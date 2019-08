Vor ihrer Abreise in die USA wurde Antonia Heilig von Alois Gerig besucht. Foto: A. Brosch

Hettingen. (adb) Erfahrungen prägen und bilden ein gutes Fundament für ein erfolgreiches und mit Bedacht gestaltetes Leben. Vor allem längere Auslandsaufenthalte können unschätzbar wertvolle Fortschritte dieser Art schenken - zum Beispiel im Falle der "Junior-Botschafter" des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses: Seit 1983 nehmen die Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) aus dem in den Vereinigten Staaten verbrachten Jahr wichtige Impressionen mit zurück in ihre deutsche Heimat. Regelmäßig übernimmt Bundestagsabgeordneter Alois Gerig die Patenschaft für junge Menschen aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber - dieses Jahr tut er das für Antonia Heilig aus Hettingen, die er dieser Tage besuchte.

Auf den Geschmack kam sie durch Till Möller aus Mudau, der bereits ein Jahr in den USA verbracht hatte. Doch der Weg bis zur Zusage war nicht einfach: Nach der Online-Bewerbung waren zahlreiche Formulare auszufüllen; für die enge Auswahlrunde wurde die 15-jährige Schülerin des Burghardt-Gymnasiums Buchen nach Karlsruhe einberufen.

Hintergrund Das Patenschafts-Programm wurde 1983 ins Leben gerufen. Jährlich haben 285 Schülerinnen und Schüler sowie 75 junge Berufstätige die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Weitere Informationen gibt es unter www.bundestag.de/ppp. Antonia Heilig wird unter der [+] Lesen Sie mehr Das Patenschafts-Programm wurde 1983 ins Leben gerufen. Jährlich haben 285 Schülerinnen und Schüler sowie 75 junge Berufstätige die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Weitere Informationen gibt es unter www.bundestag.de/ppp. Antonia Heilig wird unter der Adresse www.myexchangeyear20192020.jimdofree.de einen Blog pflegen.

[-] Weniger anzeigen

Danach folgte das endgültige Auswahlgespräch mit Alois Gerig. "Nicht nur gute Sprachkenntnisse sind von Bedeutung für eine solche Aktion - auch die psychische und physische Stabilität sowie die mentale Reife eines Bewerbers müssen vollumfänglich gewährleistet sein", berichtet der Abgeordnete aus seinen Erfahrungen.

Das war auch das Ziel des einwöchigen Vorbereitungsseminars, das Antonia Heilig im Mai auf die Würzburger Frankenwarte führte: "Hier wurden wir über das Organisatorische in Kenntnis gesetzt - zum Beispiel habe ich erfahren, dass man nur einen Koffer für die Kleidung mitnehmen darf und daher bewusst zu packen hat", schildert sie.

Freilich tritt man eine solche "Reise" nicht mit den Wünschen eines klassischen Touristen an. Vielmehr hat Antonia Heilig klare Hintergedanken: "Ich möchte vieles lernen, selbstständiger werden, Sprache und Kultur kennenlernen und auch annehmen - im Grunde möchte ich wie eine US-Amerikanerin leben", betont sie. Bei diesem Wunsch kann ihr sicher auch der Umstand helfen, dass sie in einer Gastfamilie wohnen wird - und zwar im Bundesstaat Wyoming.

Das bedeutet dank Neuer Medien, die ihr aus der USA gleichsam den Draht nach Hettingen gewährleisten werden, freilich auch keinen "Sprung ins kalte Wasser": Über das soziale Netzwerk Instagram pflegt sie seit einigen Wochen Kontakt zu ihrer Gastfamilie, in deren Region Antonia Heilig auch die High-School besuchen wird.

"Es ist schon gut, dass ich in eine ländliche Gegend in der gemäßigten Klimazone kommen werde - da ist der Unterschied nicht ganz so krass", erklärt die Hettingerin und freut sich auf die kommenden zehn Monate, nach denen sie die elfte Klasse des BGB besuchen wird.

Alois Gerig freut sich indessen über die Wahl eines Mädchens aus seinem Wahlkreis. "Man kann bei dieser nur einmal im Leben möglichen und auch gemeinhin recht begehrten Gelegenheit wertvolle Erfahrungen für seinen weiteren Lebensweg erhalten, seine Fremdsprachenkenntnisse erweitern und vielleicht auch Freundschaften finden", bemerkt der CDU-Politiker.

Das kann nun auch Antonia Heilig: Ab Frankfurt/Main nahm sie am 7. August den rund zehnstündigen Flug nach Washington auf sich und atmete dort erstmals "amerikanische Luft".