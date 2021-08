Seckach. (lm) Endlich konnten Bernhard Heilig und Manfred Glittenberg vom Seckacher Förderkreis "Leben braucht Wasser" ihren fertigen Wasserkiosk in Peru allen beteiligten Entwicklungs- und Herstellerfirmen im Rahmen eines kleinen Dankeschön-Fests vorstellen.

Eigentlich waren Idee und Verwirklichung eine Folge von Corona gewesen. Denn Bernhard Heilig hatte Peru verlassen müssen, während seine Mitarbeiter vor Ort an der neuen Brunnenbohrmaschine weitergearbeitet hatten. In Buenos Aires, einem kleinen Dorf mit 300 Familien nahe Lambayeque – waren sie auf Wasser gestoßen, das jedoch stark salz- und arsenhaltig war.

Die Verantwortlichen des Förderkreises riefen nach dem Motto "Jetzt erst recht!" das Projekt "Sauberes Trinkwasser für die Menschen im Dorf Buenos Aires" ins Leben und entwickelten die Idee eines Wasserkiosks.

Die erste finanzielle Grundlage dazu lieferte die Aktion "Spenden statt Schenken" an Weihnachten letzten Jahres, und Bernhard Heilig machte sich auf die Suche nach geeigneten Entwicklern und Herstellern. Eine überdurchschnittlich engagierte Crew fand er in den Geschäftsführern der Firma Enviolet GmbH aus Karlsruhe, Martin Sörenson und Jürgen Weckenmann, im Geschäftsführer Edwin Locker und Holger Paffen vom technischen Vertrieb der Herco Wassertechnik GmbH aus Freiberg am Neckar, in Josef Karl als Meister und Martin Schreiber als Geschäftsführer der Firma Genzwürker Solartechnik aus Schlierstadt sowie in der Firma Trefz Farben aus Adelsheim. All diesen dankte Heilig für deren großen persönlichen Einsatz zur Verwirklichung des Wasserkiosks.

Doch auch für die Einrichtung von Sanitäranlagen, Wascheinrichtungen und Hygieneschulungen galt es Dank zu sagen an KEO GmbH aus Dallau für die Fertigung von 250 Trockentrenntoiletteneinsätzen, während Herco Wassertechnik 1500 "Kids Water Survive Sets”, bestehend aus Zahnpasta, Zahnbürste, Wassertrinkflasche aus Edelstahl und einem "Play & Learn Set”, durch das die Jüngsten von klein auf mit den wichtigsten Hygieneregeln spielerisch vertraut gemacht werden, bereitstellten.

Durch das hervorragende und in langen Diskussionen durchdachte Engagement aller Beteiligten entstand ein beeindruckender Wasserkiosk. Und selbst bei der endgültigen Präsentation – kurz bevor die ganze Anlage noch in diesem August nach Peru verschifft wird – spielte das fachkundige Entwickler-Team zusammen mit Bernhard Heilig alle nur denkbaren Szenarien eines Ausfalls der Wasseraufbereitungsanlage und deren Reparatur durch.

Wie Heilig bei der Präsentation erläuterte, habe sich der Förderkreis "Leben braucht Wasser" zum Ziel gesetzt, die Ärmsten der Armen in Peru mit gesundem Trinkwasser zu versorgen und das Thema Hygiene dort alltagstauglich zu machen. Zu diesem Gesamtgedanken gehörten schon zuvor neben Brunnenbohrungen und Einfachstpumpen auch Trockentrenntoiletten, die man mit der KEO GmbH in Elztal-Dallau herstellte, und Duschkabinen bzw. ganze Waschanlagen sowie eine gut verständliche, bebilderte Weiterbildung in Sachen Hygiene. Die Idee zum Wasserkiosk sei dann eine Folge der Umstände vor Ort gewesen, die das Reinigen des Wassers einfach notwendig machten.

Der besondere Dank Heiligs galt dem großzügigen Finanzgeber Richard Ballweg aus Hettingen, der das Projekt mit 60.000 Euro gefördert hatte und dem die Fachleute die Wasseraufbereitungsanlage erklärten: "Die Anlage ist als Wasserkiosk konzipiert, an dem alle Familien des Dorfes zum Selbstkostenpreis sauberes Trinkwasser erhalten. Der Erlös deckt die Stromrechnung und Instandhaltung, um den Kiosk nachhaltig zu betreiben. Um die Kosten für sauberes Wasser möglichst gering zu halten, nutzen wir eine Fotovoltaik-Anlage für den Betrieb. Im Vordergrund der Konzeption stand für uns eine einfache und robuste Ausführung, um ein langlebiges, nachhaltiges und sicheres System zu entwickeln. Ein Erklärvideo vermittelt den Familien die Nutzung und die Servicefunktion der Anlage. Zudem erhält jede Familie einen 20 Liter großen Weithalskanister für den sicheren Transport des gereinigten Trinkwassers."

Heilig ergänzte diese Erläuterungen mit der Grundidee des Förderkreises "Leben braucht Wasser": "Sauberes Wasser ist eine wichtige Grundvoraussetzung zur Verbesserung der Lebenssituation in dem Dorf Buenos Aires. Um den Hygiene- und Gesundheitsproblemen vor Ort ganzheitlich zu begegnen, ist die Einrichtung von Sanitäranlagen und begleitenden Hygienemaßnahmen besonders wichtig. Deshalb möchten wir für das Dorf zusätzlich zu unserem Wasserkiosk auch Trockentrenntoiletten und Wascheinrichtungen zur Verfügung stellen sowie begleitende Hygieneschulungen durchführen. Für diesen Teil des Projekts wird noch eine Finanzierung benötigt."