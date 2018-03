Die Gemeindewaagen in Großeicholzheim und Zimmern haben ausgedient. Nachdem kein Bedarf mehr besteht, wie die Nutzungszahlen der vergangenen Jahre belegen, beschloss der Seckacher Gemeinderat am Montag ihre Aufhebung als öffentliche Einrichtungen. Unsere Aufnahme zeigt das Waaghäuschen in Großeicholzheim, wo Anfang des 20. Jahrhunderts eine Gemeindewaage beschafft worden war. Im Januar 1963 wurde eine neue Waage von der Mannheimer Waagenfabrik Josef Vath zum Preis von 2 466 D-Mark gekauft. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Zu früheren Zeiten gehörten die Gemeindewaagen in ländlich strukturierten und von der Landwirtschaft geprägten Gegenden zum Ortsbild. Die Gemeinde Seckach verfügt derzeit noch in den Ortsteilen Großeicholzheim und Zimmern über solche Waagen, für die allerdings kein Bedarf mehr besteht, weshalb der Gemeinderat am Montag ihre Aufhebung als öffentliche Einrichtungen beschloss. Weiter erfolgte in der Sitzung die Vergabe für die Lieferung und den Einbau einer elektronischen Schließanlage in der Seckachtalschule und für die Reinigung und Kamerabefahrung von Kanälen.

Im Zuge der Sanierung der Seckachtalschule hatte sich der Gemeinderat auch mit der Frage der allgemeinen Sicherheit am und im Gebäude zu beschäftigen; bereits bezüglich des Bauantrags war von der Baurechtsbehörde gefordert worden, bei den Planungen die Aspekte "Brandschutz" und "Amok" zu berücksichtigen. Bürgermeister Ludwig stellte am Montag fest: "Beide Themen zu vereinen ist nicht ganz leicht, da es im Brandfall gilt, das Gebäude möglichst schnell über rauchfreie Fluchtwege zu verlassen."

Daher seien im Rahmen der Sanierung eine automatische Brandmeldeanlage eingebaut und in den Fluren zusätzliche Rauchschutztüren installiert und Verbindungstüren hergestellt worden. Im Amokfall soll über eine vorhandene Sprechanlage gewarnt werden. Man habe sich sich bereits bei der Planung des Schulumbaus für den Einbau einer elektronischen Schließanlage entschieden.

Nach erfolgter Submission beauftragte der Gemeinderat in der Sitzung am Montag nun die Mosbacher Firma Riedt, die das günstigste Angebot abgegeben hatte, mit der Lieferung einer elektronischen Schließanlage zum Angebotspreis von 31.545 Euro.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Schule mit Schaffung einer Mensa und Neugestaltung und Erweiterung des Außenbereichs unter dem Motto "Schule in Bewegung" belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro; nach Abzug der Fördermittel verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 970.000 Euro.

Nachdem der Streckenabschnitt der Landesstraße 583 in Seckach zwischen dem Verkehrskreisel und dem Ortsende in Richtung Großeicholzheim sowie die L 583 in Großeicholzheim vom Ortseingang bis zur Einmündung in die L 520 und in Großeicholzheim die ganze Ortsdurchfahrt in das Deckenprogramms 2018 des Landes aufgenommen wurden, will die Gemeinde Seckach fällige Arbeiten "unter Grund" rechtzeitig vor der Fahrbahnerneuerung ausführen und daher eventuelle Schäden an Kanälen und Wasserleitungen lokalisieren lassen. Notwendig sind dafür Kanalreinigung und Kamera-Kanalbefahrung auf einer Länge von 3 100 Metern. Nach Auswertung der Ausschreibung durch das Adelsheimer Ingenieurbüro Sack und Partner vergab der Gemeinderat nun die Arbeiten an die Firma Beyerle aus Eppingen, die mit einem Preis von 55.650 Euro brutto das günstigste Angebot abgegeben hat.

Wie in der Gemeinderatssitzung am Montag dazu mitgeteilt wurde, stammt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Waagen aus dem Jahre 1973. Nach der Euro-Umstellung seien ab dem 1. Januar 2002 an Gebühren ein Euro je Stück Kleinvieh (Schwein) und 1,75 Euro je Stück Großvieh erhoben worden. Im Zuge des Strukturwandels in der Landwirtschaft hätten die Waagen ihre Bedeutung mittlerweile vollständig verloren, stellte Bürgermeister Bürgermeister Ludwig fest und verwies darauf, dass auf der Großeicholzheimer Waage schon seit 2012 kein einziges Stück Vieh mehr gewogen worden sei, während die Viehwaage in Zimmern im Januar 2017 ihre letzte Nutzung verzeichnet habe.

Die durchschnittlichen jährlichen Einnahmen beliefen sich nach Feststellung der Verwaltung zuletzt in Großeicholzheim auf 9,20 Euro und in Zimmern auf vier Euro. Da somit kein Bedarf mehr besteht und zugleich in regelmäßigen Abständen Kosten für die Eichung anfallen würden, welche die Einnahmen deutlich übersteigen, stimmte der Gemeinderat am Montag für die Aufhebung der Gemeindewaagen in Großeicholzheim und Zimmern als öffentliche Einrichtungen.

Die beiden Viehwaagen verbleiben an ihren Standplätzen und werden den Ortschaftsverwaltungen zur weiteren Verwendung und Betreuung überlassen. Sie könnten damit als Zeugnis der bäuerlichen Geschichte und als Anschauungsobjekt der Nachwelt erhalten bleiben.

Wie Helmut Kegelmann im Großeicholzheimer Gemeindearchiv herausfand, erschien es den Bürgern im Jahr 1897 gerechter, wenn ihr Vieh gewogen und nicht geschätzt würde. Doch die Eisenbahnwaage war weit vom Dorf entfernt, weshalb man die Anschaffung einer Viehwaage ins Auge fasste. Wegen Geldmangels wurde diese Anschaffung aber dann noch einige Jahre verschoben. Erst im Mai 1907 wurde Heinrich Wirtwer als Waagmeister verpflichtet. Ihm folgte im November 1929 der Polizeidiener Ludwig Siegrist, und im April 1950 legte Rudolf Behringer die Prüfung ab. Die Gebühren für die Nutzung der Waage lagen am 25. Juli 1955 für ein Stück Großvieh bei 1,50 D-Mark und für ein Stück Kleinvieh bei einer Mark.

Im Januar 1963 wurde über die Firma Karl Walter in Oberschefflenz eine neue Waage von der Mannheimer Waagenfabrik Josef Vath zum Preis von 2 466 DM gekauft.