Im Bethaus in der Heinrich-Magnani-Straße in Seckach (Foto) finden die Gottesdienste der Freien Evangeliumschristen Seckach statt. Bei der Freikirche gibt es derzeit eine größere Zahl von Corona-Infizierten, die das Gesundheitsamt auf den Plan rief. Foto: Andreas Hanel

Seckach. (joc) Was war da los in Seckach? Diese Frage stellen sich nun verstärkt das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises und die Gemeinde Seckach in ihrer Funktion als Ortspolizeibehörde, nachdem es vor Kurzem zu einem Corona-Ausbruch in unverhältnismäßig großem Rahmen in der Gemeinde gekommen ist. Betroffen waren vor allem Mitglieder der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde, die zusammen Gottesdienste in ihrem Bethaus in der Heinrich-Magnani-Straße in Seckach gefeiert haben. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung soll es dort knapp 30 Infektionen zur gleichen Zeit gegeben haben. Der Vorstand der Freikirchengemeinde bestätigte gegenüber der RNZ eine größere Zahl von Infektionen innerhalb seiner Gemeinde, erachtete die Zahl von 30 aber als zu hoch. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und die Überlegungen zum weiteren Vorgehen laufen derzeit noch. Fest steht aber bereits jetzt, dass das Bethaus der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde Seckach bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss.

Der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde Seckach gehören mehrere hundert Mitglieder an. Viele der Gemeindemitglieder sind Russlanddeutsche. An drei Tagen in der Woche finden regulär Gottesdienste in Seckach statt, an Sonntagen in der Regel zwei. Zudem gibt es regelmäßige Versammlungen der Jugend. In coronafreien Zeiten kommen im Schnitt 300 Gläubige aus Seckach, Buchen, Bödigheim und dem näheren Umkreis im Bethaus in Seckach zum Gottesdienst zusammen. Während Corona habe man diese Zahl aber deutlich eingeschränkt, betonen die Verantwortlichen.

In der letzten Wochen schockierte eine Zahl aus der aktuellen Statistik die Behörden und die Bürger der Region. Von den insgesamt 33 gemeldeten Coronafällen in Seckach ging der überwiegende Teil zu Lasten der Evangeliumschristen Seckach. Das Gesundheitsamt des Kreises und die Gemeinde Seckach waren alarmiert und machten sich zeitnah an die Aufklärung und Aufarbeitung des Falles.

Und dabei spielte sicherlich auch die Tatsache eine große Rolle, dass es seit dem letzten Jahr vermehrt in ganz Deutschland Corona-Ausbrüche in vielen Freikirchen gegeben hat. Der öffentlich gemachte Standpunkt einiger Freikirchen befremdet dabei doch sehr. Sprecher einiger Freikirchen tun Corona demnach als leichte Grippe ab und leugnen teilweise sogar die Existenz der Pandemie. Besondere Vorkehrungen seien somit nicht notwendig.

Die Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Seckach hat mit so etwas allerdings nichts am Hut, wie Paul Ganske, Vorstand der Gemeindeleitung, im Gespräch mit der RNZ betont: "Corona ist definitiv deutlich mehr als nur eine Grippe. Wir nehmen die Sache sehr ernst!" Daher habe man für Seckach ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. "Und an diese Regeln haben wir uns nach bestem Wissen gehalten", so Ganske. So habe man die Teilnehmerzahl für die Gottesdienste auf 100 begrenzt, Hygiene- und Abstandsregeln seien eingehalten worden, einen eigenen Chor gebe es derzeit nicht, auch auf das gemeinsame Singen verzichte man momentan. Bei der Aufarbeitung der Infektionsfälle unterstütze man die Behörden nach besten Kräften. Paul Ganske sagt: "Wir haben natürlich eine Teilnehmerliste, die wir den Behörden für das Klären der Infektionskette sofort ausgehändigt haben."

Das Gesundheitsamt hat sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Seckach dann an die Aufarbeitung der Situation und der aufgeworfenen Fragen gemacht, zumal es im Januar offenbar bereits Corona-Infektionen in der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde Seckach gegeben hat. Die Namenslisten der Gottesdienstteilnehmer wurden geprüft und die Kontakte der Infizierten weiterverfolgt. Man nehme die Vorfälle sehr ernst, wurde betont. Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt bestätigte dabei die große Zahl an Infektionen innerhalb der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde Seckach. Die genaue Zahl wollte er auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung zwar nicht nennen, er bestätigte aber, dass die von der Zeitung genannte Größenordnung im Prinzip zutreffend sei.

Aus dem Landratsamt heißt es weiter, dass die Infektionsketten sich im konkreten Fall nur schwerlich klären ließen. Man kenne die Gerüchte, die man sich in Seckach auf der Straße erzähle, dass im Bethaus ohne Maske kräftig gesungen werde. Davon habe man im Landratsamt allerdings keine Kenntnis. Derzeit gehe man davon aus, dass man keine Verstöße gegen die Corona-Verordnung ahnden werde.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig zeigt sich sehr besorgt über das weit überdurchschnittliche Infektionsgeschehen in seiner Gemeinde: "Die Angehörigen der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde sind Mitbürger unserer Kommune und der weiteren Herkunftsorte. Bei allen größeren Ausbruchsszenarien geht es zuvorderst darum, die Infektionsketten zu unterbrechen, denn sonst verbreitet sich das Virus immer unkontrollierter. Jeder Corona-Infizierte ist einer zu viel. Deshalb ist es als Ortspolizeibehörde unsere Pflicht, das Gesundheitsamt bei seiner Aufklärungsarbeit nach Kräften zu unterstützen. Darüber hinaus betreiben wir über unser Mitteilungsblatt schon seit Beginn der Pandemie Woche für Woche eine sehr umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen rund um die Corona-Pandemie. Der Schlusssatz dieser Veröffentlichungen lautet dabei stets: ,Verzichten Sie bitte weiterhin auf alle Gewohnheiten, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen, halten Sie sich an die Regeln und bleiben Sie gesund!‘"

Paul Ganske von der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Seckach sagte im Gespräch mit der RNZ, dass man in Seckach hinter vorgehaltener Hand schon von über 30 Infizierten innerhalb seiner Gemeinde spreche. Das sei aber viel zu hoch gegriffen, meinte er. Er glaubt zudem, dass sich die Gemeindemitglieder nicht im Gottesdienst angesteckt haben. Er geht vielmehr davon aus, dass die große Zahl an Infektionen an der Struktur an sich liege: "Schauen Sie, wir sind im wesentlichen Großfamilien. Ich selbst habe elf Kinder, die wiederum viele Kinder haben. Wenn die im Familienverbund zusammen sind, kann eine Infektion immer mal passieren. Und das hat dann gleich eine große Wirkung."

Beim Blick auf die Gegebenheiten fällt es sicherlich schwer, die Angelegenheit gründlich zu beleuchten, weil Freikirchen geschlossene und eingeschworene Gemeinschaften sind. Da dringt allgemein wenig nach außen. Zeugen gibt es in der Regel keine. Das kennt man zuhauf von zahllosen Beispielen in ganz Deutschland. Und das hat zwangsläufig zur Folge, dass die Pandemie-Kontrolle hier an ihre Grenzen stößt.

Und wie geht es in Seckach weiter? Die Verantwortlichern haben sich darauf verständigt, alle Präsenzgottesdienste in der nächsten Zeit in der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde auszusetzen.