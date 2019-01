Von Maria Gehrig

Neckar-Odenwald-Kreis. Regina Köhler steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Seit September 2018 wirkt sie in einem Modellprojekt der Erzdiözese Freiburg zur Stärkung der Arbeit an katholischen Kindertageseinrichtungen mit. "Die neue Aufgabe passt zu mir", gesteht sie ganz offen. Denn Erfahrung hat sie bereits reichlich sammeln können. In der Zeit als Gemeindereferentin in Buchen war sie zehn Jahre lang mit der Kindergartenpastoral betraut. Zudem erteilte sie - vornehmlich an Grundschulen - 25 Jahre lang Religionsunterricht.

Regina Köhler kennt man in der Region seit elf Jahren als Referentin für Frauenpastoral. Diese halbe Stelle komplettierte sie mit der Aufgabe der Gemeindereferentin in Buchen, bis die Erzdiözese Freiburg sie mit einer Projektarbeit betraute, der insgesamt drei Frauen angehören.

Wie die gebürtige Buchenerin Eva-Maria Ertl (Mannheim) und Christina Fehrenbach (Singen) unterstützt und qualifiziert Regina Köhler (Verrechnungsstelle Walldürn) pastorale Ansprechpersonen in Fragen der katholischen Kindertageseinrichtungen in den jeweiligen Seelsorgeeinheiten. Das können Gemeindereferenten, Diakone oder Pfarrer sein. Außerdem berät sie Träger zu Fragen pastoraler Begleitung.

Das Modellprojekt in drei recht unterschiedlichen Regionen ist auf zwei Jahre ausgelegt. "Ziel ist es, in dieser Zeit regionale Vernetzungsstrukturen für die jeweiligen Ansprechpartner aufzubauen und diese zu betreuen", erklärt Regina Köhler. Zudem sind Konzepte und Angebote für die spirituell-pastorale Begleitung von pädagogischen Fachkräften ins Auge gefasst, die nach Ablauf der Modellphase eventuell auf die ganze Erzdiözese ausgeweitet werden können.

Eine ihrer Ideen hat Regina Köhler bereits umgesetzt: Die Erzieherinnen in ihrem Wirkungskreis lud sie erstmals zu einem Segnungsgottesdienst am Jahresanfang in die Kirche St. Marien nach Walldürn ein. Mit neuen Impulsen, Liedern, Meditation und einer ganz persönlichen Segnung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzte sie bereits einen ersten Akzent.

Die Resonanz auf das Novum war erfreulich und die positiven Rückmeldungen bestärken Regina Köhler auf ihrem Weg. Ruhe vermittelt, Krafttanks aufgefüllt und neue Inspiration übertragen zu haben, ist weiterer Ansporn für sie.

"Es ist wichtig, dass die Arbeit und die Person der Erzieherin wertgeschätzt werden", unterstreicht Köhler mit Blick auf deren große Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder. "Es gilt, dem pädagogischen Personal so zur Seite zu stehen, dass es stets Freude am Beruf hat", sagt die Referentin.

Die Erzieherinnen, so Köhler, sollen sich als Teil der Gemeinde sehen. Und der Kindergarten solle unter allen erzieherischen Aspekten auch als pastoraler Ort der Glaubensvermittlung wahrgenommen werden. Wobei Religion als Bildungs- und Entwicklungsfeld im Orientierungsplan des baden-württembergischen Kultusministeriums nicht nur für konfessionelle Einrichtungen, sondern für alle, also auch kommunale Stätten festgeschrieben ist.

Für 5. Februar hat die engagierte Kirchenfrau das erste Vernetzungstreffen in Walldürn anberaumt. Im Mittelpunkt wird der Austausch über eine konkrete Begleitung von Einrichtungen, Erzieherinnen und Eltern stehen. Regina Köhler blickt dem Termin erwartungsfroh entgegen. Neben aller Freude am Thema und der damit verbundenen beruflichen Weiterentwicklung weiß die 50-Jährige auch, dass ihre neue Aufgabe viel Eigeninitiative von ihr fordert. Motiviert geht sie die Arbeit an, auch wenn sie "nur" mit einer 20-Prozent-Stelle ausgestattet ist.

Räumlich umfasst der Wirkungskreis von Regina Köhler als Referentin für die pastorale Begleitung von Kindertageseinrichtungen sieben Seelsorgeeinheiten mit 35 Kindertageseinrichtungen in zwei Dekanaten.

Dazu gehören Adelsheim-Osterburken-Seckach, Boxberg-Ahorn, Buchen, Hardheim-Höpfingen, Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, Mudau und Walldürn. In der neuen Aufgabe ist die Referentin der Verrechnungsstelle Walldürn angegliedert und arbeitet eng mit den Kindergartengeschäftsführungen vor Ort zusammen.

Die Unterstützung der pastoralen Ansprechpersonen für die katholischen Kindergärten an den jeweiligen Standorten ist Köhlers Hauptaufgabe.