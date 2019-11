Buchen. (Sti) Sieben Sportvereine aus dem Sportkreis Buchen nahmen 2019 an dem von den Volksbanken und vom Deutschen Olympischen Sportbund seit 2004 veranstalteten Auszeichnungswettbewerb „Sterne des Sports“ teil, dessen Siegerehrung auf der Ebene des Altsportkreises Buchen am Donnerstag im Sitzungssaal der Volksbank stattfand, bei der die Preisträger im Wettbewerb um die Sterne in Bronze prämiert wurden.

Bankdirektorin Karin Fleischer konnte namens des Vorstands der Volksbank Franken neben den Vereinen auch den Vorsitzenden des Sportkreises, Manfred Jehle, den Mudauer Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger sowie Pressemitarbeiter Bernd Stieglmeier aus Walldürn als Jury-Mitglieder, Bürgermeisterstellvertreterin Ruth Weniger aus Buchen sowie den BFV-Kreisvorsitzenden Klaus Zimmermann aus Rosenberg begrüßen. Wie Fleischer herausstellte, laden die Volksbank und der Sportkreis Buchen seit 2008 die Sportvereine der Region zur Teilnahme am Wettbewerb ein.

Die „Sterne des Sports“ zeichnen Sportvereine und ihre Helfer für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Engagement der Sportvereine in den Bereichen Gesundheit, Kinder, Jugend, Familie, Integration, Gleichstellung und Umweltschutz in die Öffentlichkeit zu tragen und zur Nachahmung zu ermuntern.

In zwölf Jahren haben sich zahlreiche Vereine an „Sterne des Sports“ beteiligt und sind für hervorragende Projekte und bürgerliches Engagement bisher mit Geldpreisen der Volksbank in Höhe von über 35.000 Euro ausgezeichnet worden. Auch in diesem Jahr wollte man wieder den großen Stern in Bronze sowie drei kleine Sterne in Bronze sowie weitere drei Anerkennungspreise verleihen.

Norbert Rippberger sprach für alle an der bundesweiten Aktion teilnehmenden Gemeinden. Er wies auf den Stellenwert des Wettbewerbs hin, der Vereinen die Gelegenheit biete, sich und ihr Angebot einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Sportkreisvorsitzender Manfred Jehle stellte die eingereichten Projekte vor. Sportvereine hätten gezeigt, dass sie sich nicht nur sportlich betätigen, sondern auch in sozialen Bereichen tätig sind. Alle Wettbewerbsbeiträge würden, so Jehle, die hohe Qualität des ehrenamtlichen Engagements im Sport zeigen.

Nach eingehender Beratung habe die Projektarbeit des TSV Götzingen „You’ll never walk alone“ die Jury besonders überzeugt und somit den ersten Platz belegt, der mit einem Preisgeld von 1500 Euro dotiert wurde. Der TSV unterstützte das Waisenprojekt in Bukuumi (Uganda). 2019 reisten unter der Federführung der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken und des TSV Götzingen 18 Personen auf eigene Kosten nach Afrika, um vor Ort tatkräftig bauliche Maßnahmen zu realisieren.

Große Aufmerksamkeit wurde dabei dem Sport gewidmet, wobei die mitgereisten TSV-Mitglieder – unterstützt durch Helfer des VfL Eberstadt, FSG Rinschheim, SV Schlierstadt und SV Wagenschwend – zwei Fußball-Events organisierten. So wurde die dritte Auflage des viertägigen „Soccer-Camps“ in Bukuumi organisiert, zu dem über 500 Jugendliche kamen.

Erstmalig fand auch ein Fußballturnier um den „Ruyania Cup“ in der Distrikthauptstadt Hoima mit sechs lokalen Fußballvereinen statt. Eine solches sportliches Großprojekt fand dort noch nie statt – es war die erste Stadtmeisterschaft mit über 4 000 Besuchern. Von Fußballvereinen aus dem Fußballkreis Buchen waren zwölf Trikotsätze zur Verfügung gestellt worden. Dieses Projekt wurde mit dem „Großen Stern des Sports in Bronze“ ausgezeichnet.

Den zweiten Platz belegte die Spielvereinigung mit „Apfelsaft gibt Sportlern Kraft“. Wie Jehle aufzeigte, hat die SpVgg Rippberg bereits am Wettbewerb „Blühendes Grün an Sportstätten“ teilgenommen. Dieser Erfolg war Ansporn für weitere Projekte rund um den zwischen Streuobstwiesen gelegenen Rippberger Sportplatz. Zur Apfelerntezeit wurde mit den Kindern der Grundschule das Obst geerntet und zu Saft verarbeitet. Die Projekte markierten den Start für weitere Aktionen, die im Laufe des Jahres fortgesetzt wurden, wie zum Beispiel das Anlegen eines Hochbeets und das Pflanzen junger Obstbäume. Im Jahresverlauf wurden Termine mit einem Fachwart für Obst- und Gartenbau durchgeführt, der Fachwissen kindgerecht vermittelte.

Schließlich wurden die Kinder im Heimat- und Sachkundeunterricht vorbereitet, um das Gelernte im Verein unter fachkundiger Anleitung durchzuführen. Ziel des Vereins war es, die Kinder dazu zu bewegen, wieder mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Als Preis durfte die Spielvereinigung Rippberg den „Kleinen Stern des Sports in Bronze“ sowie 750 Euro in Empfang nehmen.

Den dritten Platz belegten gemeinsam der FC Donebach und der TC Blau-Weiß Altheim mit ihren, so die Jury, gleichwertigen Projekten „Sanierung sanitärer Anlagen und schaffen einer behindertengerechten Toilette“ (Donebach) und „Gaudi-Turnier“ (Altheim). Beide Vereine durften einen „Kleinen Stern des Sports in Bronze“ sowie je 250 Euro in Empfang nehmen.

Alle anderen Projektarbeiten wurden jeweils mit einem Anerkennungspreis in Höhe von 150 Euro ausgezeichnet: der Schachclub BG Buchen mit „Jugendaustausch mit Myanmar“, der VfB Altheim mit „Energiequellen des Sports“ sowie der Tennisclub Rot-Weiß Walldürn mit seinen Tennis-Schnuppertagen/Ferienprogramm.

Nach der Preisverleihung informierte Bankdirektorin Karin Fleischer darüber, dass aufgrund der stark rückläufigen Teilnehmerzahl das Juryteam beschlossen hat, die nächste Ausschreibung erst 2021 vorzunehmen.