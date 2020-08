Die gebürtige Buchenerin Christina Böhrer „hilft Menschen, die am meisten Hilfe brauchen“. Unser Foto zeigt sie bei einem Einsatz mit „Ärzte ohne Grenzen“ in Sierra Leone im vergangenen Jahr. Foto: MSF Sierra Leone

Buchen. (mb) Christina Böhrer aus Buchen arbeitet seit zwei Jahren für die Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Kürzlich kehrte sie von einem sechsmonatigen Einsatz in Myanmar zurück. Wir haben mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen.

Ihren vorerst letzten Auslandseinsatz absolvierte Christina Böhrer (32) in Myanmar. Als Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" betreute sie die Social-Media-Kanäle der Nichtregierungsorganisation und verantwortete Kampagnen zu medizinischen Themen. Dabei arbeitete sie mit dem nationalen Gesundheitsministerium zusammen. Sie kommunizierte auf diese Weise direkt mit Patienten und klärte über Covid-19 auf. Ihre Facebook-Videos wurden teilweise millionenfach angeklickt. Außerdem war sie in Projekte involviert, mit denen Tausenden von HIV-Patienten geholfen wurde.

Die gebürtige Buchenerin war auch in den unruhigen Bundesstaaten Kachin und Shan an der chinesischen Grenze. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit war die Hilfe für die Bevölkerungsgruppe der Rohingya, einer muslimischen Minderheit im Norden des Landes, die vertrieben und ausgegrenzt wird. "Wir helfen den Menschen, die am meisten unsere Hilfe brauchen", sagte Christina Böhrer am Telefon. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Mitarbeiter von "Ärzte ohne Grenzen" unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten. So galt zeitweise eine strenge Ausgangssperre.

In Myanmar absolvierte Christina Böhrer innerhalb von zwei Jahren bereits ihren dritten Auslandseinsatz. Davor war sie jeweils sechs Monate auf Haiti und in Sierra Leone tätig. In diesen beiden Ländern war sie in den Bereichen Personal, Medien und Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz. In Sierra Leone half "Ärzte ohne Grenzen" beim Bauen eines Kinderkrankenhauses. Wie Christina Böhrer sagte, musste dabei der Einsatz von insgesamt 170 nationalen und internationalen Mitarbeitern koordiniert werden. Sie arbeitete dort in den Bereichen Personalmanagement und interkulturelle Kommunikation. "Die sinnstiftende Arbeit bekommt man täglich durch die Menschen in der Umgebung bestätigt", sagte sie.

Die Lebensbedingungen dort waren auch für sie als Ausländerin sehr einfach gehalten. Sie wohnte in einem Gemeinschaftshaus für internationale Mitarbeiter. Dort lieferte ein Generator im Garten den Strom. Es gibt kein fließendes Wasser, stattdessen wird man durch einen Wassertank auf dem Hausdach versorgt. Das Abwasser wurde in einem Tank unter dem Haus aufgesammelt und von Zeit zu Zeit abgepumpt. Straßen sind nicht asphaltiert. Laut Böhrer arbeiteten während ihres Aufenthalts in dem westafrikanischen Land insgesamt rund 2000 Einheimische und 80 internationale Mitarbeiter für "Ärzte ohne Grenzen", darunter drei Deutsche.

Jetzt arbeitet Christina Böhrer in Berlin in der Pressestelle von "Ärzte ohne Grenzen". Einen weiteren Auslandseinsatz plane sie vorerst nicht. Gerne würde sie zu einem späteren Zeitpunkt für die Organisation in Venezuela oder Kolumbien Aufgaben übernehmen. Denn sie interessiert sich sehr für Menschen, die in diesen lateinamerikanischen Ländern von der Guerilla betroffen sind.

Christina Böhrer besuchte in Buchen das Burghardt-Gymnasium und legte ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Walldürn ab. Danach studierte sie in Köln Medienmanagement bis zum Bachelor. Währenddessen absolvierte sie einen Auslandsaufenthalt in Mexiko. Ihren Masterabschluss erwarb sie in Paris in den Fachgebieten "Internationale Beziehungen" und "Strategische Verhandlung". Ihren ersten Arbeitsplatz trat sie in Berlin an. Dort arbeitete sie als Community-Managerin in einer Notunterkunft für Flüchtlinge. Innerhalb von drei Jahren habe sie rund 30.000 Flüchtlinge betreut. Zu "Ärzte ohne Grenzen" wechselte sie Anfang des Jahres 2018. "Ich wollte sehen, wo die Menschen herkommen, die bei uns unterkommen", sagte sie. Christina Böhrer spricht fünf Fremdsprachen: Englisch, Französisch und Spanisch, Tschechisch beherrscht sie, weil sie zweisprachig aufgewachsen ist, und Arabisch lernte sie bei der Arbeit mit Flüchtlingen in Berlin.