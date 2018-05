Mit dem 40 Tonnen schweren Druckmindererschacht wurde in diesen Tagen das Herzstück der Seckacher Wasserversorgung in einem geschlossenen Bauwerk mit den Maßen 6,70 m x 3,10 m x 2,50 m unter der Waidachshofer Straße installiert. Vier Schwerlastfahrzeuge lieferten die dafür notwendigen Beton- und Metallteile an.

Seckach. (joc) Gleich vier Schwertransporter - mit zahlreichen Beton- und Metallteilen beladen - und ein Autokran rollten letzte Woche in gemäßigtem Tempo auf die Gemeinde Seckach zu. Ihr Ziel war im Kernort der Ortsausgang in Richtung Waidachshof, wo mit dem Einbau eines Druckmindererschachts unter die Straßendecke das Herzstück in der Seckacher Wasserversorgung installiert wurde. Der Einbau des 40 Tonnen schweren Materials nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Der Anschluss des Ortsteils Seckach an den neuen Hochbehälter "Talberg" rückt also näher. In den letzten Tagen wurde der Fertigteilschacht mit den Abmessungen von 6,70 x 3,10 x 2,50 Meter mit einem Gewicht von 40 Tonnen mit einem Autokran im Bereich der Waidachshofer Straße in die dafür vorbereitete Baugrube eingehoben.

Dieser Druckunterbrecherschacht ist das Herzstück des zweiten Bauabschnitts der Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption in der Gemeinde Seckach. Er ist später dafür zuständig, dass der Wasserdruck in Seckach in der Niederzone auf das gewünschte Niveau reduziert wird, erläutert Roland Bangert, Bautechniker der Gemeinde Seckach, auf Anfrage der RNZ.

Neben der ingenieurtechnischen Meisterleistung, diesen Schacht als Fertigteilschacht herzustellen und fast an einem Stück in die Baugrube einzuheben und somit die Bauzeit vor Ort wesentlich zu reduzieren, gab es im zweiten Bauabschnitt weitere nicht alltägliche Bauleistungen. So wurde die Verbindungsleitung von der Industriestraße bis zum Hesselweg unter der Bahnhofstraße und unter den Bahngleisen durchpresst und im Bereich vom Gemeindebauhof bis zum Hesselweg im Spülbohrverfahren ausgeführt.

Die mit der Ausführung beauftragten Firmen Konrad Bau (Lauda-Königshofen) und Zehe (Burkardroth) leisten mit ihren Partnerunternehmen gute Arbeiten, so dass mit der Inbetriebnahme der neuen Wasserleitungen schon im Sommer gerechnet werden kann, so Bangert.

Die Arbeiten wurden vom Ingenieur-Büro Fritz Planung GmbH aus Bad Urach geplant und die örtliche Bauleitung erfolgt durch das Ingenieur-Büro Sack & Partner aus Adelsheim.

Die Kosten des zweiten Bauabschnitts belaufen sich auf rund 1,11 Millionen Euro bei einer Fachförderung gemäß den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von rund 465.000 Euro.

Die Gemeindeverwaltung habe zusammen mit dem Planungsbüro und den ausführenden Firmen versucht, die Belastungen für den Verkehr und die Anlieger so gering wie möglich zu halten, unterstrich Bangert. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer und die Anwohner hätten Verständnis für diese Maßnahme gezeigt.