Höpfingen. (ro) Eine "außergewöhnliche und historische" Jahreshauptversammlung des TSV Höpfingen ging am Freitag im vollbesetzen Sportheim kurz vor Mitternacht nach nahezu vier Stunden zu Ende. Vorsitzender Jürgen Kuhn, der ab 1992 als Stellvertreter seines Freundes Bernhard Hauk und seit 2012 als Nachfolger des so früh verstorbenen Vereinschefs die Geschichte des 1301 Mitglieder zählenden Vereins maßgeblich prägte, gab das "Zepter" an das neugewählte Führungsquartett Verena Dorner, Steffen Kuhn, Dominik Mechler und Michael Volk weiter. Somit führt erstmals ein Vorstandsteam den Verein mit seinen acht Abteilungen. Die Mitglieder würdigten die Leistung von Jürgen Kuhn und wählten ihn zum sechsten Ehrenvorsitzenden der 107-jährigen Vereinsgeschichte.

Der Verein, so Jürgen Kuhn in seinem detaillierten Rückblick, präsentierte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr "in guter Verfassung". Er nannte die tollen Platzierungen der drei Senioren-Fußballteams, das Entscheidungsspiel zur Relegationsteilnahme des TSV III, die gelungene Kooperation der Tischtennisherren mit der SpG Walldürn sowie die Erfolge der Volleyball-Mädchen als sportliche Höhepunkte. Aber besonders zähle das breite Sportangebot für jedes Alter, ein Sportangebot, "das Gesundheit und Gemeinsinn stärkt!"

Erwähnung fanden u. a. das viertägige Sportfest, der Sportlerball und der Abschluss der Sportheimrenovierung. Bei der Jahresabschlussfeier konnten 2215 Euro als Spende an die Familie Diehm überreicht werden. Spektakulär, so Kuhn, sei das Vereinsjahr durch den Mega-Erfolg des Stickers-Stars-Albums geworden. Der Dank galt "Macher" Wolfgang Streckert sowie dessen Mitstreitern Ramona Böhrer, Jonas Farrenkopf, Max Streckert, Andre Kaiser, Christoph Müller und Jens Berberich.

Besonderes Lob zollte er den Helfern in Sachen Platzpflege, allen voran Werner Streckert sowie Stefan Kaiser, Sami Khaleli, Anton Schell, Willi Müller, Walter Hilpert und Harro Geiger. Dank ging an alle Helfer, die Trainer und Übungsleiter, den Spenden- und Förderverein um Günter Hauk, den Fanclub um Maxi Harteis, Willi Müller und Birgit Müller, das Ausschankteam, die Platzkassiere, Schiedsrichter, DRK-Bereitschaft, die "Bufdis" Jonas Farrenkopf und Dennis Kalinovski, Fähnrich Frieder Farrenkopf und das "TSV-Woachebau-Team". Im Dankesreigen bezog er auch die Nachbarvereine SV Wettersdorf/Glashofen und SV Rippberg für die gute Zusammenarbeit im Jugendbereich ein und besonders die Gemeinde

Schriftführer Martin Gerig berichtete von den Vorstandssitzungen und unzähligen Events, Kassier Steffen Kuhn von Zahlen und Fakten zu den Veranstaltungen. "Besondere Unterstützung erfahre ich durch Günter Eiermann und Christof Sauer", so Steffen Kuhn. Bernd Schell, der mit Patrick Dorner die Kassengeschäfte geprüft hatte, bescheinigte eine gute Buchführung.

Nach den Ehrungen wurde ein Antrag auf Satzungsänderung vorgestellt: Demnach soll es künftig keinen Vorsitzenden geben. Stattdessen soll der Verein durch ein Vorstandsteam geführt werden, das aus mindestens drei und höchstens fünf Personen besteht. Jürgen Kuhn zeigte auf, dass die Suche nach einem Nachfolger ohne Erfolg geblieben sei. "Eine Alternative bietet ein Vorstandsteam wie bei anderen Vereinen auch schon praktiziert!" Der Antrag auf Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen.

Jürgen Kuhn ließ seine Tätigkeit als zweiter Vorsitzender (ab 1992) und Vorsitzender (seit 2012) Revue passieren: Er sei von klein auf "TSV-geprägt" gewesen. Sein Fazit: "Beim TSV ist man immer gefordert - aber es macht mit guten Freunden auch immer Freude!" Mit dem Satz "Gute Freunde kann niemand trennen" beendete er seine emotionale Rede - und erntete dafür "stehende Ovationen".

Bürgermeister Adalbert Hauck würdigte den TSV als "tollen Botschafter" der Gemeinde. Hauck leitete die Wahlen ein. Somit wird der TSV zukünftig erstmals von einem Quartett geführt: Verena Dorner (bisher dritte Vorsitzende, gewählt für zwei Jahre), Steffen Kuhn (bisher Kassier, gewählt für ein Jahr), Dominik Mechler (bisher Geschäftsführer, gewählt für zwei Jahre) und Michael Volk (bisher zweiter Vorsitzender, gewählt für ein Jahr). Ebenso ein einstimmiges Votum erfuhren der neue Geschäftsführer Oliver Knörzer, die wiedergewählten Beisitzer Harald Berberich, Jens Berberich, Steven Bundschuh, Günter Eiermann, Thorsten Eisenhauer, Walter Hilpert, Markus Kaiser, Rudi Malsam, Lena Mechler, Kirsten Müller, Erwin Nentwich, Uwe Todtenhaupt, Liane Todtenhaupt und Thorsten Weidner sowie die neu gewählten Jürgen Kuhn und Gundolf "Rotschi" Nohe.

Bestätigt wurden Gesamtjugendleiter Christof Sauer sowie seine Stellvertreter Julian Hauk, Andre Kaiser und Patrick Biringer ebenso Tennisabteilungsleiter Wolfgang Nohe. Die Abteilung Tischtennis wird künftig von Michael Weihbrecht (bisher Markus Baumann) und seinem Stellvertreter Thilo Greulich (bisher Andreas Obermüller) geführt, die Abteilung Turnen gleichberechtigt wie gehabt von Daniela Dörr, Christel Hauk und Susanne Sulzer-Kuhn. Dem Fußballbereich steht auch zukünftig Meik Böhrer vor, seine Stellvertreter sind Christian Böhrer, Steffen Diehm (für Michael Böhrer) und Timo Frisch (für "Rotschi" Nohe). Bei den Abteilungen Badminton, Leichtathletik, Radfahren und Volleyball waren keine Wahlen erforderlich. Als Fähnrich wird nach Wiederwahl weiterhin Frieder Farrenkopf tätig sein, Michael Böhme und Daniel Dörr werden als Kassenprüfer fungieren. Sie folgen auf Bernd Schell und Patrick Dorner.

Verena Dorner und Michael Volk würdigten abschließend und bewegend die "großen und bleibenden Verdienste von Jürgen Kuhn". Ihm wurde nach den Grußworten des dritten Vorsitzenden der DRK-Ortsgruppe, Helmut Häfner ("Eine tolle Partnerschaft mit dem TSV"), eine besondere Ehre zuteil: Die Mitglieder wählten ihn einstimmig zum sechsten Ehrenvorsitzenden der Vereinshistorie.