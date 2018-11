Von Tanja Radan

Buchen. Eveline Goodman-Thau hat es der Beharrlichkeit ihrer Mutter und dem kreativen Einfallsreichtum ihres Vaters zu verdanken, dass sie heute noch am Leben ist: "Vor genau 80 Jahren bin ich als kleines Mädchen mit meiner Familie vor den Nazis aus Wien nach Holland geflohen. Aber auch dort sollten wir Juden deportiert werden. Meine Mutter widersetzte sich jedoch der Anweisung der Nazis, für die Deportation zu packen. Und mein Vater schaffte es mehrmals, die Gestapo-Beamten, die uns abholen wollten, so betrunken zu machen, dass sie am Ende ohne uns weiterzogen", berichtet Prof. Dr. Eveline Goodman-Thau den Schülern der Jahrgangsstufe 11 des Burghardt-Gymnasiums, die sie am Donnerstag im Unterricht besuchte, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Die Rabbinerin, die 1934 in Wien geboren wurde und seit 1956 in Israel lebt, erklärt: "Meine Eltern haben die Gesetze, die von den Nationalsozialisten erlassen wurden, nicht befolgt." Auch dies habe, neben viel Glück, dazu beigetragen, dass die Familie die Shoah, den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden, überlebt hat.

Die Professorin unterstrich: Die Nazis haben Recht und Gesetz auf den Kopf gestellt: Aus einem Polizisten, der die Bürger schützen soll, wurde jemand, der dafür sorgt, dass die Juden bei der Deportation nicht aus den Zügen fliehen konnten und sie so in den Tod trieb. "Mein Vater hatte deswegen sein Leben lang Angst vor Uniformierten."

Goodman-Thau regte die Schüler an, sich bewusst mit "Recht und Ordnung" auseinanderzusetzen: "Im Europa des Jahres 2018 brauchen wir Regeln, aber als demokratische Bürger sollen wir auch hinterfragen, was Regierungen tun."

Eine Schülerin wollte von der Rabbinerin wissen, wie sie den allgemeinen Rechtsruck in Europa sehe. "Europa ist, wie auch Deutschland, nach rechts gerückt, und das ist eine Herausforderung für alle", bestätigte sie. "Europa ist mittlerweile gespalten, was auch daran liegt, dass alle Orte der Welt heute durch einen einfachen Mausklick erreichbar sind, wir mit dieser Globalisierung aber nicht umgehen können." Europa sei "im Wandel und am Wackeln", und es sei vor allem die Aufgabe der jungen Menschen, Europa positiv zu gestalten. "Ihr müsst aus der Vergangenheit lernen und es besser machen. Ihr dürft nicht blind darauf vertrauen, dass alles von selbst besser wird", gab sie den Jugendlichen mit auf den Weg.

Sie sieht es auch als Europas Aufgabe an, geflüchteten Menschen zu helfen: "Ich sage nicht, dass Deutschland alle Flüchtlinge aufnehmen soll, aber Europa darf diese Menschen nicht im Stich lassen."

Goodman-Thau wurde weiter gefragt, wie sie es bewerte, dass sich jüdische AfD-Mitglieder zur Gruppe "Juden in der AfD" zusammengeschlossen haben. "Als liberale, demokratische Jüdin lehne ich das ab", unterstrich sie. "Demokratie bedeutet für mich, gut für Bevölkerungsminderheiten zu sorgen." Dies sei nicht das Ansinnen der AfD.

Eine Schülerin interessierte sich dafür, ob es auch in Israel Antisemitismus geben würde. "Antisemitismus wie in Europa gibt es in Israel nicht. Vielmehr wird Israel durch den Konflikt mit den in Israel lebenden Arabern kaputtgemacht. Sie wollen wie wir den Frieden, nur wenige sind militant. Israel hat bisher alle Kriege gewonnen, aber dabei den Frieden verloren. Nun ist es die Aufgabe Israels, den Arabern dabei zu helfen, ihren eigenen Staat zu gründen", sagte Goodman-Thau.

Sie teilte den Schülern weiter mit, dass in Israel alle jüdischen Familien direkt von der Shoah betroffen seien. Aufgrund dieses Traumas wurde in Israel lange nicht über den Holocaust gesprochen. "Viele israelische Juden haben zum Beispiel ihre Großeltern nie kennengelernt. Da ich selbst Oma bin, berührt es mich sehr, wenn ich jemanden treffe, der ohne Großeltern aufgewachsen ist."

Eveline Goodman-Thau stellte den Schülern auch ihr neues Buch vor: "Vom Archiv zur Arche: Geschichte als Zeugnis". Der Völkermord an den Juden sei für das europäische Judentum ein Bruch, der nicht zu heilen sei. Im Buch geht die Professorin darauf ein, dass die Gesellschaft nicht durch das Geschehene selbst bestimmt wird, sondern durch die Art und Weise, wie man sich an die Geschichte erinnert. "Durch Gespräche über die Shoah werdet ihr zu Brücken zwischen der Vergangenheit und der Zukunft", sagte sie den Schülern. "So führt die Erinnerung auch zu einer Umkehr der Herzen."