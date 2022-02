Hardheim/Höpfingen. (jam/pm) Die Kirche befindet sich in einer dramatischen Lage. "Wir haben eine tiefe Krise, und wir haben das Vertrauen verloren", beschrieb es Beate Gilles, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, als nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens die Anträge auf Kirchenaustritte noch einmal vielfach in die Höhe geschnellt waren. Die Gläubigen, die sich abwenden, kritisieren, dass Bischöfe bei sexueller Gewalt gegen Kinder wegschauen, aber zugleich wiederverheiratete Geschiedene, Priester in einer Beziehung sowie Schwule und Lesben aus dem Dienst entlassen werden. Nun bezieht der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland Stellung zum Thema Missbrauch und zum Umgang mit Menschen unterschiedlicher sexueller Empfindung und Identität. Die RNZ gibt das Statement im Folgenden in Auszügen wieder.

Darum bezieht der Pfarrgemeinderat Stellung zu diesen Themen

"Als Hauptamtliche und gewählte Ehrenamtliche in unserer Seelsorgeeinheit werden wir angefragt und möchten klar Stellung beziehen. Gott liebt uns Menschen. Er sieht, dass jeder von uns Licht- und Schattenseiten hat, aber er nimmt uns von Herzen an. Dies entbindet uns allerdings nicht von der Verantwortung, die wir für unsere Fehler übernehmen müssen. Und dass wir unser Verhalten ändern, wenn wir falsch gehandelt haben. Das gilt ganz besonders für uns als Kirche, als Christinnen und Christen, die wir diese Werte ausdrücklich vertreten."

So erleben die Mitglieder den Umgang mit dem Thema

"Wir stellen fest, dass die Verantwortlichen in der Kirche schon viel früher offen mit dem Thema Missbrauch hätten umgehen sollen. Man schob es zu lange vor sich her."

So sieht der Pfarrgemeinderat den Umgang von Vertretern der Kirche

"Im Moment leiden wir als Mitarbeitende und Mitglieder der Kirche unter dem, was Menschen von Vertretern unserer Kirche angetan wurde, und unter dem Umgang von Würdenträgern und Laienvertretern mit dieser Schuld. Teilweise ist Einsicht erkennbar, aber auch nicht immer. Oft ist der Umgang mit dem Thema Missbrauch nur schwer nachvollziehbar, genauso wie auf der anderen Seite auch manche einseitige Pauschalkritik und voreilige Verurteilungen. Kritik ist notwendig zur Aufarbeitung des Geschehenen, aber man muss auch immer wieder die Darstellung von Kirche in der Presse und in der Öffentlichkeit hinterfragen."

Diese Fortschritte sieht der Pfarrgemeinderat in der Institution Kirche

"Wir sehen Verbesserungspotenzial in der kirchlichen Pressearbeit, denn trotz vieler Versäumnisse hat sich in den letzten Jahren in Hinblick auf Prävention und Aufarbeitung von Missbrauch in unserer Kirche schon sehr viel getan, was von außen kaum wahrgenommen wurde. Angefangen bei der psychologischen Überprüfung von Priesterkandidaten über Präventionsschulungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter bis hin zu Ansprechpersonen für die Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch. Man kann Missbrauch nicht hundertprozentig verhindern, aber die Wahrscheinlichkeit dafür verringern. Dafür setzen wir uns in unserer Seelsorgeeinheit ein."

Gläubige protestieren vor der Synodalversammlung der deutschen Katholiken in Frankfurt. Kritik an der Institution Kirche kommt nun auch aus Hardheim und Höpfingen. Foto: dpa

Diesen Handlungsbedarf sieht der Pfarrgemeinderat im Hinblick auf die Aktion "#OutInChurch"



"Beim komplexen Thema zum Umgang mit Menschen unterschiedlicher sexueller Empfindung und Identität erfuhren die Betroffenen in der Vergangenheit viel Diskriminierung, Verletzung und Ausgrenzung. Heute ringt die Kirche um fundierte und ausgewogene Antworten und möchte dabei das ganze Wesen des Menschen im Blick haben. Wir erwarten, dass die Menschen, die in und für die katholische Kirche arbeiten, aufgrund ihrer sexuellen Empfindung und Identität oder ihrer Lebensentwürfe in eingetragenen Lebenspartnerschaften oder als wiederverheiratete Geschiedene keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen. Da wir selbst Arbeitgeber sind, befürworten wir ausdrücklich entsprechende Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht und sehen es gleichzeitig für wichtig an, die Frage nach einer glaubwürdigen Einheit von Glaubensverkündigung und persönlicher Lebensführung im Blick zu behalten."

Darum sind den Mitgliedern Glaube und Kirche so wichtig

"Bei allen berechtigten und wichtigen Diskussionen und allem Unverständnis über das Handeln Einzelner gerät leider immer mehr in den Hintergrund oder geht gar ganz verloren, warum wir weiterhin am Glauben festhalten und uns in der Kirche engagieren. Persönlich und als Gemeinschaft haben wir Gottes Nähe erlebt und können gerade auch in unserer Seelsorgeeinheit auf viele positive Erfahrungen zurückgreifen. Der Glaube an Gott gibt uns Hilfe, Halt, Kraft, Sinn und Zuversicht für unser Leben. Er ermutigt uns zur Solidarität mit Menschen, die Unterstützung brauchen. Durch persönliches Gebet, in der Begegnung mit Gott und durch die Gemeinschaft der Glaubenden – die Kirche – haben wir zu unserem Glauben an einen menschenfreundlichen Gott gefunden. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, Möglichkeiten zu finden, diesem Gott zu begegnen und durch ihn am Ideal einer besseren Welt weiterzuarbeiten."