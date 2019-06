Seckach. (lm) Als Ausflugsort für Familien, Schulen, Kindergärten sowie Vereine gilt der Spielplatz im Kinder- und Jugenddorf Klinge als ein Ort der Begegnung. Im Rahmen des Klingefestes wurde als Höhepunkt des Festwochenendes das 40-jährige Bestehen dieses Freizeitgeländes im Beisein zahlreicher Gäste gefeiert. Das Rahmenprogramm gestalteten Lorenz Schweizer am Klavier und die Akrobatikgruppe der Klinge.

Minister Peter Hauk erinnerte sich in seinem Grußwort, dass ein Tag auf dem Gelände bereits für seine Kinder das Highlight überhaupt gewesen sei.

Bürgermeister Thomas Ludwig bezeichnete das Spielgelände als markantes Beispiel für die allgemeine Ausrichtung der Dorfphilosophie. "Rutschen, springen, balancieren, planschen, schaukeln und vieles mehr sind hier möglich, und dies in einer ansprechenden und erholsamen Umgebung."

Als "Antriebsfeder" gelte der ehemalige Dorfleiter Pfarrer Herbert Duffner, der sich bereits 1972 Gedanken zu einem neuen Spielgelände machte. Bereits bei der Planung sei man vom üblichen "Schema F" abgewichen, und so wurde für viel Abwechslung beim Spielen gesorgt.

Sehr detailliert und mit viel Humor brachte Peter Schmackeit, früher Lehrer in der Klinge, heute Chronist der Dorfgeschichte und damit profunder Kenner der Details, die Entstehungsgeschichte in Erinnerung. Demnach fiel der damalige kleine Spielplatz den in den 70er Jahren notwendig gewordenen Neubauten zum Opfer, um die Zulassung als "Einrichtung der Jugendhilfe" zu erhalten.

Glück im Unglück war die zu jener Zeit herrschende Flaute in der Baubranche, denn so wurden Baufirmen von Seiten des Landes mit besonderen Aufträgen unterstützt, und die Zuschüsse flossen kräftig. So waren in kürzester Zeit zwar die Neubauten entstanden, dafür fehlte aber einerseits ein Platz für die Spielgeräte, andererseits aber auch die notwendigen Mittel für einen adäquaten Spielplatz.

Doch wie es der Zufall wollte, besuchte ein Ehepaar aus der Nähe von Bonn die Klinge, und die beiden waren von Pfarrer Duffner und der Klinge so begeisterte, dass sie den Erlös aus ihrem Hofgut dem Kinderdorf vermachten. Damit konnte ein größerer Spielbereich für Kinder errichtet werden, was auch noch vom Land bezuschusst wurde.

Ein Spielplatz-Ausschuss mit Pädagogen verwirklichte in den folgenden vier Jahren zusammen mit der Dorfleitung, dem Architekten und den Bauleuten das neue Spielgelände, das im Sommer 1979 eingeweiht wurde.

"Die Menschheit schuldet dem Kind das Beste, was sie zu geben hat" - dieser Begründung der Vereinten Nationen zur Erklärung der Rechte des Kindes, die Paul von Basum bei einer Einweihungsfeier zitiert habe, sei man mit dem Spielgelände wenigsten einen Schritt näher gekommen, auch wenn die Wirklichkeit noch immer weit davon entfernt sei, so der Pädagoge, der weiter verdeutlichte: "Für Kinder sind spielen, sich bewegen und Erfahrungen sammeln nicht nur Lebensinhalte, sondern wichtige Tätigkeiten, die ihr späteres Leben entscheidend beeinflussen." Und Vorstand Dr. Christoph Klotz ergänzte, dass sich hier viele Spielangebote fänden, die die Fantasie und Kreativität der Kinder anregen, womit auch deren emotionale und soziale Entwicklung positiv gefördert werde.

Dieses Angebot Tag für Tag aufrechtzuerhalten, sei nur möglich, weil die Klinge ihr Spielgelände mit großem personellem und Sachaufwand in Schuss halte, so der Vorstand.

Sein besonderer Dank galt allen, die Verantwortung für dieses einmalige Spielgelände tragen, sowie den zahlreichen Helfern und Spendern.

Als äußeres Zeichen der Verbundenheit überreichte Bürgermeister Ludwig einen Spendenbeitrag der Gemeinde. Dazu gab es einen "richtig dicken Scheck" - und das nicht zum ersten Mal - in Höhe von 7000 Euro von Bertram Horn von der Heilbronner FCA-Bank, der sich zusammen mit seinem Team für soziales Engagement als echte Fans des Kinder- und Jugenddorfs Klinge outete und das familiäre und dörfliche Ambiente als maßgeblich für die positive Entwicklung der Kinder betonte.

Dieser Betrag solle die Kosten für die neue Nestschaukel und noch ein bisschen mehr decken. Mit der Freigabe der Schaukel durch die Ehrengäste wurde die Feierstunde beendet.