Von Rüdiger Busch

Hardheim. In 33 Jahren als Internist hat Dr. Andreas Mövius den Arztberuf in seiner ganzen Bandbreite kennengelernt. So etwas wie die aktuelle Coronakrise ist aber auch dem 63-Jährigen komplett neu. Gemeinsam mit seinen Kollegen Thomas Schwender und Dr. Albrecht Rottmann führt er die Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin am Krankenhaus Hardheim. Was Corona für ihn und seine Mitarbeiter und für das Krankenhaus bedeutet, berichtet er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Welche Arbeitsabläufe haben Sie in Ihrer Praxis geändert?

Wir hatten zunächst mit Hilfe einer entsprechenden Beschilderung versucht, Patienten, die Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 haben, vom Betreten der Praxis abzuhalten, um sie außerhalb unserer Räume zu untersuchen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Deshalb haben wir die Praxis abgeschlossen: Die Patienten müssen jetzt klingeln, und dann werden sie gefragt, weshalb sie hier sind. Wer in die Sprechstunde möchte oder einen Termin hat, kommt rein. Bei denjenigen, bei denen ein Verdacht auf Corona vorlegt, führen wir in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus außerhalb der Praxis einen Abstrich durch, wobei wir spezielle Vorkehrungen zum Schutz des Personals treffen.

Welche Vorkehrungen wurden außerdem getroffen?

Zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen haben wir Masken und Schutzanzüge zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir an der Anmeldung eine Plexiglasscheibe anbringen lassen und Markierungen auf dem Fußboden angebracht, damit die Patienten ausreichend Abstand halten. Wir haben die Mitarbeiterinnen außerdem in zwei Teams aufgeteilt: Für den Fall, dass es zu einer Infektion kommen sollte, müsste nur ein Team in Quarantäne, und der Weiterbetrieb der Praxis wäre somit gewährleistet.

Wie gehen die Beschäftigten mit der besonderen Situation um?

Sehr gut. Neben der Schutzkleidung achten natürlich alle auf den nötigen Abstand und die Einhaltung der besonderen Hygieneregeln. Bei bestimmten Untersuchungen oder bei der Blutabnahme lässt sich natürlich kein Abstand von zwei Metern zum Patienten einhalten. Aber auch hier tun wir alles, um die Gefahr einer Infektion zu minimieren.

Kommen in Zeiten von Corona mehr oder weniger Menschen in die Praxis?

Das Patientenaufkommen ist drastisch gesunken. In der Sprechstunde sind nur noch wenige Patienten.

Macht sich das auch finanziell bemerkbar?

Ja, natürlich. Es gibt aber eine Ankündigung der Kassenärztlichen Vereinigung, wonach für das erste Quartal 90 Prozent der Vergütungen des Vorjahresquartals ausgezahlt werden sollen, um der besonderen Situation Rechnung zu tragen.

Sie sind ja auch Belegarzt am Krankenhaus. Wie sieht die Situation auf den Stationen aus?

Wir hatten bislang vier Verdachtsfälle. Bei zwei Patienten konnte eine Corona-Infektion definitiv ausgeschlossen werden, bei den beiden anderen warten wir noch auf die Befunde. Wir haben inzwischen eine komplette Station in Isolierzimmer umgewidmet. Im gesamten Krankenhaus haben wir uns auf einen möglichen Anstieg von Coronaerkrankten vorbereitet. So wurden alle verschiebbaren Operationen und Untersuchungen wie Magen- oder Darmspiegelungen abgesetzt, die eine mögliche Intensivbehandlung nach sich ziehen könnten. Diese Maßnahme dient dazu, unnötige Infektionsrisiken zu vermeiden und Intensivplätze für Corona-Patienten freizuhalten. Parallel wurden die Intensivplätze um zwei auf sechs und die Bettenzahl von 51 auf 83 Planbetten erhöht.

Seit fast zwei Wochen gilt ein strenges Besuchsverbot. Wie kommen die Angehörigen und die Patienten damit klar?

Es ist natürlich ein Einschnitt für alle Beteiligten. Wo keine Besuche möglich sind, wird häufiger telefoniert. In Einzelfällen gibt es Ausnahmen, beispielsweise bei todkranken Patienten. Außerdem ermöglichen wir Angehörigen verstorbener Patienten das Abschiednehmen in unserem Mortusraum, der über einen separaten Eingang betreten werden kann.

Haben Sie als erfahrener Mediziner eine solche Situation wie die diese schon einmal erlebt?

Nein, definitiv noch nicht. Bislang sind wir – außer was die Schutzmaßnahmen angeht – noch gar nicht besonders betroffen. Es ist für mich wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe mich in den letzten Tagen viel mit Kollegen in Berlin und in der Schweiz und einem spanischen Studienkollegen meines Sohnes ausgetauscht: Was ich da gehört habe, und was wir an Bildern aus Italien gesehen haben, das zeigt mir, dass wir die Gefahr keinesfalls unterschätzten dürfen.

Wie sieht Ihre Prognose aus?

Ich rechne nicht mit der gleichen Entwicklung wie in Italien, da die getroffenen Maßnahmen wohl zu einer langsameren Ausbreitung führen werden, so dass ich nicht davon ausgehe, dass unsere Krankenhäuser überlastet werden. Dafür müssen wir über einen langen Zeitraum mit Corona-Infektionen und -Erkrankungen rechnen. Hier gilt es aber zu differenzieren: Die Zahl der Infizierten wird immer weiter steigen, aber wir werden hoffentlich weniger schwer Erkrankte haben als in anderen Ländern.

Wie lautet Ihre Botschaft an die Patienten?

Es gibt keinen Grund zur Panik. Aber die von der Politik getroffenen Maßnahmen, die ich für sehr sinnvoll halte, sollten unbedingt eingehalten werden!