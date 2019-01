Tauberbischofsheim. (pol/mare) Bei der Suche nach dem seit Mittwochabend vermissten Mädchen aus Tauberbischofsheim waren am vergangenen Samstag mehrere sogenannte Wasserortungshunde der DLRG Wertheim eingesetzt. Diese Hunde konnten am Vormittag an einem Abschnitt der Tauber eine Spur aufnehmen.

Daraufhin wurde die dementsprechenden angezeigten Stellen durch insgesamt vier Taucher der Wasserschutzpolizei Zentimeter für Zentimeter stundenlang abgesucht. Die Tauchgänge der Taucher in der Tauber gestalteten sich als sehr schwierig und beanspruchten die Taucher körperlich und psychisch enorm.

Eine Sicht in der Tauber war aufgrund des aufgewühlten Wassers für die Taucher nicht möglich. Äste und weiteres aktuell im Hochwasser der Tauber mitgeführtes Treibgut erschwerten die Arbeit der Taucher zusätzlich. Auch am Sonntag wurden die Uferbereiche der Tauber im Suchbereich zwischen Hochhausen und Tauberbischofsheim zu Fuß durch Polizeikräfte abgesucht.

Aufgrund der aktuellen Regenfälle steigen die Pegelstände der Tauber noch immer und werden laut Vorhersage auch noch die nächsten Tage steigen. Das Tauchen ist bei diesen Wasserverhältnissen für die Polizeitaucher unmöglich und zu gefährlich.

Die Einsatzleitung lässt die Tauber im betroffenen Bereich regelmäßig durch Kräfte des örtlichen Polizeireviers Tauberbischofsheim absuchen. Wann auch wieder Taucher zum Einsatz kommen, ist nach jetzigem Zeitpunkt noch unklar.