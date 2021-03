Will man am Seckacher Bahnhof auf den Bahnsteig zu den Gleisen 2 und 3, muss man von Mitte März bis Mittel Juli über die große Treppe gehen. Denn in dieser Zeit wird der Aufzug erneuert, der dann nicht benutzt werden kann. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Der Kampf des Seckacher Bürgermeisters Thomas Ludwig für den guten Ruf und die Gastfreundlichkeit der Baulandgemeinde war lang und zäh, wird aber ab Montag, 15. März, belohnt. Dann beginnt die Deutsche Bahn AG nämlich mit der schon lange herbeigesehnten Erneuerung der Aufzüge am Seckacher Bahnhof.

Diese ergaben seit vielen Jahren immer wieder Anlass zu Beschwerden und sind für viele Reisende ein echtes Ärgernis – entweder aufgrund technischer Defekte oder wegen Vandalismus. Und nicht nur für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, sondern auch für Reisende mit Fahrrad, Kinderwagen oder schwerem Gepäck. Besonders der Mittelbahnsteig ist für diesen Personenkreis ohne Aufzug so gut wie gar nicht erreichbar. Denn als Alternative gibt es nur die mächtige Treppe, doch wer in Seckach umsteigen muss, läuft dann Gefahr, wegen des erforderlichen Umwegs seinen Anschlusszug zu verpassen.

Und sicherlich war es für Betroffene auch kein Vergnügen, auf halbem Weg im Aufzug stecken zu bleiben, wobei sich in diesem engen Raum wohl nur Minuten schrecklich ziehen – bis die Freiwillige Feuerwehr Seckach die Befreiung brachte.

Die von solchen Erfahrungen genervten Bahnkunden meldeten sich in den letzten Jahren immer häufiger zu Wort und trugen ihre Klagen bei der für die Unterhaltung der Aufzüge zuständigen Deutschen Bahn AG vor, nachhaltig unterstützt von der Gemeinde Seckach.

Leserbriefe und redaktionelle Beiträge in der Rhein-Neckar-Zeitung sorgten zudem dafür, dass das Problem schon längst einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Wie Bürgermeister Thomas Ludwig bestätigte, hat sich dieser negative Dauerbrenner sogar in der einschlägigen Fachliteratur niedergeschlagen. So wie etwa in der 2017 erschienenen Ausgabe "Nordbaden" der Buchreihe "Schienenwege gestern und heute", wo es wörtlich heißt: "Für Reisende problematisch ist der Zugang zum Mittelbahnsteig über eine steile Treppe von der Straßenbrücke, da der vorhandene Aufzug sehr oft defekt ist."

Gründe genug für das Gemeindeoberhaupt, um beim zuständigen Bahnhofsmanagement Mannheim von DB Station & Service über Jahre hinweg immer wieder nachzubohren und Verbesserungen einzufordern. Zur Ehrenrettung der dort verantwortlichen Personen berichtete Ludwig aber auch, dass bereits in der Vergangenheit viele Maßnahmen ergriffen wurden, um dem Problem Herr zu werden. Dazu zähle unter anderem, dass die Wartungsintervalle verkürzt wurden, und wöchentlich vor Ort eine Funktionsprüfung stattfand. Zudem habe der Aufzug am Mittelbahnsteig erst im Jahre 2012 eine Runderneuerung erfahren.

Doch das Ergebnis war dennoch nicht befriedigend, denn immer wieder traten neue technische Probleme auf, und der Unterhaltungsaufwand wurde dementsprechend größer und größer. Insbesondere die seit 2019 amtierende Leiterin des Bahnhofsmanagement Mannheim, Andrea Kadenbach, machte sich deshalb innerhalb des Bahnkonzerns für den Austausch der Aufzüge stark.

Mit Erfolg, denn kurz nach den närrischen Tagen erreichte die Gemeindeverwaltung Seckach von der Bau- und Projektkommunikation beim Regionalbereich Südwest, Bahnhofsbauprojekte Baden-Württemberg, die erfreuliche Nachricht, dass mit dem Austausch der Aufzüge bereits am 15. März begonnen werde.

Bürgermeister Ludwig meinte dazu, dass diese Entscheidung nicht hoch genug eingeschätzt werden könne, besonders vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie auch für die öffentlichen Verkehrsunternehmen erhebliche wirtschaftliche Einbußen mit sich bringe. Er erläuterte außerdem, dass zuerst der Aufzug zum Mittelbahnsteig (Gleis 2/3) an der Reihe sei. Hier werde das gesamte "Innenleben" innerhalb des bestehenden Aufzugsschachts ausgetauscht. Die Wiederinbetriebnahme sei für Mitte Juli dieses Jahres vorgesehen. "In dieser Zeit steht der Aufzug leider nicht zur Verfügung." Im Anschluss werde der Aufzug zum Hausbahnsteig (Gleis 1) ausgetauscht.

"Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf die enorme Summe von rund 560.000 Euro und werden vom Bund und der Deutschen Bahn AG getragen", so Ludwig, der um Verständnis bittet, dass wegen dieser Maßnahme von Mitte März bis Mitte Juli kein barrierefreier Zugang zum Mittelbahnsteig möglich ist.

Die Deutsche Bahn AG empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden deshalb, in dieser Zeit ihre Reise dringend vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden oder auf den Bahnhof Mosbach-Neckarelz auszuweichen. Generell können ortskundige Reisende auch die barrierefrei zugänglichen Haltestationen in den Nachbarorten nutzen.

Info: Die DB-Mobilitätsservice-Zentrale ist unter Tel. 0180/65 12-512 oder per E-Mail an msz@deutsche-bahn.com erreichbar. Weiteres unter www.bahn.de/barrierefrei.