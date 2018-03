Seckach. (lm) Der Seckacher Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag den Haushalt für 2018 beschlossen, der ein Gesamtvolumen von 12.943.700 Euro aufweist, was einer Erhöhung von 1.176.200 Euro gegenüber dem Jahr 2017 entspricht.

Das Zahlenwerk, das vom Gemeinderat in einer Klausursitzung vorberaten worden war, wurde in der Sitzung am Montag von Rechnungsamtsleiter René Kordmann detailliert vorgestellt. Der Verwaltungshaushalt hat demnach ein Volumen von 10.762.700 Euro, im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben von je 2.181.000 Euro eingeplant. 923.200 Euro können dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Nach Abzug der Kredittilgungen verbleibt eine Nettoinvestitionsrate von 687.800 Euro, erläuterte der Kämmerer im letzten kameralen Haushalt der Gemeinde Seckach. Das Investitionsvolumen liege bei 1.945.100 Euro und damit um 421.300 Euro über dem Vorjahreswert.

Durch die geplante Entnahme von 873.000 Euro aus der allgemeinen Rücklage reduziert sich diese zum Jahresende auf rund 1.127.000 Euro. Eine Kreditaufnahme sieht die neue Haushaltsplanung nicht vor.

Wie Ludwig in seiner Haushaltsrede ausführte, wird die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter daran arbeiten, ihre Attraktivität als Wohnplatz für Menschen jeden Alters zu erhalten bzw. noch zu steigern. Er wies mahnend darauf hin, dass die aktuelle Hochkonjunktur und die Niedrigzinsphase nicht bedeuten könne, dass sich die Gemeinde nun teure Extras leisten dürfe, zumal diese Phase nicht ewig anhalten werde.

Hinzu käme, dass der Erhalt des Bestands an öffentlicher Infrastruktur immer schwieriger zu finanzieren sei.

Zugestimmt wurde vom Seckacher Gemeinderat am Montag den Ergebnissen der Kommandatenwahlen der Abteilungswehren von Seckach und Zimmern. Die Seckacher Wehr wird von Steffen Wallisch geführt, sein Vertreter ist Kristian Antunovic. Kommandant der Feuerwehr Zimmern ist Siegfried Barth, sein Vertreter Karl-Heinz Adam. Trotz diverser Auflagen und mit Mehrkosten verbundener Planänderungen infolge der Ergebnisse der Anhörung der Öffentlichkeit und der Behörden hält die Firma "Energiebauern" GmbH aus Sielenbach am Bau einer großflächigen Photovoltaikanlage im Bereich "Roter Markstein/Hirschboden" auf Seckacher Gemarkung fest. Den Forderungen der Träger öffentlicher Belange schloss sich der Gemeinderat am Montag an. Zu den Voraussetzungen für die Verwirklichung des Vorhaben gehört demnach unter anderem, die bestehenden Jagdeinrichtungen an einem anderen Standort umzusetzen. Die entfallende Jagdpacht ist der Gemeinde zu entschädigen. Die Baugrenze im Bereich der Trasse der Bodensee-Wasserversorgung muss zurückgesetzt werden. Der von der Unteren Forstbehörde geforderte Waldabstand von 30 Metern kann nur zum südlich gelegenen Gemeindewald Schefflenz eingehalten werden. Der Anlagenbetreiber verzichtet auf eine Überplanung einer Flachland-Mähwiese im nordwestlichen Teil des Plangebietes und nimmt hier den Geltungsbereich an der westlichen Grenze um 1,4 Hektar zurück. Zudem nimmt die Firma in Kauf, dass die Photovoltaiknutzung von Waldflächen nicht förderfähig ist. Die Rodung der überplanten Waldfläche kann durch Aufforstung einer externen Fläche ausgeglichen werden. Die Kosten für die Aufstellung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne einschließlich des Umweltberichtes und weiterer erforderlicher Gutachten trägt das Unternehmen. Martin Bichler stand in seiner Funktion als Geschäftsführer der Firma "Energiebauern" in der Sitzung zu Fragen Rede und Antwort. (lm)

Seckach profitiere im Haushaltsjahr 2018, wie schon Kämmerer Kordmann aufgezeigt hatte, vom stark steigenden gesamtstaatlichen Steueraufkommen und der Wechselwirkung des Finanzausgleichs, betonte Ludwig. Der gesunkenem Hebesatz der Kreisumlage verstärke diese Wirkung noch. Dies bedeute eine noch höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt als 2017.

Somit stünden genügend Eigenmittel zur Verfügung, um die geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme zu verwirklichen. Der schon seit dem Jahre 2004 beschrittene Weg des Schuldenabbaus im Kernhaushalt werde somit konsequent fortgesetzt, betonte der Bürgermeister.

Ein Plus von 387.000 Euro beim sächlichen Aufwand im Vermögenshaushalt fließe vor allem in die Infrastruktur von Feuerwehrgerätehäusern, Schulen, Kindergärten, Straßenbeleuchtungen und Seckachtalhalle. Dank des Deckenprogramms des Landes Baden-Württemberg würden auch "größere Brocken" den Ortsdurchfahrten von Seckach und Großeicholzheim zugute kommen.

Weiter merkte der Bürgermeister an, dass die Förderung der Kindergartenplätze auf 684.000 Euro angestiegen sei. Der kommunale Förderbeitrag pro Kind nähere sich damit der 5 000-Euro-Marke. Die Eigenanteile für die Schulen betragen 374.000 Euro, die Unterstützung der Vereine summiere sich auf 224.000 Euro.

Ludwig verwies auch darauf, dass man mit den Möglichkeiten der Asylantenunterbringung zunehmend zufrieden sei. Einen Appell richtete Ludwig an alle Nutzer der öffentlichen Anlagen und Gebäude, diese so sorgsam zu nutzen. Wie er in einem Ausblick sagte, stehe die Schaffung neuer Bauplätze in allen drei Ortsteilen ebenso an wie - je nach Fördersituation - die Sanierung der Aussegnungshalle Seckach und der Neubau der Aussegnungshalle in Zimmern.

Unter Hinzurechnung der Schulden aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Seckach in Höhe von 2.488.436 Euro ergebe sich zum Jahresende ein voraussichtlicher Gesamtschuldenstand der Gemeinde von 5.073.611 Euro.

Investitionsschwerpunkt in der Wasserversorgung ist, wie weiter aufgezeigt wurde, die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption mit einer Jahresrate von 770.000 Euro. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan des 2008 gegründeten Eigenbetriebs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 830.700 Euro eingeplant. .

Der Gemeinderat stimmte den Zahlenwerken zu. Von den Gemeinderäten Martin Müller und Peter Bussemer wurde der Haushaltsplan als weitsichtig, solide und in die Zukunft orientiert bezeichnet.