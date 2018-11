Walldürn. (ahn) "Uns freut es, dass wir das erste Projekt in Walldürn sind, das von der Dietmar Hopp Stiftung unterstützt wird", sagt der Eintracht-Vorsitzende Jürgen Mellinger bei einem Pressegespräch. Am 30. Oktober sei die Zusage von der Stiftung gekommen. Diese greift der Eintracht nun bei ihrem Generationenprojekt, dem Neubau von Funktionsräumen an der Stelle auf dem Sportgelände Süd, wo noch bis zum Sommer die Zuschauertribüne stand, mit 30.000 Euro unter die Arme.

"Dietmar Hopp war ja auch selbst früher hier, er kennt sich hier aus. Das war sicherlich nicht von Nachteil", sagt der Vorsitzende mit einem Lachen. Doch wohl eher ausschlaggebend für den Zuschuss waren die guten Argumente, die die Eintracht vorbringen konnte.

"Wir haben bereits am 5. Januar den Antrag gestellt", berichtet der Vorsitzende weiter. Im Juni habe man dann auf einem Präsentationstermin das Projekt dem Sportreferenten der Dietmar Hopp Stiftung, Henrik Westerberg, vorgestellt. Der Walldürner Verein konnte dabei mit guten Argumenten überzeugen. "Es gibt bestimmte Richtlinien für eine Förderung, die wir erfüllen."

Dazu zählen unter anderem das Thema Inklusion, das bei der Eintracht einen prominenten Platz einnimmt, die rührige Schiedsrichterabteilung des Vereins, die tolle Jugendarbeit, die sich darin manifestiert, dass sowohl die A- als auch die B-Jugend letzte Saison den Meistertitel einfahren konnten, sowie der Umstand, dass die Vereinsmitglieder sämtliche Arbeiten am Neubau ehrenamtlich stemmen.

Im Februar 2019 soll die Fördersumme ausbezahlt werden. "Das erleichtert auf jeden Fall unsere Arbeit", meint Jürgen Mellinger. Allerdings relativiert sich die Fördersumme von 30.000 Euro angesichts der geplanten Bausumme von 450.000 Euro. "Natürlich müssen wir auch viel in Eigenarbeit erledigen, aber das passt zu unserer Bodenständigkeit."

Die vielen ehrenamtlichen Helfer sollen "eigentlich alles außer dem Rohbau" angehen. Dabei wäre es gut, wenn noch einiges in diesem Jahr bewegt würde, wie Thorsten Rütten, der Architekt des Neubaus, sagt. "Denn wenn im Winter kein Spielbetrieb ist, könnte man vieles in Eigenleistung schaffen."

Dazu muss aber vor allem das Wetter mitspielen. "Wenn die Witterung es zulässt, können wir in vier Wochen mit dem Rohbau beginnen, ansonsten wohl erst im März oder April nächsten Jahres." Das neue Gebäude werde man in Holzständerbauweise errichten, wie der Architekt informiert. Ende nächster Woche soll die Bodenplatte gegossen werden. Parallel dazu soll im Clubheim die Heizung installiert werden, "so dass im Winter keiner frieren braucht".

In dem Neubau sollen unter anderem neue Umkleiden, ein Mannschaftsraum, eine große Küche für Sportfeste, eine Sauna und zeitgemäße Toiletten ihren Platz finden. Die Annehmlichkeiten verteilen sich dabei auf das neu zu errichtende Funktionsgebäude und das ehemalige Fortuna-Clubheim.

Neben der Spende durch die Dietmar Hopp Stiftung habe man einen Kredit von 300.000 Euro aufgenommen, wie Jürgen Mellinger weiter informiert. Außerdem bekomme man 60.000 Euro vom Badischen Sportbund. Daneben hätten sämtliche Ehrenmitglieder des Vereins mit einer Spende zwischen 50 und 500 Euro ausgeholfen. Auch der Vorsitzende selbst habe seine Geburtstagsgeschenke gespendet.

In dem Projekt steckt also viel Herzblut. "Bis jetzt hat alles reibungslos geklappt", freut sich Jürgen Mellinger. Das kann so weitergehen. Die besten Wünsche für die Zukunft habe man vom Sportreferenten der Dietmar-Hopp-Stiftung zumindest erhalten. Dieser schrieb nämlich: Er hoffe, dass der Verein sich weiterhin so gut entwickelt, vor allem auch in der Jugendarbeit.