Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/rl) Mehrere lokale Unwetter trafen am Donnerstagnachmittag die Region Mosbach und Buchen. Dabei stürzten zwischen 16.40 und 18.30 mehrere Bäume um und blockierten Straßen.

Auf der Landesstraße L532 blockierten zwei umgewehte Bäume die Fahrbahnen zwischen Aglasterhausen und Reichartshausen. Die Kreisstraße K3936 zwischen Neunkirchen und Breitenbronn und die K2378 im Hohenlohekreis zwischen Neunstetten und Assamstadt waren jeweils von einem Baum blockiert.

Weit schlimmer traf es ein landwirtschaftliches Anwesen gegen 17.49 Uhr in Ravenstein-Oberwittstadt. In einen Viehstall an der Benno-Rüttenauer-Straße schlug ein Blitz ein. Da im oberen Teil des Viehstalls Stroh lagerte, griff das Feuer rasch um sich. Der Eigentümer konnte die etwa 30 Jung- und Milchkühen zusammen mit einem Helfer noch rechtzeitig ins Freie bringen, bevor der Stall in Vollbrand stand.

Obwohl die Wehren aus der Nachbarschaft mit rund 90 Mann schnell vor Ort war, brannte der Stall vollständig nieder. Die Atemschutz-Logistikeinheit des Neckar-Odenwald-Kreises der Abteilung Walldürn unterstützte dabei die eingesetzten Wehren mit Atemschutzequipment.

Das vierköpfige DRK-Team vor Ort musste glücklicherweise nur den Helfer behandeln, der geholfen hatte, die Kühe vor den Flammen zu retten. Sie brachten ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Es entstand rund 100.000 Euro Sachschaden.

Am Nachmittag sorgte das Unwetter bei Hardheim dafür, dass die Bundesstraße 27 gegen 16 Uhr halbseitig gesperrt werden musste. Laut Polizeibericht hatte der Starkregen Dachteile von einem Haus in der Walldürner Straße gelöst. Bei einem vorbeifahrenden Auto wurde dabei die Windschutzscheibe zerstört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nachdem durch eine Firma das Dach repariert hatte, wurde die halbseitige Sperrung gegen 17.30 Uhr wieder aufgehoben.