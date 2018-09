Bad Mergentheim. (pol/mare) In und um Bad Mergentheim hatte die Polizei viel zu tun am Donnerstag. Ein schwerer Verkehrsunfall forderte ein Menschenleben, die Beamten mussten Randalierer in Supermarkt und Rathaus stoppen. Das teilt die Polizei mit.

Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L579 im Bereich der Abzweigung der Bundesstraße B292 bei Bad Mergentheim kam gegen 16.40 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Der junge Kradfahrer war mit seinem Motorrad auf der Landesstraße in Richtung Dainbach unterwegs und kam am Ende einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei wurde er eine Böschung hinaufkatapultiert und prallte gegen einen Baum. Zunächst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, erlag dort jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Zeugentelefon beim Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040.

Randalierer im Supermarkt

Ein pöbelnder Kunde wurde der Polizei gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Johann-Hammer-Straße gemeldet. Zudem soll der Mann einen Tetrapack Wein im Markt geleert haben. Der merkbar betrunkene Mann wurde im Laden angetroffen. Trotz mehrfacher Aufforderung seitens der Beamten wollte er den Markt nicht verlassen, sodass er nach Draußen geleitet werden musste.

Dabei wehrte sich der Betrunkene nach Kräften und musste schlussendlich zu Boden gebracht und mittels Handschließen geschlossen werden. Bei dem Gerangel rutschte dessen Jogginghose herunter. Noch am Boden liegend gab der Betroffene einen Sprühstoß Diarrhö in Richtung der Beamten ab. Glücklicherweise kam keiner der Polizisten mit den Fäkalien in Berührung. Der 43-jährige Mann wurde schlussendlich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, da er außerhalb des Supermarkts einen Krampfanfall bekam.

Randalierer im Rathaus

Am Donnerstagmorgen forderte ein Asylbewerber im Rathaus Igersheim sein Geld. Da dieses erst am Montag ausbezahlt wird, weigerte sich der 19-Jährige das Rathaus zu verlassen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife kam der polizeibekannte Afghane gegen 9.40 Uhr die Rathaustreppe heruntergelaufen.

Er wurde aufgefordert das Gelände zu verlassen und am Montag wiederzukommen. Da er sich vehement weigerte wurde ihm zunächst ein Platzverweis ausgesprochen.

Nachdem er von der genannten Örtlichkeit weggebracht worden war, randalierte der Mann weiter und warf im Kurpark einen Stein auf ein Fahrzeug der Kurverwaltung. Den restlichen Vormittag verbrachte er daraufhin in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers.