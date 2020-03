Seckach. (pol) Mehrere Unbekannte drangen am Samstag um 4.20 Uhr gewaltsam in die Apotheke in der Bahnhofstraße in Seckach ein. Mindestens drei dunkel gekleidete Personen wurden dabei beobachtet, wie sie durch die Eingangstüre ins Gebäudeinnere gelangten. Dort entwendeten sie Bargeld und verließen das Gebäude dann wieder durch die Eingangstür.

Ein Radfahrer mit Warnweste fuhr zur Tatzeit am Supermarkt vorbei, der sich in unmittelbarer Nähe zur Apotheke befindet. Dieser Radfahrer sowie andere Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/9040 melden.