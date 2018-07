Der Gebäudekomplex des Gasthaus "Schwanen" in Buchener Stadtteil Götzingen brannte bis auf die Grundmauern nieder. Foto: Tanja Radan

Buchen. (pol/rl) Ein Vermisstenfall, der sich vor fast fünf Jahren im Stadtteil Götzingen ereignete, steht laut Polizei möglicherweise kurz vor der Aufklärung. Am 27. Februar 2013 wurde der damals 56-jährige Wolfgang S. als vermisst gemeldet. Von ihm fehlte seit diesem Tag jede Spur.

Nach dem Brand der Gaststätte "Zum Schwanen" in Götzingen am Samstag, 13. Januar, diesen Jahres, wurden in einem Nebengebäude der Gaststätte Leichenteile entdeckt. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um den seit 2013 vermissten Mann.

Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Heilbronn hatten den Brandschutt am zerstörten Gebäude untersucht und am Dienstagnachmittag die Leichenteile entdeckt. Die Leichenteile wurden zur Begutachtung in die Gerichtsmedizin nach Heidelberg gebracht.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Heilbronn einen 54-jährigen Mann aus Götzingen festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht, Wolfgang S. getötet und den Leichnam dann versteckt haben soll. Der Mann habe die Tat bereits gestanden. Am heutigen Mittwoch wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob der Brand der Gaststätte im Zusammenhang mit der damaligen Tat steht, wollte die Polzei derzeit noch nicht bestätigen. Auch die Brandursache sei nach wie vor unklar. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die weiteren Umstände der Tat aufzuklären.