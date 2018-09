So sehen Sieger aus! Die Gruppe "next level" (links) ertanzte sich in Schottland den Weltmeistertitel. David Schäfer (links kniend), der jüngste Buchener, der bei der WM antrat, holte sich als Solo-Tänzer den dritten Platz. "Zzyzx" (rechts) schaffte Platz sieben.

Buchen. (vs) Eine weitere herausragende Leistung für die Buchener Hip-Hopper: Bei der Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow ertanzte sich die Gruppe "next level" den ersten Platz und kehrte somit als stolzer Weltmeister nach Buchen zurück! Insgesamt räumten die Buchener Tänzerinnen und Tänzer in Glasgow sechs Top-Ten-Platzierungen ab. Ein klarer Beweis für die enorme Leistungsfähigkeit der Streetdancer!

Für die WM 2018 in Glasgow hatten sich weltweit 277 Gruppen qualifiziert, die sich in fünf Altersklassen und vier Leistungsstufen ("Beginner", "Novice", "Intermediate", "Advanced") aufteilen.

Die Buchener traten am vergangenen Freitag in den WM-Vorentscheidungen mit drei Gruppen an: "next level" hatte in der Altersklasse U18 mit der höchsten Leistungsstufe "Advanced" 16 Konkurrenten. "Zzyzx" startete in der Kategorie U18 in der Leistungsstufe "Intermediate" gegen 22 Konkurrenten. "Stracxs" in der Altersklasse Ü18 in der Stufe "Intermediate" mussten gegen 17 Herausforderer antreten.

Das Ergebnis der WM-Vorentscheidungen: Alle drei Gruppen gehörten zu den jeweils vier am besten bewerteten, wobei "next level" die höchste Punktzahl erhielt. Das heißt, alle drei Buchener Gruppen kamen direkt ins Finale am Sonntag und durften aufgrund ihrer guten Leistungen das Halbfinale überspringen.

Der Finaltag war an Spannung natürlich kaum zu überbieten. Vor allem bei der Siegerehrung wurde es dann noch einmal richtig spannend: Bei der Ehrung wurden je Kategorie immer die besten Gruppen auf die Bühne gerufen. Die kürzeste Spannung gab es bei "Zzyzx". Sie ertanzten Platz sieben. "Stracxs" eroberte Platz fünf.

Bei "next level" war die Anspannung am längsten und in jedes Gesicht geschrieben. Als ihr Name beim zweiten Platz immer noch nicht genannt war, hatten alle Buchener die Hände gefaltet und starrten auf den Boden. Sind sie etwa "nur" Platz acht oder neun?

Dann wurde Platz eins aufgerufen: Der Weltmeister 2018 heißt "next level"! Ein unbeschreiblicher Jubel brach aus, angereichert mit vielen Freudentränen - auch bei den Jungs!

Die Buchener "next level"-Gruppe (U18 in der Leistungsstufe "Advanced") ist Weltmeister 2018! Belohnt wurde die großartige Leistung mit 2000 britischen Pfund und einem ein Meter hohen Pokal.

Bei "next level" tanzen: Leon Hees, Daniel Urich, Daniel Neu, Anna-Lena Elancev, Kevin Sauer (Choreograf), Elisabeth Ansimov, Diana Maier, Erika Ivanov, Michelle Gruslak, Michelle Walterund Alina Winterholler.

Parallel zu den Gruppenwettkämpfen traten einige Buchener auch in den Kategorien Solo und Duo auf. Der Jüngste des IPHB Buchen, David Schäfer (U8/"Beginner"), belegte bei zwölf Konkurrenten Platz drei, Daniel Urich (Ü18/"Beginner") bei 32 Konkurrenten Platz sechs und das Duo Anna-Lena Elancev und Michelle Gruslak (U18/ "Beginner") Platz vier bei 45 Konkurrenten.

Buchen hat sich in den letzten Jahren mit seinem "Integrations- und Präventionsprojekt Hip-Hop-Breakdance" (IPHB), das Teil des TSV 1863 ist, zu einem Leistungszentrum für sehr erfolgreiche Hip-Hop- und Breakdance-Tanzkultur entwickelt, und die Buchener Tänzerinnen und Tänzer haben sich so national und international Anerkennung und Auszeichnungen ertanzt. Bereits 2013 kehrte die Gruppe "ConneXion" als Weltmeister aus Glasgow zurück und 2016 als Vize-Weltmeister. Die Gruppe "next level" schaffte es 2018 zum fünften Mal in Folge, Deutscher Meister zu werden.

Die Streetdance-Weltmeisterschaften 2018 in Glasgow, organisiert und durchgeführt von der "United Dance Organisation" (UDO), endeten am vergangenen Sonntag für die Buchener wieder mit grandiosen Erfolgen: Buchen bleibt also internationales Streetdance-Zentrum! Wie ist das möglich?

Bekanntlich fallen derartige Erfolge nicht vom Himmel, sie bedürfen talentierter Tänzerinnen und Tänzer, die mit Teamgeist, Ausdauer, Disziplin und einem unbändigen Fleiß das trainieren und einstudieren, was ihr hoch qualifizierter Choreograf an Bewegungsabläufen kombiniert mit Musik und Soundeffekten kreativ entwickelt hat. Einen solchen Choreografen haben die Buchener mit Kevin Sauer. Er kam bereits als 13-jähriger ins IPHB, das von Volker Schwender 1999 gegründet wurde und heute noch gemanagt wird.

Aber die Teilnahmen an internationalen Wettkämpfen sind sehr kostenintensiv, sie wären nicht möglich ohne die zahlreichen Sponsoren und Spender. Das Buchener IPHB bedankte sich daher nach dem erneuten Sieg für die zur Verfügung gestellten Fördergelder.

Weitere Infos zum Hip-Hop-Projekt gibt es bei Volker Schwender: v.schwender@t-online.de / Telefon: 0160/3591000.