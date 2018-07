Wertheim. (pol/mare) Zwei Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang haben sich am Montag in Wertheim ereignet. Eine 20-jährige Autofahrerin und ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer verloren ihr Leben, wie die Polizei mitteilt.

Die 20-Jährige kam demnach mit ihrem Auto auf der Landstraße bei Bettingen in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Ihr Auto wurde mit enormer Wucht gegen einen großen Baum geschleudert, der dabei entwurzelt wurde. Die Ursache für den Unfall ist ungeklärt.

Die Feuerwehr befreite die leblose Frau aus dem Wrack ihres Autos, Rettungsdienst und Notarzt konnten sie nicht mehr reanimieren. Die Landesstraße musste zwischen Urphar und der Autobahn voll gesperrt werden.

Der 75 Jahre alter Mann erlag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen, die er sich am Montagmorgen bei einem Unfall in der Eichelgasse in Wertheim zugezogen hatte. Ein 35 Jahre alter Honda-Fahrer hatte den Radfahrer beim Überqueren der Fahrbahn erfasst, der 75-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte die Ampel für den Radfahrer zum Unfallzeitpunkt Grün und für den Autofahrer Rot. Den Unfallhergang versuchen nun Beamte des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim zu klären.