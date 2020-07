Adelsheim. (ahn) Gute Neuigkeiten für Bauherren: 35 neue Bauplätze sollen im Adelsheimer Neubaugebiet "Steinäcker rechts" entstehen. Der Gemeinderat billigte am Montag in seiner Sitzung einstimmig den Planentwurf, den Marco Rieß vom Ingenieurbüro Sack und Partner vorstellte. Zuvor hatte Bürgermeister Wolfram Bernhardt auch rund ein Dutzend interessierter Zuhörer in der Eckenberghalle begrüßt.

Auch in Adelsheim wächst die Nachfrage nach neuen Wohnbauflächen. Deshalb weist die Stadt mit dem Gebiet "Steinäcker rechts" eine neue Baufläche aus. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 18. November letzten Jahres den Aufstellungsbeschluss dafür gefasst. Nun ging es am Montag darum, den Weg für die nächste Phase zu ebnen: also den Planungsentwurf zu billigen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu beschließen.

Die Gesamtfläche des Neubaugebiets "Steinäcker rechts" betrage 3,23 Hektar, wovon knapp 2,5 Hektar als Wohnfläche zur Verfügung stünden, wie Marco Rieß erläuterte. Oder in einer anderen Währung gesprochen: 35 Bauplätze sollen im neuen Wohngebiet entstehen. Die durchschnittliche Bauplatzgröße liegt dabei bei 713 Quadratmetern.

Bei 31 der 35 Bauplätze seien maximal zwei Wohneinheiten pro Einzelhaus vorgesehen. Bei angenommenen eineinhalb Wohneinheiten pro Einzelhaus komme man auf 47 Wohneinheiten. Dazu kommen noch vier Bauplätze, auf denen Mehrfamilienhäuser mit maximal sechs Wohneinheiten geplant seien. Bei einer Annahme von vier Wohneinheiten kommt man dann auf 16 weitere Wohneinheiten.

Auch wenn sich das Neubaugebiet noch in einer relativ frühen Phase der Realisierung befindet – "Interesse an den Bauplätzen kann jetzt schon bekundet werden", verrät Marco Rieß. Entsprechende Listen lägen bei der Stadtverwaltung aus. "Verbindliche Reservierungen können allerdings erst frühestens ab Herbst angenommen werden", so Rieß. Aus finanziellen Gründen werde man auch erst mit der Erschließung des Neubaugebiets beginnen, wenn genügend Reservierungen vorlägen.

Auf Nachfrage von Stadtrat Ralph Gaukel, wie leicht eine Installation von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern vorgenommen werden könne, sagte Rieß, dass die geplante Lage und Ausrichtung der Häuser dafür "extrem gut" sei.

Dessen ungeachtet habe man relativ wenig Vorschriften in den Planungsentwurf aufgenommen.

Eine brachte Bürgermeister Bernhardt anschließend zur Sprache: Er stellte den Vorschlag zur Diskussion, ob man denn nicht eine Zisterne zur Nutzung von Regenwasser verbindlich festschreiben solle. Nach eingehender Diskussion gelangte man zum Ergebnis, dass Zisternen grundsätzlich für Bauherren zu empfehlen sind. Und zwar vor allem dafür, um mit dem aufgefangenen Regenwasser etwa den Garten zu gießen. Für eine Entlastung des Kanalsystems seien Zisternen allerdings weniger geeignet, zumal man dann kontrollieren müsste, ob in den einzelnen Tanks auch genug Platz für das anfallende Regenwasser vorhanden ist.

Schließlich einigte man sich einstimmig darauf, dass Zisternen zur Rückhaltung von Regenwasser verpflichtend aufgenommen werden, wobei auf weitere Spezifikationen verzichtet wurde.