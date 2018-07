Hardheim. (zeg) Die Freude über die Fertigstellung des mit vielseitigem Engagement neu gestalteten Spielplatzes am Klingenweg wurde am Sonntagnachmittag bei der offiziellen Freigabe und einem Spielplatzfest deutlich. In Anwesenheit vieler Eltern und ihrer Kinder wurde auch Dank über die von verschiedenster Seite gewährte Unterstützung ausgesprochen.

Bürgermeister Volker Rohm betonte in seinem Grußwort, dass der Spielplatz die Möglichkeit für Spiel und Spaß, zum Entdecken, zur Weiterentwicklung und zur Begegnung biete. Er beschrieb Spielplätze gerade für junge Familien als Orte, an denen aus ersten Begegnungen Freundschaften für das halbe Leben entstehen könnten.

Als Voraussetzunge nannte er die Notwendigkeit, dass die Spielplätze altersspezifischen Anforderungen entsprechen müssten, die Geräte sicher und pädagogisch wertvoll und nicht zuletzt, dass diese Einrichtungen gut erreichbar, sauber und gepflegt seien. Dass all diese Voraussetzungen auch von einer Gemeinde nicht immer ganz leicht zu erfüllen sind, verdeutlichte Rohm. Umso mehr freute er sich darüber, dass sich in Hardheim mit Motivation und Engagement eine Elterninitiative entwickelte, auf die er stolz sei und zu der er allen Beteiligten gratulierte.

Zurückblickend in das Jahr 2015 erinnerte er an die damals angestellten ersten Überlegungen im Rathaus. Die Gemeinde führte eine Sichtung aller im Gemeindegebiet vorhandenen Spielplätze durch und erstellte ein erstes Konzept. Es folgte eine Spendenaktion von Lukas und Nicole Dyszy, und anschließend beteiligte sich ein Kreis junger Mütter mit durchschlagendem Erfolg an einem Gewinnspiel von Edeka.

Bürgermeister Voker Rohm, Bauamtsleiterin Denise Reichert, engagierte Mütter und die erwartungsfrohen Kinder zerschnitten am Sonntag gemeinsam das Band und gaben damit den generalüberholten Spielplatz am Klingenweg zur Benutzung frei. Foto: Elmar Zegewitz

Aus der Vision wurde Zug um Zug Wirklichkeit: Die Sparkasse Tauberfranken ließ mit einer Fondsaktion den Erlös örtlichen Spielplätzen zufließen, und die örtlichen Bäckereien buken ein Spielplatzbrot. Aus weiteren Spenden und aus dem Spielplatzbudget der Gemeinde ergab sich schließlich ein für die Neugestaltung zur Verfügung stehender Betrag in Höhe von über 41.000 Euro.

Dank anhaltend großer Begeisterung von Eltern konnte in Zusammenarbeit mit dem Bauhof und Helfern das Gelände termingerecht gestaltet werden, wobei sich einzig und allein die anhaltende Trockenheit beim Rasen störend bemerkbar gemacht habe, sagte der Bügermeister.

Rohm dankte allen am Gelingen der Aktion Beteiligten, besonders seiner Verwaltung, Hauptamtsleiter Lothar Beger, Bauamtsleiter a. D. Friedrich Ansmann sowie seiner Nachfolgerin Denise Reichert, dem Bauhof unter der Leitung von Markus Alter, den immer wieder neu motivierten Vätern und Müttern und allen Unterstützern. Besondere Anerkennung zollte er Nicole Dyszy, unter deren Leitung die Idee entwickelt und letztlich erfolgreich umgesetzt wurde.

Im Anschluss an den Bürgermeister fasste auch Nicole Dyszy ihre Anerkennung für die vielseitige Unterstützung in Dankesworten zusammen und freute sich auf die rege Nutzung des Spielplatzes.

Mit Unterstützung auch von kindlicher Seite wurde dann vom Bürgermeister bei einem symbolischen Akt mit dem Durchschneiden des Bandes der Spielplatz für den Spielbetrieb freigegeben. Dort vergnügten sich die Kinder dann den ganzen Nachmittag über an den verschiedenen Spielmöglichkeiten.