zeit verging wie im Flug. Als es dunkel wurde und hundert Wunderkerzen funkelten, legte das Fest nochmals an Strahlkraft zu.