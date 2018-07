Von Fritz Weidenfeld

Mosbach/Götzingen. Vor dem Schwurgericht in Mosbach muss sich seit Montag der 55-jährige Wirt des Götzinger "Schwanen" wegen Totschlags an einem Bekannten verantworten, den er im Februar 2013 angeblich beim Diebstahl von Militaria in seiner Scheune ertappt haben will.

"Im Zorn" habe er zweimal auf den wehrlosen Mann geschossen, einmal aus nur 1,80 Meter Abstand in den Kopf. Die Leiche versteckte der Wirt fünf Jahre in einer Scheune. Der Tote galt all die Jahre als vermisst.

Alles kam ans Tageslicht, als es in der Schankwirtschaft und in den angrenzenden Scheunen im Januar 2018 brannte und die Ermittler nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf die Reste der Leiche stießen. Der geständige Wirt sitzt seit 24. Januar in Untersuchungshaft.

Nach einer ausgiebigen Befragung des Angeklagten und der Einvernahme von zwei Ermittlungsbeamten im Zeugenstand schloss der Vorsitzende Richter, Dr. Alexander Ganter, beim Prozess sogar Mord aus Heimtücke nicht aus.

Staatsanwalt Florian Sommer erklärte dagegen nach der Verhandlung, dass er bei Erhebung der Anklage lediglich den Sachverhalt des Totschlags gesehen habe. Zahlreiche Zuhörer verfolgten am Morgen das Strafverfahren wegen Totschlags im Saal 6 des Landgerichts.

Zunächst verlas Staatsanwalt Florian Sommer die Anklage. So habe der Angeklagte am 21. Februar 2013 in seiner Wohnung im Götzinger "Schwanen" Geräusche aus dem Keller gehört und sich mit geladener Pistole und einem Totschläger zur Scheune begeben, in der er den Einbrecher vermutet habe.

In der Scheune erkannte er seinen Bekannten, der ein Hitler-Buch "Mein Kampf", mehrere Orden und einen Reservistenkrug entwenden wollte. Aus Zorn und Erregung habe der angeklagte Wirt auf den Oberkörper des vermeintlichen Diebes geschossen, wobei er den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen habe.

Nachdem der Getroffene auf die Knie gestürzt sei, habe ihn der Angeklagte aus etwa 1,80 Meter Entfernung in den Kopf geschossen. Dieser Schuss sei tödlich gewesen. Nachdem er sich vom Tod des Mannes überzeugt habe, wickelte ihn der Angeklagte in einen Plane, verschnürte sie und versteckte den Leichnam auf dem Zwischenboden der Scheune.

Bei der anschließenden Befragung räumte der Angeklagte emotionslos und ohne jegliche Reue die Tat ein. Mit dem Opfer sei er über 15 Jahre gut bekannt gewesen.

"An dem Morgen in der Scheune habe ich einfach rot gesehen und geschossen", so der Angeklagte. Den zweiten Schuss aus kurzer Entfernung habe er dann "automatisch abgegeben". Er beschuldigte das spätere Opfer aber, schon geraume Zeit vorher etwa 8000 Euro aus dem Tresor des Wirts gestohlen und auch dessen Motorsense entwendet zu haben.

Zur Polizei war der Wirt jedoch nicht gegangen. Die Beziehung zu seinem Bekannten bezeichnete der Angeklagte in der Folge als "distanziert".

Nach den tödlichen Schüssen am 21. Februar 2013 habe er sich zunächst um seine pflegebedürftige Mutter gekümmert, dann die Leiche des Mannes in seinem Schlafzimmer stundenweise zwischengelagert, damit die Gäste beim Frühschoppen nichts merkten, so seine Begründung. Erst später habe er dann den Getöteten auf den Zwischenboden der Scheune gebracht.

Befragt wurden auch Ermittler der Kriminalpolizei. Zwei Zeugen sagten übereinstimmend aus, dass der Angeklagte in ersten Vernehmungen die Tötung zwar eingeräumt, aber den Gebrauch einer Schusswaffe weit von sich gewiesen habe.

Zunächst habe er erklärt, mit dem Totschläger zugeschlagen zu haben. Erst als der Angeklagte mit den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung konfrontiert worden sei, habe er die zwei Schüsse eingeräumt. "Es ist reiner Blödsinn gewesen, das zu leugnen", gab der Angeklagte zu.

Die Zeugen sagten zudem aus, dass ein weiterer Bekannter des Wirts vor der Polizei nach dem Brand im Januar ausgesagt habe, dieser habe ihm gegenüber Andeutungen über den Verbleib des damals vermissten Opfers in der Scheune gemacht und dass er mit dessen Tod "etwas zu tun habe".

Noch nicht geklärt werden konnte im bisherigen Verlauf der Verhandlung, wie der Brand entstanden ist. Zudem ist die Tatwaffe bis heute noch nicht gefunden worden. Vergeblich war eine Suche von mehreren Polizeitauchern in einem Götzinger See. Wie der Angeklagte zwischenzeitlich erklärte, will er die Waffe in Einzelteile zerlegt und in einem Wald versteckt haben. Dieser Wald existiert aber nicht mehr.

Die Verhandlung vor dem Schwurgericht wird am 13. August fortgesetzt. Zu diesem Termin sind ein weiterer Zeuge, zwei Sachverständige und vier Nebenkläger geladen. An diesem Tag wird auch das Urteil gegen den Angeklagten erwartet.