Odenwald/Tauber. (Wd) Freud und Leid lagen bei der ersten Hochrechnung am Sonntagabend dicht beieinander. Während die CDU zwar stärkste Partei blieb, schwante Direktkandidat Alois Gerig und seinen Getreuen bei der ersten Hochrechnung, dass der Bundestrend sich im Wahlkreis Odenwald/Tauber wohl kaum verhindern ließ. Was dann die Wahlergebnisse in den einzelnen Kommunen dann für die CDU und Gerig bestätigten. Sogar zweistellige Verluste waren mancherorts zu verzeichnen. Gerigs Direktmandat blieb zwar ungefährdet, ob es aber Nina Warken und Margarete Horb schaffen werden, bleibt abzuwarten.

Auch die SPD mit Dr. Dorothee Schlegel wurde ziemlich gerupft. Der zweite Platz konnte aber gehalten werden, aber Dorothee Schlegel wird wohl nicht mehr in den Bundestag einziehen. Die AfD konnte hingegen einen Triumph einfahren und sich als drittstärkste Kraft etablieren, auch die FDP legte kräftig zu, die Grünen verbesserten ihr Ergebnis ebenfalls und die Linke schlug sich wacker.

Beispielsweise hat Alois Gerig in Höpfingen 20 Prozent (!) verloren. Die SPD konnte hier mit Dr. Schlegel sogar um 4,3 Prozent bei den Erststimmen zulegen. In Buchen verlor Gerig 15 Prozent und ließ bei den Erststimmen die CDU von satten 58 Prozent auf magere 42,6 Prozent purzeln. Die Verluste für die SPD bei den Erststimmen erscheinen mit 1,5 Prozent zwar tröstlich, aber ließen die Partei auf 15,6 (14,3 Prozent) fallen. Die AfD erreichte bei den Erststimmen 14,5 Prozent und bei den Zweitstimmen sogar 15,4 Prozent. Die FDP kam bei den Erststimmen auf 6,4 und sogar 10,5 Prozent bei den Zweitstimmen, während sich die Grünen bei den Erststimmen leicht auf 5,4 Prozent und bei den Zweitstimmen auf 7,4 verbessern konnten. In der Wallfahrtsstadt Walldürn verwies bei den Zweitstimmen die AfD mit 17,1 Prozent die SPD sogar auf den dritten Platz. In Adelsheim immerhin 16,6 und in Hüffenhardt dagegen auf 18,5 Prozent. In Tauberbischofsheim blieb das AfD-Ergebnis mit 13 Prozent eher moderat. Der Verlust für Gerig betrug 13,2 Prozent (von 61,4 auf 48,2 Prozent). In der Großen Kreisstadt Mosbach verlor Gerig bei den Erststimmen glatt 11 Prozent und die CDU 12,3 Prozent bei den Zweitstimmen. Die Verluste von Schlegel halten sich mit 1,1 Prozent in Grenzen, während die Partei schon 3 Prozent bei den Zweitstimmen einbüßt. Die Grünen können leicht, die FDP mit 6,8 bzw. 10,9 Prozent erheblich zulegen. Die AfD punktet mit 12,9 bzw, 13,4 Prozent.

Die schnellsten Wahlergebnisse lieferten die kleinen Gemeinden Zwingenberg im Neckar-Odenwald-Kreis und Königheim im Main-Tauber-Kreis. Sie kamen kurz nach 19 Uhr als Schnellmeldung. Die Wahlbeteiligung lag in Zwingenberg bei 85, 3 und Ravenstein bei 84 Prozent. Ausreißer war Neckarzimmern mit mageren 63,3 Prozent.