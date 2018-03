Stuttgart/Tauberbischofsheim. (dpa/lsw) Hat ein Fechttrainer aus Tauberbischofsheim eine Athletin vor 15 Jahren belästigt oder nicht? Im Prozess um die Kündigung des Trainers aus Tauberbischofsheim wegen sexueller Belästigung hat eine Zeugin die Vorwürfe gegen ihn bestätigt. Als die Freundin der angeblich Belästigten bei einem Fechtturnier in Kroatien im Jahr 2003 ins gemeinsame Hotelzimmer der beiden Athletinnen kam, habe sie beobachtet, wie der Trainer ruckartig vom Bett ihrer Zimmernachbarin gesprungen sei, sagte die Zeugin am Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht in Stuttgart. «Er war sehr betrunken, ist getorkelt und gegen einen Spiegel geknallt», schilderte die Fechterin. Der Coach habe vorher auf ihrer Freundin gelegen.

Der Trainer hält die Aussagen für eine Verschwörung gegen seine Person und streitet ab, überhaupt im Zimmer der Sportlerinnen gewesen zu sein. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte er seinen Job als Landestrainer verloren. Als Kläger im laufenden Prozess fordert er unter anderem seine vollständige Rehabilitierung und die Fortführung des Arbeitsverhältnisses beim Landessportverband.

Die Aussage der Zeugin entspricht im Kern den Vorwürfen der angeblich Belästigten, die vor einigen Wochen vor Gericht ausgesagt hatte. Bei manchen Fragen geriet sie jedoch ins Stocken: Wurde das Zimmer mit Schlüssel oder Chipkarte verschlossen? Ging der Spiegel beim Zusammenprall kaputt? Dass die Fechterin sich 15 Jahre später an solche Details nicht erinnern kann, hält der beklagte Landessportverband für glaubwürdig. Der Vertreter des Klägers sieht darin hingegen den Beweis dafür, dass der Vorfall erfunden wurde.

Die beiden Fechterinnen hätten damals nicht miteinander über die angebliche Belästigung gesprochen, wiederholte die Zeugin mehrmals. Sie selbst hätte die Zimmernachbarin nicht darauf ansprechen wollen. «Wenn sie hätte reden wollen, wäre sie zu mir gekommen.» Das lange Schweigen der beiden Frauen, die sich gegenseitig als Freundinnen bezeichnen, hält der Anwalt des Trainers für unglaubwürdig. Die Gegenseite sowie die Zeugin argumentierten, die Athletin habe unter Schock gestanden.

«Einer sagt ganz klar die Unwahrheit», sagte Richter Ulrich Hensinger. Seine Entscheidung will das Arbeitsgericht Ende März verkünden. Hensinger rief den Kläger und den beklagten Landessportverband jedoch auf, sich mithilfe eines Vergleichs zu einigen - denn selbst wenn das Gericht dem Trainer Recht geben sollte, sei eine weitere Zusammenarbeit des Coaches mit dem Landessportverband nicht vorstellbar.

Dass die Aussage der Zimmernachbarin am Donnerstag ohne Zwischenfälle stattgefunden hat, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wahrheitsfindung in dem brisanten Fall. Einige Tage vor der Vernehmung habe eine dem Gericht bekannte Person noch die Mutter der Zeugin angerufen und versucht, deren Aussage zu verhindern. Um wen es sich dabei handelte, teilte das Gericht nicht mit. Man erwäge eine Strafanzeige, erklärte Richter Hensinger.