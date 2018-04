Damit das Wasser in den Walldürner Haushalten auch bei künftigen Generationen so schön sprudeln kann, wollen die Stadtwerke im Falle eines Ausfalls der Versorgung mit Bodenseewasser auf eigene Quellen, wie die Marsbachbrunnen, zurückgreifen können. Foto: dpa

Walldürn. (dore) Im Laufe der nächsten Woche werden im Auftrag der Stadtwerke Walldürn sechs Erdbohrungen auf der Gemarkung zwischen Flugplatz und dem Gelände der Main-Tauber-Asphaltmischwerke durchgeführt. Der Grund: Die Trinkwasserversorgung aus den Marsbachquellen Limestiefbrunnen, Kastelltiefbrunnen, Poppenseetiefbrunnen und Römertiefbrunnen soll sichergestellt und vor menschlichen Einflüssen geschützt werden, indem ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen wird.

"Wir wollen eine der letzten eigenen Quellen auch für die Zukunft sichern. Die Bohrungen dienen dazu, Untersuchungen durchzuführen und Erkenntnisse zu gewinnen, um das Schutzgebiet so klein wie nötig und so sicher wie möglich abzugrenzen und so eine rechtssichere Schutzgebietsausweisung zu erreichen", erklärte Andreas Stein, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldürn, gestern im Pressegespräch.

Die Bohrungen werden 25 bis 60 Meter tief in den Boden reichen. Außerdem werden zwei kleine Wehranlagen im Marsbach zu Messzwecken installiert. In etwa zwei Jahren soll dann das neue Wasserschutzgebiet ausgewiesen sein.

Als Redundanz zur Fernwasserversorgung aus dem Bodensee und für einen Teil der Wasserversorgung betreiben die Stadtwerke Walldürn eigene Brunnen. Ein Teil der Brunnen, wie z.B. der Kuchenbrunnen, sind jedoch nicht mehr für Trinkwasser nutzbar. Deshalb sollen nun die vorhandenen Wasserversorgungsquellen stärker geschützt werden.

"Wir sind zwar mit dem Wasser aus dem Bodensee gut versorgt, doch wir wollen unsere Abhängigkeit davon mit der Sicherung des Trinkwassers aus den Marsbachquellen etwas vermindern und Notfallreserven herstellen", erläuterte Bürgermeister Markus Günther die Notwendigkeit der Schutzgebietsausweisung für die Marsbachbrunnen. "Mit dem Vorrat im Hochbehälter in der Hornbacher Straße lässt sich die Bevölkerung nur ein bis zwei Tage mit Trinkwasser versorgen. Die Kapazitäten des Bodenseewassers sind bei einem Ausfall also begrenzt", bekräftigte Stein.

"Wir haben gutes Wasser dort", beschrieb Dr. Josef Eberhardt, Geologe vom Büro für Hydrogeologie und Bo-denkunde in Sinsheim, die Qualität des Trinkwassers aus den Marsbachquellen.

Auf Basis eines Gutachtens erstellten die Stadtwerke Walldürn in Abstimmung mit dem Landratsamt, dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau des Regierungspräsidiums Freiburg, und Dr. Josef Eberhardt ein Untersuchungsprogramm. Das Untersuchungsprogramm dauert etwa zwei Jahre und kostet 160.000 Euro. Das Regierungspräsidium Karlsruhe unterstützt die Stadt Walldürn dabei mit Fördergeldern von 50.000 Euro. Die Bohrungen dienen zur Herstellung von Grundwassermessstellen, und über die beiden Messwehre werden die Zu- und Abflussmengen ermittelt. Außerdem werden an den Brunnen Pumpversuche durchgeführt und über Datenlogger die Werte aufgezeichnet. "Ebenso werden umfangreiche chemische und mikrobiologische Untersuchungen vorgenommen", so Stein.

Es gab bereits zu früherer Zeit Bemühungen, die Marsbachquellen als Wasserschutzgebiet abzugrenzen. Die "Öffentlichkeit der Wasserversorgung" für das Wassergewinnungsgebiet Marsbach bestätigte das Landratsamt den Stadtwerken Walldürn schon im Jahr 1999. Da die hydrologischen Verhältnisse am Standort jedoch komplex sind, ist es bislang nicht zu einer Wasserschutzgebietsausweisung gekommen. Das soll nun in den nächsten zwei Jahren geschehen. "Die technischen Arbeiten sind in etwa einem Jahr abgeschlossen, das Verfahren danach dauert in der Regel auch ein Jahr", erklärte Dr. Eberhardt zum Zeitplan.