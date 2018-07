Hardheim. (rüb) Man könnte sich maßlos ärgern oder einfach nur fassungslos den Kopf schütteln: In sinnloser Zerstörungswut haben Unbekannte rund 25 Treppenstufen am Schmalberg beschädigt. Die Chance, dass die Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden, ist - wie bei allen Vandalismus-Vorfällen, die sich abseits kameraüberwachter Orte ereignen - leider nur gering. Die einzige gute Nachricht: Die Treppenanlage, die zum "Babilon" führt, ist nach wie vor begehbar, eine aufwändige Instandsetzung bleibt der Gemeinde wohl erspart.

Entdeckt worden sind die Folgen der Untat von einem Hardheimer Rentner, der die steile Treppe seit geraumer Zeit pflegt, indem er die 347 Stufen von Moos, Blättern oder Unrat säubert, damit sie möglichst gefahrlos begangen werden können.

Seinen Namen möchte er übrigens nicht in der Zeitung lesen: Er möchte kein Aufhebens um seinen selbstlosen Dienst an der Allgemeinheit machen. Auch am Samstag war er wieder im ehrenamtlichen Einsatz, als er die Beschädigungen entdeckte und sie sogleich fotografierte.

Dieses Wasserrohr haben die Unbekannten bei ihrer Tat wohl benutzt. Foto: R. Busch

Im Bild festgehalten hat der Rentner auch ein gusseisernes Wasserrohr, dass neben den Treppen liegt und der Spurenlage nach mit der Tat im Zusammenhang stehen dürfte: "Ich gehe davon aus, dass der oder die Unbekannten das Rohr einfach die Treppen hinuntergeworfen haben." Und dabei hat das schwere Wurfgeschoss an rund 25 Stufen die Treppenkante abgeschlagen.

Wie der Rentner im Gespräch mit der RNZ berichtet, sei das Wasserrohr bis vor kurzem etwa 200 Stufen höher gelegen, am früheren Hochbehälter Schmalberg, den die Gemeinde schon vor langer Zeit aufgegeben hat. Die Vermutung liegt nahe, dass die Unbekannten sich vor der Tat am Pavillon (im Volksmund "Babilon") auf dem Schmalberg aufgehalten hatten, der bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen als beliebter Treffpunkt gilt. Als Tatzeitpunkt kommt ein Zeitraum zwischen dem 22. und dem 30. Juni in Frage - denn bei seiner letzten Runde Richtung Schmalberg seien die Stufen noch intakt gewesen, so der Rentner.

"Ich habe kein Verständnis dafür, dass manche Zeitgenossen ihren Unmut und ihre Aggressionen auf diese Weise rauslassen", sagte Bürgermeister Volker Rohm, "was für eine Motivation steckt dahinter?" Auf diese Frage wird das Gemeindeoberhaupt wohl keine Antwort erhalten. Aber Rohm würde sich freuen, wenn es Zeugen oder Mitwisser gibt, die sich bei der Gemeinde melden. Denn: "Mir tut diese sinnlose Zerstörungswut vor allem für diejenigen leid, die die Treppe regelmäßig benutzen, und vor allem für den Mitbürger, der sich selbstlos um die Sauberkeit der Anlage kümmert."

Info: Hinweise auf den Verursacher an die Gemeinde, Bernhard Popp, Tel. 06283/5861.