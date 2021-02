Osterburken musste sich im spannenden Städteduell „Stadt – Land – Quiz“ mit Rheinbrohl messen. Bei der Aufzeichnung, die am Samstagabend in SRW 3 gesendet wurde, waren beide Kommunen auch länger im Bild zu sehen – eine schöne Werbung in eigener Sache. Foto: Joachim Casel

Osterburken. (joc) Die Stadt trägt ihren Beinamen Römerstadt zurecht, und die Bürger sind sich der historischen Tradition durchaus bewusst, so kann man den Erfolg der Stadt Osterburken zusammen fassen.

Beim spannenden Städteduell "Stadt – Land – Quiz" ging es dieses Mal um Fachwissen zur Antike. Dass die Osterburkener hier gut Bescheid wissen, belegt das Endergebnis, der am Samstag (ab 18.45 Uhr in SRW 3) ausgestrahlten Sendereihe. Mit 825 zu 750 Punkten konnte man in dem spannenden Wettbewerb das rheinland-pfälzische Rheinbrohl bezwingen.

Im Mittelpunkt aber stand natürlich der Spaß, den auch Bürgermeister Jürgen Galm in den Fokus rückte. Daneben freute sich Galm über die gute Werbung für die Stadt Osterburken, die diese Sendung mit ihren schönen Aufnahmen zweifelsohne war.

Die Sendereihe "Stadt – Land – Quiz", charmant moderiert von Jens Hübschen, ist ein beliebtes Städteduell mit einem sportlich-spaßigen Wettbewerb, bei dem zwei Kommunen möglichst viel über ihre Heimat wissen sollten. Pro Aufgabe/Frage gibt es eine unterschiedliche Anzahl an Punkten. Es gab insgesamt acht Raterunden

Moderator Jens Hübschen klatscht anerkennend Beifall für Osterburken. Foto: Joachim Casel

Der Auftakt war ganz nach dem Geschmack der Osterburkener. Hier galt es herauszufinden, welche der vorgestellten Aufgaben keine Herkulesaufgabe war. Das Osterburkener Duo Christl Bauer und Gunter Hofmann löste dies tadellos. Es war das Hochwälzen eines Felsblocks. Die Rheinbrohler Kontrahenten entschieden sich derweil für Stallausmisten. Erster Zwischenstand somit 100:0 für Osterburken.

Dann ging es um historische Bauten (Kaisertherme Trier, Forum Romanum Rom, Akropolis Athen, Kastell Aalen), die auf einem Foto abgebildet waren. Hier nahm sich Osterburken die einzige Schwächephase im ganzen Spiel und ging leer aus.

Die Matchwinner Regina Geier und Stadtoberhaupt Jürgen Galm konnten bei den beiden gestellten Aufgaben alle möglichen Punkte für Osterburken erringen. Foto: Joachim Casel

Bei der dritten Aufgabe wurden Regina Geier (Vorsitzende des Historischen Vereins) und Jürgen Galm losgeschickt, um ein in Osterburken vorkommendes Relief zu finden. Hierfür hatten sie fünf Stunden Zeit. Derweil ging das Städteduell weiter.

Einen starken Auftritt hatten gleich im Anschluss Veronika Köpfle und Sigrid Albrecht. Sie mussten im Lied "Als die Römer frech geworden" fehlende Textstellen ergänzen. Kein Problem für die beiden langjährigen Lehrerinnen: Kein Fehler! Dafür gab es die vollen 100 Punkte.

Beträchtliches Wissen demonstrierten auch Michael Pohl und Thomas Zemmel. Das Thema lautete "Götter", was Michael Pohl scherzhaft kommentierte mit: "Oh Gott, Götter". Die anfängliche Skepsis war aber vollkommen fehl am Platze. Ausbeute wieder volle 100 Punkte: Kommentar Michael Pohl: "Die Götter waren uns wohl gesonnen, und Moderator Hübschen schmunzelte.

Pfarrer Thomas Schnücker freut sich über die richtige Antwort. Foto: Joachim Casel

Bei der nächsten Aufgabe war klerikaler Beistand notwendig. Das ökumenische Doppel, die Pfarrer Thomas Schnücker und Martin Drathschmidt, mussten sich mit vier Fragen zur Antike auseinandersetzen. Besonders knifflig: "War Kleopatra zeitlich näher an der Erfindung des Smartphones oder am Bau der Pyramiden. Verblüffende Antwort: am Smartphone! Pfarrer Schnücker konnte das zeitlich präzise taxieren, Chapeau!

Da sich Rheinbrohl nicht abschütteln ließ, war es umso wichtiger, dass genau in dieser Phase Regina Geier und Jürgen Galm vermelden konnten: "Wir haben das Suchbild entdeckt!". Die beiden hatten sich zunächst die falsche Ecke in Osterburken herausgesucht, dann aber guten Instinkt bewiesen. Schließlich wurden sie am alten Bahnhof fündig.

Jetzt hätte ein Damen-Duo schon die Weichen auf Sieg für Osterburken stellen können, aber Margaret Horb und Gerhild Miksch konnten nur zwei von vier Wortsuchrätseln lösen. Rheinbrohl kam wieder heran.

Vor dem spannenden Finale führte Osterburken mit 425:350. Entschieden war aber noch nichts, denn es waren noch genügend Punkte zu verteilen.

Jetzt wurde das Suchbild aufgelöst, das auch Rheinbrohl – ebenfalls nach Anfangsschwierigkeiten – sicher fand.

Die abschließende Schnellraterunde musste somit über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und hier präsentierten sich Regina Geier und Jürgen Galm in Topform, wenngleich das Stadtoberhaupt hinterher neidlos anerkennen musste, dass Regina Geier den Löwenanteil der Fragen beantwortet hatte. Moderator Jens Hübschen klatschte begeistert und betonte: "Das gibt es nicht sehr oft, dass die Kandidaten alle Fragen und dann auch noch so schnell beantworten."

Am Ende des spannenden Quiztages mit einem Duell auf Augenhöhe ging der Sieg schließlich mit 825:750 nach Osterburken. Und was noch viel wichtiger war: Es hat unheimlich viel Spaß gemacht!