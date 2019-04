Die Asphaltdecke auf der Ortsdurchfahrt in Großeicholzheim kann in geschlossener Bauweise saniert werden. Foto: Andreas Hanel

Seckach. (lm) Der Gemeinderat Seckach beschloss am Montagabend eine Erhöhung der jährlichen Umlagen beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung Seckach", außerdem beauftragte man im Rahmen der Holzvermarktung die Verwaltung, gegenüber dem Landratsamt ein verbindliches Interesse an einer weiteren Betreuung durch die untere Forstbehörde zu bekunden. Zudem gab es Informationen zum Kanalsystem in Großeicholzheim.

Aufgrund hoher Wasserverluste durch rund 25 Rohrbrüche in Seckach und Zimmern wurde die monatliche Bezugsquote bei der Bodensee-Wasser-Versorgung deutlich überschritten. Somit beschloss nun der Gemeinderat eine Erhöhung der jährlichen Festkostenumlage bei der Wasserversorgung durch den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Seckach" auf 7320 Euro sowie eine einmalige Kapitalumlage auf 74.000 Euro.

Hintergrund Mit der Inbetriebnahme des Hochbehälters "Talberg" und dem Anschluss des Ortsteils Zimmern an diesen im September 2015 wird der Tiefbrunnen "Am Schlierbach" nicht mehr für die Trinkwasserversorgung benutzt, sondern wird nun als Notbrunnen und zur Beregnung des örtlichen Sportplatzes aufrechterhalten. lm Mit der Inbetriebnahme des Hochbehälters "Talberg" und dem Anschluss des Ortsteils Zimmern an diesen im September 2015 wird der Tiefbrunnen "Am Schlierbach" nicht mehr für die Trinkwasserversorgung benutzt, sondern wird nun als Notbrunnen und zur Beregnung des örtlichen Sportplatzes aufrechterhalten. lm

[-] Weniger anzeigen

"Die Haushaltsplanung für das laufende Verwaltungsjahr sieht eine Kreditaufnahme nicht vor, und somit wird der Weg eines kontinuierlichen Schuldenabbaus im Kämmereihaushalt weiter fortgesetzt", betonte Rechnungsamtsleiter André Kordmann unter der wohlwollenden Kenntnisnahme der Ratsmitglieder.

Im Ergebnishaushalt stehen somit ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 9 373.400 Euro zu Buche. In die Rücklagen aus Überschüssen können 405.300 Euro eingestellt werden. Durch die Kredittilgungen von 238.800 Euro reduziert sich der Schuldenstand der Gemeinde bis zum Jahresende auf ca. 2 346.493 Euro. Mit Hinzurechnung der Schulden durch den Eigenbetrieb ergibt sich dann ein voraussichtlicher Gesamtschuldenstand von 4 905.539 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1174 Euro entspricht (Kämmereihaushalt: 562 Euro, Eigenbetrieb Wasserversorgung: 612 Euro).

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die Ratsmitglieder über die Leistungsfähigkeit des Kanalsystems in Großeicholzheim informiert. Mit Kosten in Höhe von 15.200 Euro wurde das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim damit beauftragt, die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen. Marco Ries vom Ingenieurbüro erläuterte, dass die Kanäle entlang der Ortsdurchfahrt von Großeicholzheim ausreichend dimensioniert seien. Somit sei eine geschlossene Sanierung im Rahmen der Erneuerung der Asphaltdecke möglich. Lediglich Hausanschlussleitungen müssten in offener Bauweise saniert werden.