Von Martin Bernhard

Walldürn/Buchen. Viele Kinder haben in den vergangenen beiden Jahren nicht schwimmen gelernt. Die ehrenamtlichen Helfer der DLRG Walldürn arbeiten derzeit intensiv daran, das Versäumte nachzuholen. Dennoch stehen 40 Kinder auf der Warteliste für einen Schwimmkurs.

Bundesweit bemühen sich die Ortsgruppen der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), zusätzliche Schwimmkurse anzubieten, damit möglichst viele Kinder möglichst bald schwimmen lernen können. Auch die DLRG Walldürn bietet derzeit drei statt zwei Schwimmkurse an, wie dies vor der Coronakrise üblich war. Trotzdem reichen die Plätze nicht für alle Kinder aus. "Vor Corona bildeten wir 25 bis 30 Anfänger pro Halbjahr aus", sagt Sandra Günther, die bei der DLRG Walldürn für die Schwimmausbildung mit zuständig ist. In den drei Kursen, die die Hilfsorganisation fortlaufend das ganze Jahr über abhält, können die Helfer 25 bis 30 Kindern das Schwimmen beibringen. In der Regel gelingt dies innerhalb von zehn bis zwölf Wochen. Für jedes Kind, das als Schwimmer den Kurs verlässt, kann ein anderes von der Warteliste nachrücken. In der Summe werden dieses Jahr also voraussichtlich deutlich mehr Kinder schwimmen lernen als vor Corona.

Dass dies nötig ist, darauf hat der DLRG-Bundesverband schon mehrfach hingewiesen. So hätten vor vier Jahren 60 Prozent der Grundschulabsolventen nicht schwimmen können. Da in den vergangenen beiden Jahren die Bäder über einen langen Zeitraum geschlossen waren, rechnen die Lebensretter damit, dass sich dieser Anteil erhöht hat. Auf die Anzahl der Ertrunkenen hat sich die Tatsache, dass viele Kinder nicht schwimmen können, nicht ausgewirkt. Die Verantwortlichen der DLRG führen dies unter anderem auf die Corona-Maßnahmen und darauf zurück, dass der vergangene Sommer kühl und verregnet war.

Andreas Edelmann, der stellvertretende Vorsitzende der DLRG Walldürn, weist auf zwei weitere Problembereiche beim Schwimmenlernen hin: Immer mehr Bädern droht die Schließung. Außerdem führten fehlende Schwimmmeister zu kürzeren Öffnungszeiten. Die DLRG Walldürn befürchtete, wegen des Corona-Lockdowns Mitglieder zu verlieren. Nach den Worten von Edelmann hat seine Ortsgruppe im Jahr 2020 zwar Mitglieder verloren, im Jahr darauf aber neue gewonnen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Teilnehmer der Schwimmkurse Mitglied der Ortsgruppe werden müssen. Und da im Jahr 2020 kaum Schwimmkurse stattfanden, traten nur wenige Mitglieder bei. Die meisten älteren Mitglieder und Jugendlichen seien zum Glück dabei geblieben. Dies habe man unter anderem dadurch erreicht, dass man während des Lockdowns Bastelpakete verteilt und Online-Spielenachmittage veranstaltet habe. "Das war sehr wichtig, um bei den Mitgliedern präsent zu bleiben", erläuterte Edelmann.

Negativ haben sich die Corona-Maßnahmen auf die Wettkampffähigkeit der Schwimmer ausgewirkt. Nach den Worten von Edelmann haben die Mitglieder zwei Jahre lang keine Wettkämpfe besucht. "Der Trainingsrückstand ist enorm", stellte Edelmann fest. Außerdem habe sich der eine oder andere Jugendliche in seinem Freizeitverhalten anders orientiert und sei dem Schwimmtraining ferngeblieben. "Die Jugendlichen brauchen eine Perspektive", stellte der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe fest.

Nach dem Anfänger-schwimmkurs erhalten die erfolgreichen Absolventen das Seepferdchen-Abzeichen. Es folgen die Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Ab einem Alter von zehn Jahren kann man die Juniorretter-Ausbildung absolvieren. Es folgen das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze ab zwölf Jahre, das Rettungsschwimmabzeichen in Silber ab 14 und das Rettungsschwimmabzeichen in Gold ab 16 Jahren. Jugendliche, die mindestens 15 Jahre alt sind und über das Rettungsschwimmabzeichen in Silber verfügen, können zur Unterstützung in der Schwimmaufsicht in öffentlichen Bädern eingesetzt werden. Die Nachwuchssicherung ist also nicht nur wesentlich für die jeweilige DLRG-Ortsgruppe, sondern dient letztlich dazu, dass der öffentliche Badebetrieb aufrechterhalten werden und möglichst sicher bleiben kann.

Die DLRG Walldürn hat sich im Laufe der Jahre aus mehreren Ortsgruppen gebildet. So entstand die Stadt-/Bundeswehrgruppe aus der im Jahr 1953 gegründeten Ortsgruppe Walldürn. Die Werksgruppe Braun geht auf die am 24. Juni 1960 gegründete DLRG-Werksgruppe R. Rohlf Walldürn zurück. In den Jahren 2016/17 schlossen sich die Werksgruppe und die Ortsgruppe zur heutigen Ortsgruppe Walldürn zusammen. Diese verfügt über 540 Mitglieder. Damit ist sie die drittgrößte Ortsgruppe im Bezirk Frankenland, der die Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald umfasst.