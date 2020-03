Beim Auftakt des „Stricktreffs“ am Montag waren alle Plätze besetzt und die beiden Initiatorinnen Sigrid Moldaschl und Gertrud Schell (stehend) äußerst zufrieden. Foto: R. Wagner

Höpfingen. (wg) Die Anspannung konnten Sigrid Moldaschl und Gertrud Schell nicht verbergen bei der Premiere für den "Stricktreff". Doch als der Zeiger der Uhr immer mehr auf 14 Uhr rückte, hatten sich ihre Mienen entspannt. Die Resonanz hatte die Erwartungen und die Anmeldungen (19) übertroffen, und mit den Teilnehmerinnen, die spontan kamen, waren die Plätze belegt. Der "Versuchsballon" für das neue Angebot für Interessierte an Strick- und Handarbeit hatte eingeschlagen. Jeden ersten Montag im Monat soll dieser Treff nun im Museum "Königheimer Höflein" über die Bühne gehen.

Der Stricktreff ist keine Konkurrenz zur Spinnstube. Sigrid Moldaschl und Gertrud Schell verstehen das Angebot als Ergänzung. Die Spinnstube des Höpfinger Heimatvereins gibt dem Stricktreff sozusagen eine Heimat und ein Dach. "Wir wollen der Spinnstube niemanden wegnehmen, sondern das Angebot erweitern und Interesse für den Verein und die ,Spinnstube‘ als Ganzes wecken." In dieser Bewertung sind sich beide Gründerinnen und der Vorstand einig.

Bei vielen Terminen in der Region habe sich gezeigt, dass Häkeln, Stricken und Handarbeit auf großes Interesse stoßen. Auch beim "Strickrekord"-Termin wurden die Mitglieder der Spinnstube immer wieder gefragt, ob nicht ein solcher Treff ins Leben gerufen werden könne.

Die Idee schlummerte schon lange in den Köpfen der beiden. Erste Fäden gesponnen wurden bei einer Fahrt zurück von einem der vielen Engagements der Spinnstube in der Region, und Gertrud Schell hatte zudem die Anregung von einem Reha-Aufenthalt mitgebracht: "Dann rufen Sie halt so etwas wie einen Stricktreff ins Leben", gab der Arzt ihr als Therapieaufgabe mit.

Den letzten Anstoß für die Umsetzung gab dann doch der "Strickrekord" beim "Quetschefescht 2019". "Danach war klar: Wir machen es!", sagen heute beide mit Überzeugung. Und überzeugt hat die Idee. Die Resonanz spricht einfach dafür.

Bei der Begrüßung der vielen Strickerinnen war Sigrid Moldaschl die Freude und der Stolz anzumerken, zumal der 2. März ein ganz besonderer Termin für den Verein und die Spinnstube ist. Just am 2. März 1995 fand auch der erste Treff der Spinnstube statt. In diesem Jahr begeht die "Spinnstube" ihre 25-Jahr-Feier. "Die Terminwahl, war nicht geplant", versichert Sigrid Moldaschl.

"Ruck zuck" ließen die Teilnehmerinnen aus der Umgebung die Finger laufen, tauschten sich aus, gaben Tricks und Tipps weiter und "kouschten" bei Kaffee und Kuchen. Was beim Stricken ein "italienischer Anschlag" ist, blieb allerdings einem Mann eher verborgen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, Rainer Wagner, freute sich für den Verein über die neue Initiative und hatte aufgeschnappt, dass Stricken nach der Regel "Eine rechts, eine links, eine fallen lassen" gehen soll. Nun, so einfach ist alles nicht.

Einfach ist aber, sich den neuen "Stricktreff"-Termin zu merken: Montag, 6. April, von 14 bis 17 Uhr im Museum "Königheimer Höflein" in der Hardheimer Straße.

Info: Anmeldungen und Infos bei: Sigrid Moldaschl, Tel. 0151/54943555.