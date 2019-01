Tauberbischofsheim. (pol/mare) Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen eine Leiche bei der Kläranlage in Tauberbischofsheim gefunden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Hintergründe zu dem Fall sind noch völlig unklar. Sicher ist nur: Den Beamten war zunächst eine hilflose Person bei der Kläranlage gemeldet worden. Als die Polizei dann dort eintraf, fand sie die Leiche eines 22-jährigen Mannes.

Am Vormittag durchsuchten die Ordnungshüter dann nochmals den Bereich mit einem größeren Aufgebot, um Spuren zur möglichen Todesursache des 22-Jährigen zu finden. Auch ein Polizeihubschrauber war dabei eingesetzt worden. Die aktuellen Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, herauszufinden, was dem Mann passiert ist.