Waldstetten/Mosbach. (pm) Eine vom Gesundheitsamt veranlasste zweite Testung der Kontaktpersonen ersten Grades zu dem Fall im Kindergarten in Waldstetten erbrachte keine weiteren positiven Fälle. Auch das betroffene Kind wurde inzwischen negativ getestet. Die angeordneten Quarantänen laufen derzeit aus, so dass der Kindergarten wieder geöffnet hat.

"Das ist sehr erfreulich", erklärt Dr. Martina Teinert, die Leiterin des Gesundheitsamts, hierzu. Sie bedankt sich bei der Kindergartenleitung für die gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig verweist Teinert darauf, dass ein Test auf das Coronavirus immer nur eine Momentaufnahme sei. Deshalb dürfe die Quarantäne auch nach Vorliegen eines negativen Tests nicht abgebrochen werden. "Das strikte Einhalten von Quarantänen hat dafür gesorgt, dass Deutschland im Infektionsgeschehen so gut dasteht. Die Quarantäne ist eines der wichtigsten Instrumente in der Pandemiebekämpfung, um eine unkontrollierte Verbreitung zu verhindern", erläutert Teinert das Vorgehen.

Fragen zum Coronavirus beantwortet das Landratsamt unter Tel. 06281/5212-3333 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 15.02 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/tra) Im Zusammenhang mit dem Kindergartenkind aus Waldstetten, das am Freitag positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden war, lagen am Dienstag weitere Testergebnisse vor. Danach steht fest: Alle getesteten Kontaktpersonen des Mädchens sind nicht infiziert. Wo sich das Mädchen angesteckt hat, bleibt damit weiter im Dunkeln. "In einer Pandemie kommt es immer wieder vor, dass sich die Infektionskette nicht klären lässt", sagte Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt auf RNZ-Anfrage.

Das Gesundheitsamt sei aber davon überzeugt, dass durch vermehrte Testungen – auch bei Menschen mit nur leichten Symptomen – in den nächsten Wochen sichergestellt werden könne, dass sich das Virus nicht unkontrolliert verbreitet. – Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis liegt weiterhin bei 443, davon sind 418 wieder gesund. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 22. Somit gibt es aktuell noch drei akut infizierte Personen im Landkreis.

Update: Dienstag, 7. Juli 2020, 16.34 Uhr

Waldstetten. (rüb/ahn/lra) Es gibt bislang keine weiteren Infizierten. Das ist die gute Nachricht, nachdem am Montag die Testergebnisse von 16 Kontaktpersonen des infizierten Kindergartenkindes aus Waldstetten vorlagen. "Das ist ein gutes Ergebnis. Für eine Entwarnung ist es aber trotzdem noch zu früh", erklärte die Leiterin des Gesundheitsamts Dr. Martina Teinert. Man werde die Situation deshalb weiterhin eng beobachten und bei Bedarf auch die Untersuchungen ausweiten.

Entscheidend sei aber, dass zunächst einmal alle Kinder, die Erzieherinnen und sämtliche weiteren Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne seien. Diesen Personenkreis werde man auch noch ein zweites Mal testen. Der Kindergarten bleibe bis auf Weiteres geschlossen. Parallel gibt es deutliche Kritik vonseiten der Eltern und weiterer Kontaktpersonen, die sich am Freitag und übers Wochenende vergeblich um eine Testmöglichkeit bemüht hatten.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Falls hatte das Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Entsprechend wurden die Kontaktpersonen ersten Grades des Kindes erhoben und für diese jeweils eine Quarantäne angeordnet. "Die Quarantäne ist eines der wichtigsten Instrumente in der Pandemiebekämpfung. Denn so können wir sicherstellen, dass sich das Virus nicht unkontrolliert weiterverbreitet", erklärte Teinert das Vorgehen.

Die Quarantäne gelte jedoch nicht für die Kontaktpersonen zweiten Grades. Somit können die Familienangehörigen der Kinder aus der Kindergartengruppe, abgesehen von der Familie des betroffenen Kindes, bis auf Weiteres normal ihrem Alltag nachgehen. Für diese gilt lediglich die Empfehlung, soziale Kontakte zu minimieren und die üblichen Hygieneregeln einzuhalten. Bei Symptomen sollten sich diese Kontaktpersonen allerdings an ihren behandelnden Arzt wenden.

Ebenso wurden am Freitagnachmittag weitere Untersuchungen mittels Abstrich eingeleitet. Abgestrichen werden alle Kontaktpersonen ersten Grades, also Personen, die mehr als 15 Minuten direkten Kontakt zu dem Kind hatten. Die Durchführung der Abstriche läuft über die Kassenärztliche Vereinigung. Diese werden während der Öffnungszeiten der Abstrichstelle in Waldhausen vorgenommen.

"Tests sind sehr wichtig, aber es ist in der Regel nicht notwendig, binnen weniger Stunden zu testen. Im Gegenteil: Oft ist es sogar so, dass das Virus noch gar nicht nachweisbar ist, wenn man zu früh testet", erläuterte Dr. Teinert. Genau aus diesem Grund hebe ein negativer Abstrich die Quarantäne nicht auf, denn die Menschen könnten jederzeit noch in den darauffolgenden Tagen erkranken.

"Wir verstehen den Wunsch nach einem sofortigen Test. Dennoch ist dies nicht immer sinnvoll. Ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme", so Teinert.

Nach RNZ-Informationen war die Mutter mit dem Mädchen am Mittwoch zum Arzt gegangen, da das Kind Erkältungssymptome zeigte. Dabei wurde zur Sicherheit auch ein Coronatest gemacht, dessen positives Ergebnis am Freitag vorlag. Der Vater, der sich zu diesem Zeitpunkt auf Geschäftsreise aufhielt, kehrte daraufhin umgehend zurück nach Waldstetten. Noch auf dem Weg versuchte er, einen Termin für einen Coronatest am gleichen Tag zu bekommen. Doch vergebens: Dies sei erst wieder am Montag möglich, weder am Freitagnachmittag noch am Wochenende werde getestet, so lautete die Auskunft. Nur wenn er Symptome habe, könne übers Wochenende getestet werden.

Eine unbefriedigende Situation für den Vater, der verständlicherweise Gewissheit wollte, um auch seine Kollegen zu informieren: Im Falle eines positiven Tests könnte er möglicherweise weitere Personen angesteckt haben.

Wie ein weiterer Vater der RNZ berichtet, seien Familien aus Waldstetten, die sich am Freitagnachmittag an der Abstrichstelle in Waldhausen testen lassen wollten, wieder heimgeschickt worden. Für die betroffenen Eltern sei es selbst am Montagvormittag nicht einfach gewesen, einen Test zu bekommen.

Das Problem liegt auf der Hand: Das Landratsamt testet nur Kontaktpersonen ersten Grades. Für die Abstrichstelle braucht man eine Überweisung des Hausarztes. Und die bekommt man nur, wenn man Symptome zeigt.

Das bestätigt auch Dr. Gunther Leibfried, Leiter des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts, gegenüber der RNZ: "Dass Leute weggeschickt werden, kann ich mir nur so erklären, dass sie entweder außerhalb der Zeiten gekommen sind oder ohne Überweisung." Das Prozedere sehe vor, dass man zuerst den Weg zum Hausarzt sucht. Diese stelle dann eine Überweisung aus und vereinbare einen Termin mit dem Personal der Fieberambulanz. "Erst wenn diese zwei Voraussetzungen erfüllt sind, wird ein Test durchgeführt. Denn ansonsten will sich natürlich jeder testen lassen." Dies sei aus Kosten- und Kapazitätsgründen natürlich nicht machbar.

Apropos Kosten: Hier liegt wohl – wie so oft – der Knackpunkt: Tests auf Sars-CoV-2 werden von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bezahlt, wenn jemand Symptome hat, die auf eine Infektion hindeuten. Tests bei asymptomatischen Personen können entweder im Rahmen einer Einweisung ins Krankenhaus vorgenommen werden oder sie müssen vom zuständigen Gesundheitsamt veranlasst werden.

Kontaktpersonen zweiten Grades – also die Eltern der übrigen Kindergartenkinder – fallen darunter nicht. Dass sie aber so schnell wie möglich wissen möchten, ob sie auch infiziert sind, ist absolut nachvollziehbar. Ihr Unmut ist verständlich. Das Landratsamt verteidigt auf RNZ-Nachfrage die Vorgehensweise: "Das Gesundheitsamt agiert entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Teststrategie des Landes. Nach diesen Vorgaben sollen zunächst Personen mit Symptomen getestet werden sowie das Umfeld von bestätigten Fällen (Kontaktpersonen ersten Grades). Das wurde durch das Abstreichen der entsprechenden Kontaktpersonen am Freitag sofort veranlasst. Im vorliegendem Fall wird der gesamte Kindergarten sowie das private Umfeld getestet. Sollten sich durch diese Abstriche weitere positive Fälle ergeben, werden natürlich dann auch wieder deren Kontaktpersonen, ob sie Symptome haben oder nicht, abgestrichen. Insofern wurde und wird großflächig getestet."

Info: Bei Fragen: Bürgertelefon, Tel. 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr).