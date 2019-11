Seckach. (pol/mare) Feuer und Rauch in einem Mehrfamilienhaus Am Schlossgarten Großeicholzheim wurden der Rettungsleitstelle am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Die alarmierte Feuerwehr Seckach rückte mit 29 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und hatte den Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss schnell unter Kontrolle. Die Bewohner des Hauses hatten sich selbst nach draußen in Sicherheit gebracht. Dennoch waren vorsorglich Rettungsfahrzeuge an die Einsatzstelle gekommen.

Ebenfalls vor Ort waren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Buchen und des Polizeipostens Adelsheim. Aufgabe der Ermittler ist es nun herauszufinden, wie es zu dem Brand, der im Bereich des Elektroherds ausgebrochen ist, kommen konnte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Lediglich die Wohnung einer Frau, in der das Feuer ausbrach, ist derzeit unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnung zurückkehren.